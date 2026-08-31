Iniciativa Vzdělávejme Česko chce dostat praktická řešení k rodinám i školám

Iniciativa reaguje na problémy, které v současnosti rodiče, školy i stát skutečně řeší. Jde například o nepřipravenost části dětí na nástup do školy a nedostatek přirozeného pohybu dětí. Chce také pomoci rodičům zorientovat se v záplavě často protichůdných informací o výchově a vývoji dětí. V neposlední řadě nabízí informace dospívajícím, kteří mohou tápat v oblastí vztahů, sexuality a psychiky.
“Nechceme rodičům říkat, co mají dělat. Chceme přinášet příklady, inspiraci a konkrétní pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují. A stejné je to u škol. Řada problémů, které dnes řešíme až u školáků nebo dospívajících, má své základy mnohem dříve. Právě tam má podle mě smysl začít,“ říká zakladatelka iniciativy Jana Martincová.
Nejde o vznik dalšího informačního projektu od nuly. Vzdělávejme Česko na webu a sociálních sítích propojuje to, co během více než 20 let vzniklo na základě skutečných potřeb rodin, dotazů z odborných poraden, práce s dětmi a spolupráce s mateřskými školami. Od 1. září se pod názvem Vzdělávejme Česko také sjednotí dosavadní profily Pro chytré hlavičky na Instagramu a Facebooku.
Důležité je začít včas
Ambicí Vzdělávejme Česko není pouze vytvářet obsah na sociální sítě. Iniciativa chce své zkušenosti a již vytvořené materiály dostávat do dalších rodin a škol a chce spolupracovat s odborníky, školami, kraji, médii i veřejnými institucemi na tom, aby se funkční prevence a včasná podpora dětí staly běžnou součástí života.
“Máme tendenci řešit problémy až ve chvíli, kdy jsou vidět – dítě nezvládá školu, má nadváhu, necítí se dobře samo se sebou nebo se dostane do situace, na kterou nebylo připravené. My chceme začínat mnohem dřív. U dítěte, rodiče a prostředí, ve kterém vyrůstá. Právě tam můžeme udělat největší změnu,“ vysvětluje Martincová.
Tři oblasti, na které se iniciativa zaměřuje
Dobrý start před školou
Učitelé se často setkávají s dětmi, které při nástupu do první třídy teprve dohánějí základní návyky a dovednosti – soustředění, grafomotoriku, řeč, samostatnost nebo pohybovou obratnost. To může znamenat stres pro dítě, větší zátěž pro pedagoga a méně prostoru pro individuální rozvoj celé třídy.
Iniciativa proto staví na krátké, pravidelné a hravé přípravě už v předškolním období. Její součástí je publikace Předškolákovy týdeníčky a navazující vzdělávací materiály, které hravou formou rozvíjejí u předškoláků řeč, myšlení, pozornost, grafomotoriku, pohyb, samostatnost i zdravé sebevědomí. S materiály mohou pracovat mateřské školy i rodiče doma.
Předškolní přípravou už prošlo více než 30 000 dětí. Školky, které Týdeníčky používají, zaznamenaly u dětí zlepšení soustředění, grafomotoriky i samostatnosti.
Zdraví, vztahy a informace důležité pro dospívání
Druhou oblast tvoří témata, která děti provázejí při dospívání: vztah k vlastnímu tělu, sebevědomí, partnerské vztahy, reprodukční zdraví, sexualita a prevence. Zkušenosti z odborných poraden ukazují, že dospívající často hledají odpovědi i na velmi základní otázky na internetu a sociálních sítích. Ne vždy přitom dokážou rozeznat odbornou informaci od zkresleného nebo komerčního obsahu.
“Když mluvíme o sexuální nebo vztahové výchově, nejde jen o biologii. Jde také o to, aby mladý člověk rozuměl svému tělu, dokázal se rozhodovat, uměl respektovat sebe i druhé a věděl, kam se obrátit, když si není jistý,“ uvádí Martincová.
Kvalitní sexuální výchova je navíc prevencí před nezodpovědným sexuálním chováním. Poučené děti se také dokážou lépe bránit online sexuálním agresorům.
Ověřené informace pro rodiče
Třetím pilířem je podpora rodičů od těhotenství po celou dobu výchovy dítěte. Internet přinesl rodičům obrovské množství informací, ale současně ztížil orientaci v tom, které z nich jsou odborně správné a kterým lze důvěřovat. Vzdělávejme Česko proto zpřístupňuje informace připravované ve spolupráci s lékaři, zdravotníky, psychology, pedagogy a dalšími odborníky z praxe. Týkají se například těhotenství, kojení, péče o dítě, jeho vývoje, pohybu, výchovy, vzdělávání, zdraví i prevence.
Smyslem není přidávat rodičům další povinnosti, ale nabídnout jim praktické odpovědi, které mohou využít v běžném životě.
Vzdělávejme Česko hledá mediální a firemní partnery
Jen letos iniciativa připravila 29 praktických videí věnovaných kojení a cvičení v těhotenství a po porodu, nový e-book Kojení s pohybem, první videa sexuální výchovy a aktualizované brožury a e-booky o těhotenství a rané péči o dítě.
“To, co nám dnes chybí, není práce ani témata. Je to větší pozornost médií a stabilnější finanční zajištění, které by umožnilo dostat již vytvořený obsah a funkční řešení k mnohem většímu počtu rodin a škol,” dodává Martincová.
Vzdělávejme Česko proto hledá mediální a firemní partnery, kteří chtějí investovat do vzdělávání, zdraví a budoucnosti českých dětí.
Kontakt pro média i partnery
MUDr. Jana Martincová
iq@vzdelavejmecesko.cz
+420 603 522 881
vzdelavejmecesko.cz
babyonline.cz
O iniciativě Vzdělávejme Česko
Vzdělávejme Česko je celorepubliková iniciativa MUDr. Jany Martincové, která propojuje vzdělávání dětí, podporu rodičů, zdraví a prevenci s odborně ověřenými informacemi. Navazuje na více než 20 let práce portálu Babyonline.cz a vzdělávací projekt Pro chytré hlavičky. Předškolní přípravou iniciativy prošlo více než 30 000 dětí. Vzdělávejme Česko získalo záštitu Ministerstva zdravotnictví ČR a Regionální hospodářské komory Brno.
Zdroj: Educat spolek, Vzdělávejme Česko