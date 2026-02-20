Innomotics vstupuje na Amper s inovacemi pohonů a řešeními pro úsporu energie

Autor:
  16:57
Brno 20. února 2026 (PROTEXT) - Společnost Innomotics, přední výrobce elektromotorů a pohonů, se poprvé představí na Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Amper. Představí zde kompletní portfolio účinných a energeticky úsporných pohonů s přesahem na jejich kompaktnost, energetickou účinnost a tím i úspornost.

„Na veletrhu Amper chceme ukázat, že moderní elektropohony nejsou jen o výkonu, ale také o energetické účinnosti, digitalizaci a snižování uhlíkové stopy! Účast Innomotics na veletrhu Amper je přirozenou součástí naší snahy aktivně ovlivňovat budoucnost průmyslu a přinášet inovace, které mají skutečný dopad na konkurenceschopnost našich zákazníků. Chceme ukázat, jak moderní elektropohony přispívají k vyšší efektivitě výrobních procesů, ke snížení provozních nákladů a tím i k udržitelnému rozvoji průmyslu,“ uvedl generální ředitel Innomotics ČR Roman Valný.

 

Inovativní produkty i chytrá řešení pro úsporu nákladů

Společnost Innomotics představí na svém stánku na Amperu Motor Mounted Line, kompaktní systém, který zahrnuje synchronní motor s frekvenčním měničem umístěným na kostře motoru místo standardní svorkovnice. Použité elektromotory jsou s účinností IE5 a celková účinnost systému je IES5, tedy nejvyšší definovaná dle IEC 61800-9-2. Toto spojení nabízí kompaktní řešení, není potřeba rozvaděč, je zapotřebí méně kabeláže a měnič je již přednastaven pro daný motor z výroby. V porovnání s klasickým asynchronním motorem má Motor Mounted Line při zachování výkonu až o 3 osové výšky menší rozměry, až o polovinu nižší hmotnost a uhlíkovou stopu o více než 25 % nižší, čímž dochází k úspoře energie a tím i snížení produkce CO2 již při výrobě, k dalším úsporám pak dochází díky vysoké účinnosti v celém rozsahu otáček a zatížení i při jeho provozu.

Součástí expozice Innomotics bude i Motor s permanentními magnety, prezentující nejvyšší výkon s nejvyšší účinností elektromotoru. S využitím technologie permanentních magnetů dochází ke snížení ztrát v elektromotoru a díky tomu dosažení vysoké účinnosti IE5 a IE6. V porovnání s IE3 přináší IE5 až o 40 % méně ztrát, verze IE6 snižuje ztráty v porovnání s IE5 o dalších 20 %. Výhodou pro zákazníka je tak oproti klasickému asynchronnímu motoru s kotvou nakrátko nejen vysoká účinnost v celém spektru otáček a zatížení, ale i nižší zástavbové rozměry až o 70 %, nižší hmotnost až o 67 %, konstantní moment v celém otáčkovém rozsahu bez použití nuceného chlazení, otáčkové řízení bez použití enkodéru a mnoho dalších.

Chybět v expozici Innomotics však nebudou ani inovativní řešení v oblasti vysokonapěťových pohonů. Například vysokonapěťový měnič Perfect Harmony GH180, který se vyznačuje modulární koncepcí, díky níž je flexibilním zařízením vhodným pro velmi široké spektrum průmyslových aplikací. Zákazníci u něj oceňují především pokročilý bypass výkonových buněk, redundantní chladicí systém zajišťující stabilní provoz za jakýchkoliv podmínek, a navíc i připojení ke cloudové platformě Inspire IQ. Tak má zákazník rozšířený přehled o stavu pohonu, umožňuje mu to provádět pokročilé plánování údržby, tím je výrazně snížené riziko neplánované odstávky a v případě řešení problémů se řešení významně zrychluje, a to díky okamžité dostupnosti dat a možnosti vzdálené diagnostiky.

V expozici Innomotics bude také letos k vidění revoluční řešení určené pro vysokonapěťové elektromotory v podobě valivých ložisek s olejovým mazáním (OLRB), protože na základě dlouhodobých analýz je patrné, že více než 50 % poruch motorů souvisí se selháním ložisek, a 80 % z těchto poruch je způsobeno nevhodným mazáním. Valivá ložiska s olejovým mazáním (OLRB) jsou standardní ISO valivá ložiska s integrovaným olejovým mazacím a samochladicím systémem, navržená pro vysokou provozní spolehlivost velkých elektrických motorů. Olejový kroužek zajišťuje kontinuální a rovnoměrné mazání při všech provozních režimech a udržuje nízkou provozní teplotu ložisek. Uzavřená konstrukce s olejovými těsněními umožňuje použití i v náročných start/stop aplikacích či venkovních prostředích i prostředích s nebezpečím výbuchu. Klíčový je i dlouhý interval výměny maziva a nízké provozní a servisní náklady, které umožňují návratnost investice do jednoho roku.

 

Inovace v praxi: setkání s odborníky Innomotics

V expozici Innomotics budou k dispozici odborníci nejen na nízkonapěťové a vysokonapěťové produkty, ale i na chytrá řešení na míru. Pro studenty, ale i zájemce z řad odborné veřejnosti umožní společnost Innomotics si na chvíli vyzkoušet práci na montáži malých motorů a poskládat si tak díky maketě z 3D tisku vlastní elektromotor.

Innomotics se ale na Amperu neomezí pouze na vlastní expozici, bude letos také aktivní součástí Amper stage. V rámci panelové diskuze ke kybernetické bezpečnosti poodhalí tuto problematiku v kontextu svých výrobních závodů a v samostatné přednášce představí možné řešení, jak využít energetickou účinnost pohonů a dosáhnout tak kompaktnějších řešení i provozních úspor.

Expozice Innomotics bude na veletrhu Amper opět součástí zóny Elektrotechnické asociace, a to v pavilonu P (425).

 

Zdroj: Innomotics

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Jarní Velký knižní čtvrtek nabídne thrillery, historii Karla IV. i knihy o psychoterapii

ilustrační snímek

Velký knižní čtvrtek pravidelně dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, přináší knižní novinky, které by si z nejrůznějších důvodů čeští čtenáři a čtenářky neměli nechat ujít. V rámci letošního...

20. února 2026  18:06

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:32,  aktualizováno  18:06

Exministr Dvořák (STAN) bude kandidovat na Hradecku do Senátu, obhajuje Holásek

ilustrační snímek

Bývalý ministr pro evropské záležitosti a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák (STAN) bude na podzim kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Hradec Králové....

20. února 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Za distribuci pervitinu a další činnost hrozí muži a ženě až desetileté vězení

ilustrační snímek

Kroměřížští kriminalisté objasnili případ distribuce pervitinu. Případ padesátiletého muže a pětatřicetileté ženy se při vyšetřování rozšířil o další trestnou...

20. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Knižní festival Ostrava uvádí novinky, festival Dovolená ukazuje zájem o Polsko

ilustrační snímek

Zájem českých turistů o Polsko roste, ukazuje festival cestovního ruchu Dovolená, který dnes začal v Ostravě a opět mu přibylo polských vystavovatelů. Na...

20. února 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Hlučínská radnice schválila úvěr na depozitář muzea, stavba začne na podzim

ilustrační snímek

Muzeum Hlučínska v Hlučíně na Opavsku bude mít nový depozitář zhruba za 50 milionů korun. Vznikne na pozemku města v blízkosti bývalé vodárenské věže. Město...

20. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Hasiči v Brně zasahují u požáru bytu, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Hasiči dnes odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. ČTK to řekli mluvčí hasičů...

20. února 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Jindřichův Hradec vytvoří centrální park na sídlišti Vajgar za 53 milionů korun

ilustrační snímek

Na největším jindřichohradeckém sídlišti Vajgar, kde žije 5000 obyvatel, vznikne letos centrální park. Na ploše 3,8 hektaru nahradí část jehličnatých stromů...

20. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Vsetín opraví na památníku datum vypálení synagogy, stalo se to o dva dny dříve

ilustrační snímek

Město Vsetín opraví na památníku stojícím na místě bývalé židovské synagogy ve Štěpánské ulici datum jejího vypálení. Historik totiž zjistil, že byla vypálena...

20. února 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Innomotics vstupuje na Amper s inovacemi pohonů a řešeními pro úsporu energie

20. února 2026  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.