Inhibovaná hnojiva pod drobnohledem: kampaň EU odhalila problémy s označováním

Vnitrostátní orgány v Belgii, Irsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovinsku nechaly otestovat vzorky 21 hnojiv prodávaných na svých trzích. Celkem u 14 (67 %) vzorků buď nebyly na etiketách uvedeny informace požadované platnými právními předpisy, nebo nebylo přesně uvedeno množství inhibitorů nitrifikace či ureázy obsažené ve výrobku.
Tyto inhibitory zajišťují, že dusík zůstává plodinám k dispozici po delší dobu, zabraňují jeho vyplavování a odplavování a snižují emise skleníkových plynů.
Příliš malé množství inhibitoru může znamenat, že se ztratí více dusíku předtím, než ho plodiny stačí využít, což snižuje účinnost a zvyšuje náklady zemědělců. Příliš velké množství, tedy více, než je uvedeno na etiketě, může narušit důvěru v pokyny k dávkování a zvýšit riziko zbytečných emisí nebo ztrát živin.
Nesprávné označování může mít dopad na zemědělce, protože přispívá k vyšším nákladům na výrobu potravin a oslabuje důvěru v informace o výrobcích.
Přijatá opatření
Vnitrostátní orgány kontaktovaly hospodářské subjekty odpovědné za nevyhovující výrobky, aby s nimi projednaly výsledky. Buď požadovaly opravu nesprávného označení, nebo si vyžádaly technickou dokumentaci, aby mohly pochopit odchylky v analytických výsledcích.
Co můžete udělat vy?
Pokud kupujete hnojivo s označením CE pro svůj zemědělský podnik nebo zahradu a máte pochybnosti o bezpečnosti nebo souladu výrobku, můžete se obrátit na orgán dozoru nad trhem. Díky tomu mohou orgány identifikovat a řešit rizika. Také dodržujte pokyny k používání a skladování.
Výrobci musí zajistit, aby obsah inhibitoru odpovídal deklarovaným hodnotám. Před uvedením svého výrobku na trh jsou povinni mít k dispozici technickou dokumentaci, prohlášení o shodě (DoC) a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Prohlášení o shodě musí jasně identifikovat výrobek, aby bylo možné zajistit jeho sledovatelnost.
Další kroky
Evropská komise realizuje projekt zaměřený na vypracování přibližně 120 norem pro hnojivé výrobky v EU, jehož celkový rozpočet činí 10 milionů EUR. Cílem je zavést harmonizované normy pro hnojiva s označením CE, aby byla v celé EU zaručena bezpečnost, kvalita a soulad s environmentálními předpisy.
Probíhají přípravy na aktualizaci pokynů týkajících se vizuální podoby etiket hnojiv v EU.
Testování výrobků v celé EU
Testování hnojiv bylo součástí kampaně dozoru nad trhem v rámci celé EU, společných akcí týkajících se shody výrobků (JACOP) za rok 2025, které zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).
Projekt JACOP přispívá k bezpečnosti jednotného trhu, protože orgánům dozoru nad trhem umožňuje společně hodnotit výrobky, určovat rizika a zajišťovat, že výrobci přijímají nápravná opatření. Ročník 2025 zahrnoval jedenáct druhů výrobků, včetně plynových grilů, opalovacích přípravků, oblečení, nebezpečných látek v elektronických přístrojích a ochranných prostředků.
„Kampaně jako JACOP chrání evropské spotřebitele před nebezpečnými výrobky a podniky s dobrou pověstí před konkurenty, kteří se snaží obcházet pravidla EU,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu.
DG GROW LinkedIn · X · Facebook
Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky