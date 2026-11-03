Innova Healthcare rozšiřuje oční péči do jižních Čech. Výnosy přesáhnou miliardu

Oční ambulance JL v Českých Budějovicích poskytuje komplexní ambulantní péči a zároveň je napojena na odborné a operační zázemí skupiny Innova Healthcare. O místě operace rozhoduje pacient. Zákrok může absolvovat v Jihočeském kraji, nebo na specializované Oční klinice JL. Klinika spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.
Počet operací na Oční klinice JL vzrostl z původních 70 na přibližně 360 měsíčně. Skupina soustavně investuje do nových technologií. Pracoviště modernizovalo operační sály, posílilo tým a rozšířilo vybavení mimo jiné o femtosekundový laser LenSx. Klinika léčí šedý a zelený zákal, refrakční vady a onemocnění sítnice a sklivce.
Modernizaci doplňuje průběžné vzdělávání. Lékaři Oční kliniky JL a vedení skupiny Innova Healthcare se v září 2026 zúčastnili 44. kongresu Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS) v Londýně. Primář kliniky MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., specialista na chirurgii sítnice a sklivce, letos přednášel lékařům z celého světa na 23. kongresu Evropské vitreoretinální společnosti (EVRS) v Aténách.
„Specializovaná oční péče by neměla záviset na tom, jak daleko to má pacient do Prahy. Chceme, aby lidé v regionech mohli absolvovat prevenci a běžná vyšetření blíže domovu a v případě potřeby měli zajištěnou návaznou operační péči,“ uvedla výkonná a zdravotní ředitelka skupiny MUDr. Mgr. Markéta Hellerová, MBA.
Innova Healthcare provozuje desítky zdravotnických zařízení ve více než 30 odbornostech, lékaři jejích klinik provedli přes 200.000 operací.
O skupině Innova Healthcare
Zdravotnická skupina Innova Healthcare a.s. poskytuje ambulantní a jednodenní péči ve více než 30 odbornostech včetně diagnostiky magnetickou rezonancí. Sdružuje kliniky s tradicí od roku 1995, mezi nimi Oční kliniku JL, Ort-Art, Gynet, Imunogen nebo EUROPE IVF.
Zdroj: Innova Healthcare
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59909.