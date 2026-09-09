Inhibovaná hnojiva pod drobnohledem: kampaň EU odhalila problémy s označováním

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  15:58
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Praha 9. září 2026 (PROTEXT/AFP) - Zemědělci musí mít jistotu, že výrobci hnojiv správně uvádějí složení svých výrobků. To zajišťuje optimální výnosy plodin, snižuje dopad na životní prostředí a udržuje náklady na nízké úrovni jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele, jako jsou zahrádkáři. Nedávná testovací kampaň EU odhalila nesprávně označené výrobky a zajistila přijetí nápravných opatření.

Vnitrostátní orgány v Belgii, Irsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovinsku nechaly otestovat vzorky 21 hnojiv prodávaných na svých trzích. Celkem u 14 (67 %) vzorků buď nebyly na etiketách uvedeny informace požadované platnými právními předpisy, nebo nebylo přesně uvedeno množství inhibitorů nitrifikace či ureázy obsažené ve výrobku.

Tyto inhibitory zajišťují, že dusík zůstává plodinám k dispozici po delší dobu, zabraňují jeho vyplavování a odplavování a snižují emise skleníkových plynů.

Příliš malé množství inhibitoru může znamenat, že se ztratí více dusíku předtím, než ho plodiny stačí využít, což snižuje účinnost a zvyšuje náklady zemědělců. Příliš velké množství, tedy více, než je uvedeno na etiketě, může narušit důvěru v pokyny k dávkování a zvýšit riziko zbytečných emisí nebo ztrát živin.

Nesprávné označování může mít dopad na zemědělce, protože přispívá k vyšším nákladům na výrobu potravin a oslabuje důvěru v informace o výrobcích.

Přijatá opatření

Vnitrostátní orgány kontaktovaly hospodářské subjekty odpovědné za nevyhovující výrobky, aby s nimi projednaly výsledky. Buď požadovaly opravu nesprávného označení, nebo si vyžádaly technickou dokumentaci, aby mohly pochopit odchylky v analytických výsledcích.

Co můžete udělat vy?

Pokud kupujete hnojivo s označením CE pro svůj zemědělský podnik nebo zahradu a máte pochybnosti o bezpečnosti nebo souladu výrobku, můžete se obrátit na orgán dozoru nad trhem. Díky tomu mohou orgány identifikovat a řešit rizika. Také dodržujte pokyny k používání a skladování.

Výrobci musí zajistit, aby obsah inhibitoru odpovídal deklarovaným hodnotám. Před uvedením svého výrobku na trh jsou povinni mít k dispozici technickou dokumentaci, prohlášení o shodě (DoC) a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Prohlášení o shodě musí jasně identifikovat výrobek, aby bylo možné zajistit jeho sledovatelnost.

Další kroky

Evropská komise realizuje projekt zaměřený na vypracování přibližně 120 norem pro hnojivé výrobky v EU, jehož celkový rozpočet činí 10 milionů EUR. Cílem je zavést harmonizované normy pro hnojiva s označením CE, aby byla v celé EU zaručena bezpečnost, kvalita a soulad s environmentálními předpisy.

Probíhají přípravy na aktualizaci pokynů týkajících se vizuální podoby etiket hnojiv v EU.

Testování výrobků v celé EU

Testování hnojiv bylo součástí kampaně dozoru nad trhem v rámci celé EU, společných akcí týkajících se shody výrobků (JACOP) za rok 2025, které zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Projekt JACOP přispívá k bezpečnosti jednotného trhu, protože orgánům dozoru nad trhem umožňuje společně hodnotit výrobky, určovat rizika a zajišťovat, že výrobci přijímají nápravná opatření. Ročník 2025 zahrnoval jedenáct druhů výrobků, včetně plynových grilů, opalovacích přípravků, oblečení, nebezpečných látek v elektronických přístrojích a ochranných prostředků.

„Kampaně jako JACOP chrání evropské spotřebitele před nebezpečnými výrobky a podniky s dobrou pověstí před konkurenty, kteří se snaží obcházet pravidla EU,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu.

 

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Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

 

 

 

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