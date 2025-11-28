Innomotics součástí české národní expozice na ELEC Expo 2025 v Maroku

Díky dlouholeté spolupráci Elektrotechnické asociace ČR s agenturou CzechTrade, která organizuje účast českých technologických firem na Mezinárodním elektrotechnickém veletrhu ELEC Expo 2025 v marocké Casablance se mezi českými firmami letos prezentuje společnost Innomotics, která je globálním leaderem v oblasti vývoje a výroby elektromotorů a velkých pohonů s celosvětovým zastoupením v devětačtyřiceti zemích světa, z nichž Česká republika je se svými třemi výrobními závody a administrativními centry v dalších třech českých městech jedním z největších zastoupení Innomotics ve světě.
„Na stánku Innomotics při ELEC Expo 2025, umístěném ve společném prostoru s organizací FENELEC, která sdružuje 95 % marockých průmyslových společností, představíme kompletní portfolio z oblasti nízkonapěťových motorů, vysokonapěťových motorů, frekvenčních měničů a dalších řešení na míru,“ upřesnil Martin Labonek, Head of Promotion LVM Europe.
Účast na prestižním veletrhu ELEC Expo 2025, největším elektrotechnickém veletrhu v severní Africe, hodnotil jednatel Innomotics ČR Roman Valný: „Jedná se o unikátní možnost představit technické inovace a také přínos Innomotics k trvalé udržitelnosti v hlavních průmyslových segmentech jako jsou vodní hospodářství a odsolovací procesy právě na africkém trhu, kde naše elektromotory už pomáhají zejména na odsolovacích projektech.“ Společnost Innomotics se totiž v posledních letech podílela dodávkou vysokonapěťových motorů a frekvenčních měničů na realizaci největších odsolovacích projektů v severní Africe. Část vysokonapěťových elektromotorů pro dodávky do Afriky byla vyrobena v České republice – v jihomoravském Drásově, kde probíhá vývoj a výroba vysokonapěťových elektromotorů a generátorů.
Společnost Innomotics GmbH je globální lídr v oblasti výroby elektromotorů a pohonných systémů, který spojuje hluboké technické znalosti a špičkové inovace v oblasti elektrotechnických řešení napříč světem a různými průmyslovými odvětvími. S více než 150 lety zkušeností ve vývoji elektromotorů se společnost stala základem spolehlivého pohybu pro průmyslová odvětví a synonymem pro infrastrukturu po celém světě. Společnost Innomotics udává směr v oblasti průmyslové efektivity, elektrifikace, udržitelnosti a digitalizace. Má sídlo v Norimberku (Německo) a globálně zaměstnává kolem 15.000 lidí. Její roční obrat přesahuje 3 miliardy eur. Se 17 výrobními závody a rozsáhlou prodejní a servisní sítí ve 49 zemích světa má společnost Innomotics vyvážené postavení na rostoucím trhu. Více informací na www.innomotics.com.
Innomotics v České republice patří ve svém oboru mezi významné české průmyslové společnosti. Společnost navazuje na 120letou tradicí a s téměř 4 tisíci zaměstnanci se řadí mezi významné české zaměstnavatele. Má široké výrobní portfolio od nízkonapěťových po vysokonapěťové elektromotory, motory s osovou výškou 63 až 900 mm, motory s převodovkou a generátory. Nabízí však i vývoj a inovativní řešení na míru zákazníkovi, včetně nabídky ekologicky úsporných motorů s vysokou účinností. Výrobní závody Innomotics se řadí mezi české provozy s nejvyšší mírou automatizace a digitalizace. Innomotics ČR je členem několika významných českých asociací jako jsou Elektrotechnická asociace ČR (ELA), anebo Aliance české energetiky (CPIA). Více informací na www.innomotics.cz.
