Innomotics vstupuje na Amper s inovacemi pohonů a řešeními pro úsporu energie

„Na veletrhu Amper chceme ukázat, že moderní elektropohony nejsou jen o výkonu, ale také o energetické účinnosti, digitalizaci a snižování uhlíkové stopy! Účast Innomotics na veletrhu Amper je přirozenou součástí naší snahy aktivně ovlivňovat budoucnost průmyslu a přinášet inovace, které mají skutečný dopad na konkurenceschopnost našich zákazníků. Chceme ukázat, jak moderní elektropohony přispívají k vyšší efektivitě výrobních procesů, ke snížení provozních nákladů a tím i k udržitelnému rozvoji průmyslu,“ uvedl generální ředitel Innomotics ČR Roman Valný.
Inovativní produkty i chytrá řešení pro úsporu nákladů
Společnost Innomotics představí na svém stánku na Amperu Motor Mounted Line, kompaktní systém, který zahrnuje synchronní motor s frekvenčním měničem umístěným na kostře motoru místo standardní svorkovnice. Použité elektromotory jsou s účinností IE5 a celková účinnost systému je IES5, tedy nejvyšší definovaná dle IEC 61800-9-2. Toto spojení nabízí kompaktní řešení, není potřeba rozvaděč, je zapotřebí méně kabeláže a měnič je již přednastaven pro daný motor z výroby. V porovnání s klasickým asynchronním motorem má Motor Mounted Line při zachování výkonu až o 3 osové výšky menší rozměry, až o polovinu nižší hmotnost a uhlíkovou stopu o více než 25 % nižší, čímž dochází k úspoře energie a tím i snížení produkce CO2 již při výrobě, k dalším úsporám pak dochází díky vysoké účinnosti v celém rozsahu otáček a zatížení i při jeho provozu.
Součástí expozice Innomotics bude i Motor s permanentními magnety, prezentující nejvyšší výkon s nejvyšší účinností elektromotoru. S využitím technologie permanentních magnetů dochází ke snížení ztrát v elektromotoru a díky tomu dosažení vysoké účinnosti IE5 a IE6. V porovnání s IE3 přináší IE5 až o 40 % méně ztrát, verze IE6 snižuje ztráty v porovnání s IE5 o dalších 20 %. Výhodou pro zákazníka je tak oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko nejen vysoká účinnost v celém spektru otáček a zatížení, ale i nižší zástavbové rozměry až o 70 %, nižší hmotnost až o 67 %, konstantní moment v celém otáčkovém rozsahu bez použití nuceného chlazení, otáčkové řízení bez použití enkodéru a mnoho dalších.
Chybět v expozici Innomotics však nebudou ani inovativní řešení v oblasti vysokonapěťových pohonů. Například vysokonapěťový měnič Perfect Harmony GH180, který se vyznačuje modulární koncepcí, díky níž je flexibilním zařízením vhodným pro velmi široké spektrum průmyslových aplikací. Zákazníci u něj oceňují především pokročilý bypass výkonových buněk, redundantní chladicí systém zajišťující stabilní provoz za jakýchkoliv podmínek, a navíc i připojení ke cloudové platformě Inspire IQ. Tak má zákazník rozšířený přehled o stavu pohonu, umožňuje mu to provádět pokročilé plánování údržby, tím je výrazně snížené riziko neplánované odstávky a v případě řešení problémů se řešení významně zrychluje, a to díky okamžité dostupnosti dat a možnosti vzdálené diagnostiky.
V expozici Innomotics bude také letos k vidění revoluční řešení určené pro vysokonapěťové elektromotory v podobě valivých ložisek s olejovým mazáním (OLRB), protože na základě dlouhodobých analýz je patrné, že více než 50 % poruch motorů souvisí se selháním ložisek, a 80 % z těchto poruch je způsobeno nevhodným mazáním. Valivá ložiska s olejovým mazáním (OLRB) jsou standardní ISO valivá ložiska s integrovaným olejovým mazacím a samochladicím systémem, navržená pro vysokou provozní spolehlivost velkých elektrických motorů. Olejový kroužek zajišťuje kontinuální a rovnoměrné mazání při všech provozních režimech a udržuje nízkou provozní teplotu ložisek. Uzavřená konstrukce s olejovými těsněními umožňuje použití i v náročných start/stop aplikacích či venkovních prostředích i prostředích s nebezpečím výbuchu. Klíčový je i dlouhý interval výměny maziva a nízké provozní a servisní náklady, které umožňují návratnost investice do jednoho roku.
Inovace v praxi: setkání s odborníky Innomotics
V expozici Innomotics budou k dispozici odborníci nejen na nízkonapěťové a vysokonapěťové produkty, ale i na chytrá řešení na míru. Pro studenty, ale i zájemce z řad odborné veřejnosti umožní společnost Innomotics si na chvíli vyzkoušet práci na montáži malých motorů a poskládat si tak díky maketě z 3D tisku vlastní elektromotor.
Innomotics se ale na Amperu neomezí pouze na vlastní expozici, bude letos také aktivní součástí Amper stage. V rámci panelové diskuze ke kybernetické bezpečnosti poodhalí tuto problematiku v kontextu svých výrobních závodů a v samostatné přednášce představí možné řešení, jak využít energetickou účinnost pohonů a dosáhnout tak kompaktnějších řešení i provozních úspor.
Expozice Innomotics bude na veletrhu Amper opět součástí zóny Elektrotechnické asociace, a to v pavilonu P (425).
Zdroj: Innomotics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.