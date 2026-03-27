Innomotics získává ocenění Zlatý Amper za udržitelné řešení pro elektromotory

Cena „Zlatý Amper“ v této kategorii patří k pěti hlavním oceněním veletrhu a uděluje ji odborná porota složená z odborníků na elektrotechniku a rektorů vysokých škol. Produkty jsou hodnoceny na základě inovativnosti, technologického přínosu a jejich vlivu na energetickou účinnost a udržitelnost. Společnost Innomotics byla vybrána k udělení této ceny za významnou úsporu materiálu při výrobě, zmenšení rozměrů motorů při zachování stejného výkonu a podstatnou úsporu energie po celou dobu životního cyklu motorů.
Společnost Innomotics na svém stánku na veletrhu Amper představila dva typy motorů: elektromotor z výroby ve Frenštátu s osovou výškou 280 mm a výkonem 160 kW a motor z výroby v Mohelnici s osovou výškou 90 mm a výkonem 4 kW. Motory vzbudily velký zájem a pozitivní ohlasy ze strany odborníků z oboru i odborných návštěvníků, a to zejména díky své kompaktní konstrukci a pokrokům v oblasti účinnosti a udržitelnosti.
Během veletrhu navštívili stánek společnosti Innomotics také český místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, a také ministr životního prostředí Igor Červený. Diskuse se zaměřily na udržitelné technologické trendy a možnosti, jak mohou moderní úsporné pohonné systémy přispět ke zvyšování energetické efektivity české průmyslové infrastruktury.
Zdroj: Innomotics