Iniciativa na sítě podle scénářů stimuluje rozvoj větrné a solární energie

Šen-čen 21. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Celooborová iniciativa na podporu vytváření sítí přizpůsobených různým scénářům stimuluje rozvoj větrné a solární energie jako hlavních energetických zdrojů

V rámci mezinárodního veletrhu digitální energie (IDEE) 2025 uspořádaly Čínská energetická výzkumná společnost, Globální rada pro solární energii (Global Solar Council, GSC) a Huawei Digital Power společné globální fórum nízkouhlíkového průmyslu na téma „Technologie vytváření sítí pro všechny scénáře a urychlení rozvoje větrné a solární energie jako hlavních zdrojů energie". Na této akci se sešli přední představitelé sektoru z vládních energetických úřadů, provozovatelů sítí, energetických podniků, standardizačních organizací i průmyslových asociací z celého světa, aby prodiskutovali stav vývoje a budoucí perspektivy odvětví obnovitelných zdrojů energie, jakož i praktické uplatnění technologie vytváření sítí pro různé scénáře po celém světě a její zásadní dopad na odvětví obnovitelných zdrojů energie. Při této příležitosti pak účastníci společně navrhli iniciativu vytváření sítí pro různé scénáře. Cílem této iniciativy je překlenout globální energetickou propast dalším zaváděním technologie vytváření sítí přizpůsobených různým scénářům, dodávat čistou a stabilní energii pro všechny a budovat pozitivnější a ekologičtější budoucnost.

Hou Jinlong, ředitel představenstva společnosti Huawei a prezident Huawei Digital Power, na zahájení fóra poznamenal: „Čeká nás prudký rozvoj odvětví skladování energie a jeho hluboká integrace s větrnou a solární energií, která pomůže obnovitelným zdrojům dosáhnout skutečné stability a spolehlivosti. V této transformaci bude patřit k nejdůležitějším oblastem inovací technologie vytváření sítí, technologie umělé inteligence a vysoce kvalitní produkty, které poskytují výkon po celou dobu životního cyklu. Technologie vytváření sítí pro všechny scénáře urychlí nástup větrné, solární a skladovací energie jako hlavních energetických zdrojů. Umělá inteligence přejde z role podpůrného systému do role produkčního systému, díky čemuž se větrné a solární elektrárny a úložiště energie stanou skutečně autonomními zařízeními. Základním kamenem udržitelného a zdravého rozvoje odvětví obnovitelných zdrojů energie je přitom vysoká kvalita po celou dobu životního cyklu produktu. Společnost Huawei Digital Power bude i nadále zastávat principy technologických inovací a kvality na prvním místě a je připravena spolupracovat s kolegy ze všech částí našeho odvětví na zlepšování průmyslových standardů a překonávání globálních energetických rozdílů, aby tak poskytla celému světu zelenou, stabilní a cenově dostupnou energii."

Novinky v oblasti vývojových trendů a přechodu k zelenému energetickému mixu

• Xiang Haiping, hlavní expert Čínské energetické výzkumné společnosti a viceprezident Čínské společnosti pro vodní energetiku, shrnul současný stav a předpokládaný vývoj transformace a rozvoje energetiky v Číně.

•Andrés Rebolledo, výkonný tajemník Latinskoamerické energetické organizace (OLADE), popsal transformaci tradičních energetických sítí na inteligentní a odolné systémy v Latinské Americe.

•Dato' Ir. Ts. Razib Dawood, výkonný ředitel ASEAN Centre for Energy (ACE), uvedl, že ASEAN je připraven posílit dodávky energie z obnovitelných zdrojů a integraci energetických sítí, aby uspokojil poptávku po závazcích firem k nulovým emisím, přilákal nové investice a posílil ekonomickou konkurenceschopnost.

•Peter Wall, vedoucí výzkumu sítí ve společnosti BloombergNEF, se podělil o svou vizi budoucnosti stability sítí. Věří, že s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu dochází k prudkému poklesu setrvačnosti energetického systému. Jako klíčové technologie pro zajištění setrvačnosti se prosazují synchronní kondenzátory a grid-forming ESS (systémy skladování energie). Zároveň se jako nezbytné faktory zajištění stability sítí osvědčily střídače.

Novinky v oblasti provozovatelů sítí a standardů a rozvoje nového energetického systému

• Wang Jifeng, bývalý hlavní inženýr společnosti China Southern Power Grid, se zaměřil na vývoj nového energetického systému. Uvedl, že energie a elektrická energie jsou zásadními podmínkami dosažení uhlíkové neutrality.

• Li Jian, hlavní inženýr společnosti State Grid Energy Research Institute Co., Ltd, se podělil o to, jak mohou technologické inovace podpořit vysoce kvalitní rozvoj v odvětví energetiky a elektřiny.

• Ansgar Hinz, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VDE, představil globální přístup k formování sítě a standardizaci a vysoce kvalitní rozvoj odvětví.

Budování cesty k vysoce kvalitnímu rozvoji obnovitelných energií pomocí technologií pro vytváření sítí a globálních aplikací

• Steven Zhou, prezident produktové řady inteligentní fotovoltaiky a systémů ukládání energie (Smart PV & ESS) ze společnosti Huawei Digital Power se podělil o řešení a aplikace pro vytváření sítí pro všechny scénáře prostřednictvím inovací společnosti Huawei v oblasti řetězcové architektury, digitálních technologií a technologií pro vytváření sítí.

• Dennis B. Jordan, prezident a generální ředitel společností MGEN Renewable Energy, Inc. a Terra Solar Philippines, Inc., představil největší integrovaný projekt grid-forming infrastruktury fotovoltaických elektráren (PV) a BESS (bateriových úložišť) na světě MTerra Solar, zahrnující 3,5 GW PV a 4,5 GWh GFM BESS.

• Wang Haiyun, generální ředitel oddělení technologických inovací společnosti Xizang Development and Investment Group Co., Ltd., popsal komerční provoz projektu 30 MW PV + 6 MW/24 MWh grid-forming ESS v okrese Gertse v Si-cangu.

• José Donoso, generální ředitel Španělské fotovoltaické asociace (UNEF) a spolupředseda Globální solární rady (GSC), se podělil o své úvahy a zkušenosti s fungováním energetického systému ve Španělsku.

• Urban Windelen, výkonný ředitel Německé asociace pro systémy skladování energie (BVES), promluvil o zkušenostech Německa s rozvojem mechanismů trhu se skladováním energie a zdůraznil pozici Německa jako klíčového evropského aktéra.

