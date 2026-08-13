Inovace od CS-BETON zvyšuje požární bezpečnost tunelového odvodnění

Dosud používané systémy protipožárních uzávěrů v odvodňovacích systémech často narážely na provozní a konstrukční omezení. Jedním z nich je potřeba trvale zavodněné komory, která v systému vytváří snížené místo v průtočném profilu, kde pak dochází k zachytávání nečistot. To zvyšuje nároky na údržbu, a hlavně může při nedostatečném množství kapaliny docházet k omezení účinnosti systému. V případě řešení CS-BETON je kyvná klapka přímo integrována do neměnného průtočného profilu prvku a nevyžaduje trvalé zavodnění. „Díky tomu se v systému neusazují nečistoty. To snižuje nároky na pravidelnou údržbu, a hlavně zvyšuje spolehlivost v provozu, kde bývá přístup k odvodnění omezený a každý servisní zásah znamená komplikaci pro dopravu,“ říká Marek Matějka, jednatel společnosti CS-BETON.
Další výhodou nového řešení z dílny severočeské firmy je výrazně jednodušší, a tím i levnější montáž. Díl s protipožární ochranou má totožnou hloubku založení jako ostatní štěrbinové trouby v systému. Není proto potřeba vytvářet při betonáži niky v základových pasech nebo je zpětně složitě odbourávat. Pro projektanty a dodavatele to znamená jednodušší návaznost na běžné prvky odvodnění a menší zásah do harmonogramu stavby.
Důraz na inovace
Patentované řešení je výsledkem dlouhodobého přístupu CS-BETON k vlastnímu technickému vývoji. Firma má vlastní vývojové a technologické oddělení i výrobu forem, díky čemuž dokáže reagovat na specifické požadavky projektantů a investorů. „U dopravních staveb, jako jsou dálnice, tunely nebo letiště rozhoduje stále častěji právě schopnost dodat nejen prefabrikát, ale celé funkční řešení na míru konkrétním provozním podmínkám,“ doplňuje Marek Matějka.
CS-BETON chce vlastní vývoj dál posilovat i v dalších segmentech dopravních staveb. Vedle tunelového odvodnění se soustředí také na betonová svodidla, prvky pro letiště, kanalizační infrastrukturu a další konstrukční díly pro velké liniové stavby. Rostoucí objem veřejných investic do infrastrukturních projektů totiž zvyšuje tlak nejen na výrobní kapacity, ale i na technickou úroveň dodávaných řešení.
Zdroj: CS-BETON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.