Innomotics součástí české národní expozice na ELEC Expo 2025 v Maroku

Autor:
  9:00
Brno 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Agentura CzechTrade, Elektrotechnická asociace ČR a marocká federace FENELEC – díky spolupráci těchto institucí se na největším elektrotechnickém veletrhu v severní Africe, ELEC Expo 2025, představí v rámci české expozice i společnost Innomotics. Innomotics při ELEC Expo 2025 prezentuje kompletní portfolio nízkonapěťových a vysokonapěťových elektromotorů, generátorů, frekvenčních měničů a dalších řešení na míru.

Díky dlouholeté spolupráci Elektrotechnické asociace ČR s agenturou CzechTrade, která organizuje účast českých technologických firem na Mezinárodním elektrotechnickém veletrhu ELEC Expo 2025 v marocké Casablance se mezi českými firmami letos prezentuje společnost Innomotics, která je globálním leaderem v oblasti vývoje a výroby elektromotorů a velkých pohonů s celosvětovým zastoupením v devětačtyřiceti zemích světa, z nichž Česká republika je se svými třemi výrobními závody a administrativními centry v dalších třech českých městech jedním z největších zastoupení Innomotics ve světě.

Na stánku Innomotics při ELEC Expo 2025, umístěném ve společném prostoru s organizací FENELEC, která sdružuje 95 % marockých průmyslových společností, představíme kompletní portfolio z oblasti nízkonapěťových motorů, vysokonapěťových motorů, frekvenčních měničů a dalších řešení na míru,“ upřesnil Martin Labonek, Head of Promotion LVM Europe.

Účast na prestižním veletrhu ELEC Expo 2025, největším elektrotechnickém veletrhu v severní Africe, hodnotil jednatel Innomotics ČR Roman Valný: „Jedná se o unikátní možnost představit technické inovace a také přínos Innomotics k trvalé udržitelnosti v hlavních průmyslových segmentech jako jsou vodní hospodářství a odsolovací procesy právě na africkém trhu, kde naše elektromotory už pomáhají zejména na odsolovacích projektech.“ Společnost Innomotics se totiž v posledních letech podílela dodávkou vysokonapěťových motorů a frekvenčních měničů na realizaci největších odsolovacích projektů v severní Africe. Část vysokonapěťových elektromotorů pro dodávky do Afriky byla vyrobena v České republice – v jihomoravském Drásově, kde probíhá vývoj a výroba vysokonapěťových elektromotorů a generátorů.

Sledujte nás na LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics

Společnost Innomotics GmbH je globální lídr v oblasti výroby elektromotorů a pohonných systémů, který spojuje hluboké technické znalosti a špičkové inovace v oblasti elektrotechnických řešení napříč světem a různými průmyslovými odvětvími. S více než 150 lety zkušeností ve vývoji elektromotorů se společnost stala základem spolehlivého pohybu pro průmyslová odvětví a synonymem pro infrastrukturu po celém světě. Společnost Innomotics udává směr v oblasti průmyslové efektivity, elektrifikace, udržitelnosti a digitalizace. Má sídlo v Norimberku (Německo) a globálně zaměstnává kolem 15.000 lidí. Její roční obrat přesahuje 3 miliardy eur. Se 17 výrobními závody a rozsáhlou prodejní a servisní sítí ve 49 zemích světa má společnost Innomotics vyvážené postavení na rostoucím trhu. Více informací na www.innomotics.com.

Innomotics v České republice patří ve svém oboru mezi významné české průmyslové společnosti. Společnost navazuje na 120letou tradicí a s téměř 4 tisíci zaměstnanci se řadí mezi významné české zaměstnavatele. Má široké výrobní portfolio od nízkonapěťových po vysokonapěťové elektromotory, motory s osovou výškou 63 až 900 mm, motory s převodovkou a generátory. Nabízí však i vývoj a inovativní řešení na míru zákazníkovi, včetně nabídky ekologicky úsporných motorů s vysokou účinností. Výrobní závody Innomotics se řadí mezi české provozy s nejvyšší mírou automatizace a digitalizace. Innomotics ČR je členem několika významných českých asociací jako jsou Elektrotechnická asociace ČR (ELA), anebo Aliance české energetiky (CPIA). Více informací na www.innomotics.cz.

Pro více informací: www.innomotics.com. Innomotics GmbH, Communication Head: Julia Ebenberger, Vogelweiherstr. 1-15, 90441 Nuremberg, Germany

Zdroj: Innomotics

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

K úniku plynu na jedné z kroměřížských ubytoven došlo v pátek před druhou hodinou ranní. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  10:08

Dvě vraždy v kraji krátce po sobě. Policie vyšetřuje násilnou smrt muže v Přerově

ilustrační snímek

Dvanáctý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni vyšetřují nyní kriminalisté z Olomouckého kraje. Obětí je třiapadesátiletý muž, jehož tělo bylo nalezeno v Přerově. Podezřelého už policisté zadrželi....

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  10:03

Nový parkovací dům u areny v Pardubicích je poloprázdný. A nevydělá si na sebe

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

Nový parkovací dům v Pardubicích není často zaplněný ani z poloviny. Ve všední den odpoledne stojí u enteria areny v průměru 111 aut. Kapacita je však 442 míst, a tak není divu, že objekt prodělává...

28. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

V Karlovarském kraji mrzne, silnice jsou sjízdné bez omezení a dopravních nehod

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji jsou silnice i dálnice vymrzlé, ale holé. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, ale bez omezení. Ve vyšších polohách na nich místy zůstává...

28. listopadu 2025  8:24,  aktualizováno  8:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Vydejte se na jejich slavnostní průvod městem

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

28. listopadu 2025

Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete

Zdobení vánočního stromečku na Staroměstském náměstí (27. listopadu 2025)

V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

První v kraji rozsvítí strom v Táboře, Budějovice se chystají na sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Doprava není jen pro kluky. Kampaň ukazuje, která MHD má nejvíce řidiček

Řidičkou trolejbusu v Ústí se Zuzana Dručkovová stala před třemi roky a životní...

Ženy dnes tvoří téměř 18 procent všech zaměstnanců dopravních podniků. Přímo za volantem jich ale sedí pouze 12 procent. Nejvyšší podíl žen má Dopravní společnost Zlín–Otrokovice. Kampaň Holky jedou!...

27. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  28. 11. 9:47

Five Guys míří do Prahy. První pobočka otevře na začátku prosince, nabídne arašídy zdarma

interiér

Fanoušci šťavnatých burgerů se dočkali. Americký řetězec Five Guys uvádí svou vůbec první restauraci v Česku. Domov najde v nově zrekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě.

28. listopadu 2025  9:44

Evropské město kultury doslova „za humny“. Trenčín hostí prestižní titul

Slovenský Trenčín bude v roce 2026 držitelem prestižního titulu Evropské hlavní...

Kdysi byl pro obyvatele příhraničních obcí na Slovácku i Valašsku tradičním cílem rodinných výletů spojených s návštěvou ikonického hradu, termálních lázní, trhů i obchodů. Do Trenčína se v dobách...

28. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Praha 2 náměstí Míru.

Praha 2 náměstí Míru.

Včera nebyly vánoční trhy na náměstí Míru se sněhovým popraškem, ale stále krásné.

vydáno 28. listopadu 2025  9:36

Čeští HR lídři se shodují: Bez inovací v náboru firmy v boji o talenty prohrají

28. listopadu 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.