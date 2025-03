InnoEnergy chce do roku 2030 získat až 160 miliard eur na investice do čistých technologií

Společnost InnoEnergy, která je významným investorem do industrializace inovací v oblasti čistých technologií, dnes představila plány na zdvojnásobení svého přínosu tím, že do roku 2030 zajistí investice do čistých technologií ve výši až 160 mld. eur. S ohledem na tyto ambice dnes InnoEnergy představila svou novou značku.

Plán společnosti InnoEnergy navazuje na nedávno zveřejněnou dohodu Evropské unie o čistém průmyslu, která zdůrazňuje zásadní roli čistých technologií při podpoře hospodářského růstu. Potvrzené klimatické cíle do roku 2040 mají zajistit dlouhodobou investiční jistotu pro toto odvětví a posílit atraktivitu Evropy jako klíčové destinace pro kapitál z oblasti čistých technologií.

Diego Pavia, CEO společnosti InnoEnergy, uvedl: „Z vlastní zkušenosti víme, že transformace je těžká. Naše růstová strategie vysílá jasný signál: držíme se svého kurzu a řešíme složité problémy spojené s industrializací čistých technologií. Evropa má silnou průmyslovou základnu a nejambicióznější a nejstabilnější regulační rámec potvrzený dohodou o čistém průmyslu. Vzhledem k rostoucímu počtu nových čistých průmyslových podniků, které jsou připraveny zahájit svou činnost, je financování růstu klíčové a náš plán přímo reaguje na tuto potřebu trhu."

Pětiletá strategie růstu společnosti InnoEnergy má do roku 2030 zajistit investice do čistých technologií ve výši až 160 mld. eur, a to v oblasti kapitálu, úvěrů, grantů a projektového financování. Klíčovou hnací silou tohoto růstu bude zřízení nových fondů, jejichž cílem je překlenout mezeru ve financování čistých technologií. InnoEnergy rovněž plánuje zahájit činnost dalších průmyslových podniků s vysokým dopadem v energeticky náročných odvětvích a rozšířit strategické iniciativy hodnotového řetězce do nově vznikajících odvětví, aby se urychlil rozvoj nových trhů s čistými technologiemi.

Elena Bou, ředitelka pro inovace ve společnosti InnoEnergy, poznamenala: “Energetická transformace je víc než jen environmentální požadavek - je to základ pro hlubokou průmyslovou, ekonomickou a společenskou transformaci, která vyžaduje odvážná opatření k zajištění rychlého rozšíření inovací v oblasti čistých technologií. Prostřednictvím naší nové značky dáváme investorům, inovátorům, zákonodárcům a vedoucím představitelům průmyslu najevo: jsme tu, abychom udávali směr, byli partnery a dokázali prosadit náročné věci."

Plán společnosti InnoEnergy vychází z dosavadních výsledků za posledních 15 let. Mezi úspěchy patří podpora více než 500 začínajících podniků, včetně vytvoření pěti průmyslových šampionů v oblasti baterií, oceli a hnojiv; vedoucí úloha při utváření evropských průmyslových hodnotových řetězců v oblasti baterií, zeleného vodíku a fotovoltaiky; a spuštění fondu EBA pro strategické materiály pro baterie a fondu Santander InnoEnergy pro oblast klimatu.

O SPOLEČNOSTI INNOENERGY

Společnost InnoEnergy industrializuje inovace v oblasti čistých technologií s cílem umožnit a rozvíjet globální ekonomiku s nulovou spotřebou emisí. Společnost působí v Evropě a USA a investuje do začínajících podniků v rané fázi vývoje a do současné i budoucí pracovní síly a vytváří odolné hodnotové řetězce čistých technologií, které podporují udržitelný hospodářský růst. Prostřednictvím svého ekosystému - s 1400 partnery a 39 akcionáři, kteří pokrývají průmysl, finance, veřejnou politiku a akademickou obec - společnost rychle rozšiřuje energetickou transformaci.

Dnes InnoEnergy podporuje více než 160 čistých technologických start-upů a scale-upů, z nichž 4 jsou průmysloví jednorožci. Tyto společnosti dosud získaly více než 34 mld. eur, vytvořily 40 000 pracovních míst a jsou na cestě k tomu, aby do roku 2030 vygenerovaly příjmy ve výši 110 mld. eur a snížily emise CO2 o 2,1 gigatun.

Na podporu cílů EU v oblasti klimatu a průmyslu vede InnoEnergy průmyslové aliance v oblasti baterií a solární energie a urychluje zavádění zeleného vodíku. Na základě zjištění mezer na trhu uvádí společnost InnoEnergy na trh nové průmyslové šampiony v odvětvích, jako jsou baterie, ocel nebo hnojiva.

InnoEnergy založil v roce 2010 Evropský inovační a technologický institut (EIT), orgán Evropské unie, jako jedno z prvních znalostních a inovačních společenství (KIC). V roce 2025 uzavřely EIT a InnoEnergy nové partnerství, v jehož rámci budou nadále spolupracovat na konkrétních projektech.

