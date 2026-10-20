innogy modernizovala komunikaci s energetickým trhem

Výměna dat s energetickým trhem je důležitou součástí obchodních procesů innogy. Její modernizace proto musela zachovat návaznost na stávající systémy i kontinuitu provozu. Přechod na nové řešení probíhal postupně a kontrolovaně, bez významného omezení provozu.
Dosavadní aplikace fungovala na platformě SAP NetWeaver. Její technologie omezovala možnosti dalšího rozvoje, který s nástupem komunitní energetiky, bude znatelný. Modernizací tak innogy získala pružnější prostředí a zároveň mohla odstavit nejen původní aplikaci, ale celé související prostředí SAP NetWeaver. Tento krok přinesl přímou úsporu provozních nákladů.
„Nešlo nám pouze o nahrazení původní technologie. Potřebovali jsme zajistit spolehlivou komunikaci s energetickým trhem, lépe zvládat výkyvy v objemu zpráv a zjednodušit správu celého řešení. Nová platforma nám zároveň dává základ pro další rozvoj a umožní snadněji reagovat na nové požadavky energetického trhu, například v oblasti komunitní energetiky, flexibility nebo agregace,“ říká Martin Choděra, Senior Manager IT Backend Applications v innogy.
Lepší přehled a kapacita podle aktuální zátěže
Nové řešení UMC (Utility Market Communication) umožňuje dynamicky přizpůsobovat kapacitu aktuálnímu objemu komunikace. To je důležité zejména při nepředvídatelných špičkách vyvolaných komunikací s operátorem trhu, kdy je nutné dodržet požadované doby odezvy a zpracování.
Součástí aplikace UMC je přehledové rozhraní pro sledování zpráv a jejich stavů, konfiguraci komunikace i opětovné zpracování chybných zpráv. Provozní týmy tak získaly lepší přehled o průběhu zpracování a jednodušší nástroje pro řešení nestandardních situací.
Technologicky aplikace propojuje SAP BTP ABAP Environment se službou Cloud Integration v SAP Integration Suite. Projekt zahrnoval také nastavení bezpečnosti, monitoringu a pravidel pro vývoj a řízené nasazování aplikací.
Základ pro další inovace
Modernizace vytvořila společné technologické a provozní zázemí, které innogy může využít pro další podnikové aplikace. Ty mohou rozšiřovat standardní funkcionalitu SAP mimo jádro systému v souladu s principem clean core. Tento přístup omezuje zásahy do základního systému a usnadňuje jeho budoucí rozvoj.
„Modernizace nám přinesla vyšší stabilitu, lepší přehled o komunikaci s energetickým trhem a pružnější řízení výkonu aplikace ve špičkách. Důležité je také to, že vybudované prostředí můžeme využít pro vývoj dalších aplikací a postupně na něm stavět nové služby odpovídající potřebám našich zákazníků a vývoji energetického trhu,“ dodává Martin Choděra.
Zdroj: innogy Česká republika
Kontakt:
Pavel Grochál
tiskový mluvčí innogy
E-mail: pavel.grochal@innogy.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59686.