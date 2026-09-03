InfraHex: první česká technologie v historii NATO DIANA Mission Track

Z více než 3 600 projektů přes první výběr až mezi finálních 15
Cesta InfraHexu začala na konci roku 2025, kdy se do programu NATO DIANA přihlásilo více než 3 600 projektů. Do první fáze bylo vybráno 150 společností, z toho dvě z České republiky. Jednou z nich byl InfraHex.
Mission Track představuje druhou, navazující fázi, do které postupují pouze vybrané firmy z původní skupiny účastníků. Pro Mission Track 2026 bylo vybráno 15 společností z deseti členských zemí NATO. InfraHex je jednou z nich a zároveň první českou technologií v historii, která se do Mission Track dostala.
Mission Track posouvá pozornost od vývoje a ověřování technologie k její adopci a širšímu operačnímu využití. Vybraným firmám poskytuje dalších 300 000 eur smluvního financování, pokračující přístup k testovacím centrům NATO a cílenou podporu při vstupu do obranných struktur a akvizičních procesů členských zemí. Program pracuje také s možností zapojení technologií do operačních cvičení NATO a spojenců přímo s koncovými vojenskými uživateli.
Z laboratoře Respilonu k technologii ověřené v reálných podmínkách
InfraHex vznikl v roce 2024 jako spin-off společnosti RESPILON a jeho multispektrální technologie vychází z dlouhodobého výzkumu v laboratořích RESPILONu. Když byl InfraHex v prosinci 2025 vybrán do programu NATO DIANA, cílem následujících měsíců bylo technologii testovat, validovat a přizpůsobovat konkrétním potřebám vojenských uživatelů.
O několik měsíců později vstupuje InfraHex do Mission Track na úrovni TRL 9, tedy jako technologie připravená pro reálné operační použití.
Technologie prošla dlouhodobým testováním s U.S. Army 2nd Cavalry Regiment, společně s německými speciálními silami KSK bude společnost InfraHex pracovat na prototypování pouze pro jejich potřeby, českou 601. skupinou speciálních sil a dalšími jednotkami speciálních operací NATO. V rámci cvičení, zaměřeného na zdravotníky Vigorous Warrior 2026 v Estonsku, InfraHex validoval řešení multispektrálního maskování včetně aplikací pro urgentní transport raněných.
„Před několika měsíci jsme do NATO DIANA vstupovali s technologií, u které jsme chtěli v přímém kontaktu s koncovými uživateli ověřit, kam až ji dokážeme posunout. Dnes máme TRL 9, stovky kusů v operačním nasazení a zkušenost z testování s jednotkami několika spojeneckých zemí. Mission Track pro nás znamená další krok: dostat technologii z jednotlivých nasazení do širšího systému adopce. To je přesně fáze, do které jsme se chtěli dostat,“ říká Matěj Buzgo, Chief Technology Officer InfraHex.
Multispektrální ochrana pro bojiště ovládané senzory
InfraHex vyvíjí lehké multispektrální textilní systémy určené ke snížení detekce osob a vybavení ve viditelném, blízkém infračerveném a tepelném spektru. Technologie kombinuje potlačení tepelné stopy s nízkou hmotností, prodyšností a možností pohybu v dynamických operacích. Je navržena tak, aby pokryla potřeba dynamických a semi-statických misí, ať už se jedná o speciální síly, hloubkový průzkum, nebo operátory dronů.
Systém dnes zahrnuje řešení pro osoby, zbraně, vybavení, pozorovací stanoviště, přístřešky, senzory, generátory, komunikační uzly i vozidla.
„Pro InfraHex je tenhle moment výjimečný. Jsme první českou firmou, která se od vzniku NATO DIANA dostala až do Mission Track. Za tím prvenstvím stojí cesta, kterou technologie prošla: z českého výzkumu přes testování až k reálnému použití a zájmu spojeneckých armád. Teď před námi stojí další úkol. Využít Mission Track k širší adopci technologie a vybudovat z InfraHexu respektovaného evropského hráče v oblasti multispektrální ochrany,“ říká Ondřej Procházka, jednatel InfraHexu.
O InfraHex
InfraHex je česká technologická společnost založená v roce 2024 jako spin-off společnosti RESPILON. Specializuje se na vývoj pokročilých multispektrálních ochranných systémů pro obranné a bezpečnostní využití. Její technologie snižují zjistitelnost osob, vybavení a dalších prostředků ve viditelném, blízkém infračerveném a tepelném spektru.
O NATO DIANA
NATO DIANA se zaměřuje na vyhledávání a urychlování technologických inovací napříč Aliancí a jejich přechod k využití členskými zeměmi NATO. Její síť zahrnuje více než 200 testovacích center ve 27 zemích.
Zdroj: RESPILON