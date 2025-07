Inovace, bezpečí a odměny: výhody Smart Banky od Monety využívá již 1,25 milionu klientů

„Těší nás neustále rostoucí počet uživatelů naší Smart Banky, kdy její obliba stoupá nejen mezi retailovými klienty, ale v posledním roce výrazně i mezi živnostníky a klienty z řad firemní klientely. Naši aplikaci používají jak pro každodenní bankovní operace, tak ve stále větší míře i pro sjednávání a obsluhu našich produktů, kde zaznamenáváme meziroční růst o desítky procent,“ říká Jakub Valenta, Chief Digital Officer MONETA Money Bank.

V letošním roce uvedla MONETA v rámci svých digitálních kanálů rovnou několik novinek. Jednou z nejdůležitějších je takzvaný „kill button“, který klientům umožňuje jediným tlačítkem ve Smart Bance zablokovat přístup ke všem bankovním přístupům a platebním kartám v případě, že mají podezření, že se mohli stát obětmi kybernetického útoku a obávají se ohrožení svého účtu. Současně banka neustále pracuje na posílení bezpečnosti své aplikace, ověření klienta přes Smart Banku, ochraně platebních transakcí a online detekci podezřelých účtů podvodníků.

Dalším úspěchem bylo představení nového věrnostního programu Odměny. Klientům přináší při placení kartou přímé slevy anebo cashback, a to u více než 200 obchodníků, mezi nimiž je i obchodní řetěz Albert, drogerie TETA, lékárny Dr. Max, knihkupectví Knihy Dobrovský, e-shop s módou About You a mnoho dalších.

Hned zkraje roku banka představila možnost deaktivace dynamické konverze měny (neboli DCC). Tuto funkci ocení zejména klienti cestující do zahraničí, kteří platí kartou nebo vybírají hotovost z místních bankomatů. Vypnutím DCC se platba s konverzí do českých korun neprovede a rovnou klienta informujeme, ať klient provede platbu v měně dané země, čímž se často vyhne méně výhodnému kurzu, který by jinak určil provozovatel bankomatu či terminálu.

Banka rovněž nabídla možnost přihlášení se do internetového bankovnictví skrze jejich Smart Banku pomocí QR loginu – díky tomu klientům odpadá nutnost pamatovat si a ručně zadávat přihlašovací údaje.

Klienti Monety mohou také reklamovat platbu kartou jednoduše z pohodlí domova prostřednictvím Internet Banky či Smart Banky. Zavedení online formuláře vedlo ke zvýšení počtu podaných reklamací směrem k obchodníkům, včetně těch, které by klienti v minulosti pravděpodobně neřešili.

Smart Banka letos přinesla i řadu nových funkcí pro klienty z řad živnostníků a malých a středních firem. Jednou z nich je zjednodušení obsluhy podnikatelských karet přímo v mobilní aplikaci. Tato funkce umožňuje podnikatelům a firmám aktivaci, blokaci a správu karet bez nutnosti kontaktu s bankou, a také spravovat více karet najednou – pohodlně a bezpečně.

Stávající retailoví klienti si mohou v mobilní aplikaci jednoduše zřídit podnikatelský účet nebo další produkty pro své podnikání, a to bez návštěvy pobočky, během pár minut.

V polovině července pak banka představila ve své aplikaci nový způsob sjednání úvěru, který klientům umožňuje přizpůsobit si parametry úvěru pomocí interaktivního boxu. Klienti tak ihned uvidí přehled o výši splátky i výši slevy, kterou při sjednání online obdrží.

