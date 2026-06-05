Iniciativa Nová energie Česka posílí rozumnou debatu o obnovitelných zdrojích

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Praha 4. června 2026 (PROTEXT) - Fakta místo strašení! Svaz moderní energetiky společně s partnery představil iniciativu Nová energie Česka, která si klade za cíl posílit veřejnou debatu o moderní energetice, energetické bezpečnosti a roli obnovitelných zdrojů v České republice. Projekt reaguje na rostoucí množství mýtů a polarizaci diskuse, které v posledních měsících komplikují rozvoj nových energetických projektů i informované rozhodování veřejnosti.

Proměnu české energetiky dnes neovlivňuje pouze legislativa nebo délka povolovacích procesů. Stále významnější roli hraje také způsob, jakým se o energetice mluví ve veřejném prostoru. Debata o obnovitelných zdrojích je zatížena neověřenými informacemi, zkreslenými tvrzeními nebo šířenými mýty, které komplikují věcnou diskusi o budoucnosti české energetiky.

Iniciativa Nová energie Česka proto propojí odborníky z energetiky, vědce, regionální aktéry i veřejnost. Vedle celostátní komunikace se zaměří také na práci v regionech, sdílení konkrétních zkušeností z obcí, podporu odborné debaty a poskytování ověřených informací médiím i občanům. Součástí projektu budou nové komunikační kanály, například webové stránky a instagramový profil, veřejné debaty, vzdělávací aktivity či spolupráce s experty.

„Evropa během posledních let zažila energetickou krizi, která ukázala, jak drahá může být závislost na dovozu fosilních paliv. Pokud chceme být odolnější vůči dalším krizím a současně udržet konkurenceschopnost české ekonomiky, potřebujeme více domácích zdrojů energie. Každá kilowatthodina vyrobená z domácích obnovitelných zdrojů posiluje naši energetickou bezpečnost a pomáhá udržet peníze v české ekonomice. Nová energie Česka vzniká proto, abychom o těchto tématech vedli otevřenou a věcnou debatu založenou na reálných datech a zkušenostech,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Hlavním cílem iniciativy je přispět k vyváženější debatě o rozvoji moderní energetiky. Vytvářet prostor pro diskusi o tom, za jakých podmínek mohou být obnovitelné zdroje přínosem pro obce, regiony i českou ekonomiku, a to ať už se jedná o fotovoltaiku, větrné elektrárny nebo například bioplynové či biometanové stanice.

Smyslem iniciativy je též dát hlas části veřejnosti, která podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů, ale doposud nebyla dostatečně slyšet. Podle sociologických studií přitom 63 % obyvatel ČR podporuje rozvoj OZE a dokonce tři čtvrtiny lidí si přejí energetický mix založený na kombinaci obnovitelných a jaderných zdrojů. Naopak zarytých odpůrců větrných elektráren je jen 13 %, nicméně do veřejné debaty vstupují velmi výrazně.

Projekt vzniká jako společná iniciativa organizací a odborníků dlouhodobě působících v oblasti moderní energetiky.

„Nepravdivé informace a mýty mají často negativní dopad na povolovací procesy, kdy například investoři při přípravě projektů musejí vyvracet nepravdivé informace přímo na úřadech. To prodlužuje délku přípravy projektu, což zvyšuje celkové náklady a ve finále i cenu, za kterou elektrárna elektřinu vyrábí. Přitom jde často o již dávno vyvrácené mýty, jako o negativních dopadech na kvalitu půdy pod panely,” uvádí Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.

S modernizací energetiky mohou pomoci také bioplynové či biometanové stanice. „Bioplynové stanice už dnes dodávají českým domácnostem a firmám obnovitelnou elektřinu i teplo a postupně s rozvojem biometanu mohou snížit naši závislost na dovozu zemního plynu. Navíc jako vedlejší produkt výroby vzniká digestát, přírodní hnojivo, které se vrací zpět na pole a nahrazuje dovážená průmyslová hnojiva. Bioplyn tak pomáhá energetice i zemědělství zároveň,” dodává Jiří Jeřábek, specialista pro bioplyn a biometan v CZ Biom.

„Věříme, že transformaci české energetiky je potřeba provádět především zdola, skrze spolupráci odborníků, inovátorů i regionálních aktérů. Pokud chceme, aby byla česká ekonomika dlouhodobě soběstačná a konkurenceschopná, musíme naplno využít potenciál obnovitelných zdrojů a moderních technologií, které posilují naši energetickou bezpečnost a snižují závislost na dovozu fosilních paliv. Nová energie Česka má významný potenciál v propojení těch, kteří chtějí vést o energetice věcnou debatu založenou na datech, zkušenostech a reálné praxi bez ideologie,“ říká Jan Brázda, garant oblasti obnovitelných zdrojů ve Svazu moderní energetiky a spoluzakladatel společnosti Revoltum.

Jak zahraniční vlivy vstupují do evropské debaty o proměně a modernizaci energetiky

Součástí představení iniciativy je také zveřejnění informačního materiálu mapujícího zahraniční vlivy vstupující do evropské debaty o energetice, klimatu a rozvoji obnovitelných zdrojů. Materiál, sestavený na základě studia identifikovaných vlivových kampaní popsaných ve zprávách NATO, Evropské komise nebo polské vlády, shrnuje zkušenosti z několika evropských zemí a upozorňuje, že vedle legitimních lokálních debat a obav obyvatel vstupují do veřejného prostoru také organizované kampaně a narativy, které mohou oslabovat důvěru veřejnosti v ověřené informace a komplikovat modernizaci energetiky.

Materiál zároveň zdůrazňuje, že je důležité rozlišovat mezi legitimními místními obavami a zahraničními vlivovými aktivitami. „Ne každý odpor vůči energetickému projektu je výsledkem manipulace. Legitimní otázky a obavy lidí kolem nových energetických projektů je potřeba brát vážně. Zahraniční aktéři však dokážou existující konflikty zesilovat a využívat je k prosazování širších politických nebo ekonomických zájmů. Nesmíme přehlížet, že do veřejné debaty vstupují i zavádějící informace či narativy, které mají za cíl zvyšovat nedůvěru a polarizaci společnosti. Odpovědí na tuto situaci nemá být další vyhrocování sporů, ale trpělivé vysvětlování, transparentnost a důraz na ověřitelná fakta,“ doplňuje Martin Sedlák.

Materiál popisuje například zkušenosti z Polska, Německa nebo Dánska, kde byly zaznamenány kampaně zpochybňující rozvoj obnovitelných zdrojů prostřednictvím nepravdivých tvrzení o jejich ekonomických, zdravotních nebo bezpečnostních dopadech. Řada evropských institucí i bezpečnostních expertů přitom upozorňuje, že podobné narativy mohou být součástí širších snah o oslabování důvěry veřejnosti v demokratické instituce, energetickou transformaci a opatření posilující evropskou energetickou nezávislost.

Analýza doporučuje posílit strategickou komunikaci v oblasti energetiky jako bezpečnostní výzvy, systematicky sledovat narativy týkající se cen energií, energetické bezpečnosti nebo evropské klimatické politiky, rozvíjet spolupráci se zeměmi, které mají s podobnými kampaněmi dlouhodobé zkušenosti, a důsledně vysvětlovat přínosy moderní energetiky pro českou ekonomiku a energetickou bezpečnost.

 

Zdroj: Svaz moderní energetiky

 

 

 

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