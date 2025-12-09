InfraHex získal čestné uznání v projektu Vizionář roku 2025 za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti posilování veřejné bezpečnosti

Projekt Vizionáři, který již patnáct let oceňuje technologie a podnikatelské počiny zásadně přispívající k rozvoji české inovativní ekonomiky, je pořádán a organizován CzechInno, organizací podporující české inovační podnikání. Porota ocenila multispektrální termální kamufláž InfraHex, unikátní patentovanou technologii, která vznikla výzkumem v laboratořích RESPILONu a reaguje na nové bezpečnostní výzvy moderního bojiště.
Technologie, která vznikla z urgentní potřeby chránit životy
Impuls k vývoji InfraHex přišel v únoru 2022, kdy vypuknutí války na Ukrajině odhalilo dramaticky změněné podmínky bojiště — zejména masivní využití dronů a termovize. Zakladatel RESPILONu Roman Zima, bývalý voják a military nadšenec, proto inicioval vývoj materiálu, který dokáže snížit termální stopu vojáka nebo techniky a tím zásadně zvýšit jejich bezpečnost.
K technologii dodává:
„InfraHex vznikl z nejhlubšího přesvědčení, že inovace musí chránit. V době, kdy se bojiště změnilo rychleji, než dokázaly reagovat standardní systémy maskování, jsme věděli, že musíme hledat nové cesty. Toto ocenění patří celému týmu, který dokázal přetavit myšlenku v technologii, která má reálný dopad na bezpečnost lidí v první linii.“
Devítivrstvý funkční materiál kombinuje nízkoemisní povrchy s nanovlákenným jádrem. Výsledkem je lehká, prodyšná a vysoce voděodolná multispektrální kamufláž, která umožňuje rozptyl tepla a snížení detekce termovizí i kombinovanými senzory.
Klíčovým prvkem růstu InfraHexu je také jeho strategické partnerství se společností 4M Systems ze skupiny Colt CZ Group. Spolupráce InfraHexu s jedním z nejvýznamnějších hráčů obranného průmyslu umožňuje uvádět technologii do praxe tam, kde má největší dopad.
Tuto roli potvrzuje Radek Duchek, bývalý profesionální voják a CEO 4M Systems:
„Na moderním bojišti rozhoduje rychlost adaptace. InfraHex přináší řešení, které odpovídá tomu, co dnes armády a bezpečnostní složky skutečně potřebují. Je to technologie, která může na moderním bojišti pomoci chránit životy i techniku.“
Význam ocenění podtrhuje také Jana Zimová, spoluzakladatelka RESPILONu, která převzetí ceny vnímá jako potvrzení dlouhodobé mise holdingu:
„Je to silný moment pro InfraHex i pro celý Respilon holding. Oceňuje se nejen technologie, ale i naše schopnost přenést výzkum do praxe.”
Z pozice vedení InfraHexu pak dodává CEO Ondřej Procházka, který stojí za technickým řízením současných produktových linií:
„Kamuflážní systémy se musí přizpůsobovat novým typům senzorů, spektra i taktik. Kombinace nanovláken, funkčních laminátů a znalostí z výzkumu nám umožnila dostat se na úrovně, které ještě před pár lety nebyly technologicky proveditelné.“
O INFRAHEX
InfraHex je technologickým spin-offem společnosti RESPILON a specializuje se na vývoj multispektrálních ochranných systémů pro defence a law enforcement. Vznikl proto, aby samostatně rozvíjel aplikace nanovlákenných technologií v oblasti vojenské a bezpečnostní ochrany. InfraHex působí v režimu B2G, B2B a spolupracuje s klíčovými partnery v Evropě, USA i dalších regionech světa.
Více na: www.infrahex.com
Zdroj: Respilon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
