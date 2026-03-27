Innomotics získává ocenění Zlatý Amper za udržitelné řešení pro elektromotory

Autor:
  9:00
Praha 27. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Innomotics získala prestižní ocenění Zlatý Amper, a to na brněnském Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Amper v kategorii “Udržitelnost” za „Nejlepší řešení pro udržitelnost“. Toto ocenění je uděleno za nízkonapěťové motory s permanentními magnety třídy IE5 a IE6.

Cena „Zlatý Amper“ v této kategorii patří k pěti hlavním oceněním veletrhu a uděluje ji odborná porota složená z odborníků na elektrotechniku a rektorů vysokých škol. Produkty jsou hodnoceny na základě inovativnosti, technologického přínosu a jejich vlivu na energetickou účinnost a udržitelnost. Společnost Innomotics byla vybrána k udělení této ceny za významnou úsporu materiálu při výrobě, zmenšení rozměrů motorů při zachování stejného výkonu a podstatnou úsporu energie po celou dobu životního cyklu motorů.

Společnost Innomotics na svém stánku na veletrhu Amper představila dva typy motorů: elektromotor z výroby ve Frenštátu s osovou výškou 280 mm a výkonem 160 kW a motor z výroby v Mohelnici s osovou výškou 90 mm a výkonem 4 kW. Motory vzbudily velký zájem a pozitivní ohlasy ze strany odborníků z oboru i odborných návštěvníků, a to zejména díky své kompaktní konstrukci a pokrokům v oblasti účinnosti a udržitelnosti.

Během veletrhu navštívili stánek společnosti Innomotics také český místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, a také ministr životního prostředí Igor Červený. Diskuse se zaměřily na udržitelné technologické trendy a možnosti, jak mohou moderní úsporné pohonné systémy přispět ke zvyšování energetické efektivity české průmyslové infrastruktury.

 

Zdroj: Innomotics

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

