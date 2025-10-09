Inovace přírody: medicinální houby

Proč jsou houby „technologií“ samotné přírody
- Start ekosystémů. Po miliony let houby formovaly půdu a umožnily život rostlin.
- Rozkládají lignin. Bílé hniloby patří mezi hrstku organismů schopných účinně štěpit lignin. Bez nich by nás dávno zasypaly „věčné“ nánosy dřeva.
- Extrémní chemie. Houby jsou knihovnou molekul – od toxinů až po život zachraňující látky. První antibiotikum (penicilin), cyklosporin (odstartoval éru transplantací) i první statiny mají houbový původ.
- Pohled do vesmíru. Týmy NASA zkoumají myco-architecture – pěstování konstrukcí z mycelia pro budoucí základny. Myšlenku popularizuje mykolog Paul Stamets: dopravíte lehký rám, zbytek „doroste“ mycelium do pevného biokompozitu.
Nové léky z hub: čerstvé příklady
Houbové molekuly stále dávají vznik novým léčivům. Ibrexafungerp (2021) je první perorální antimykotikum svého druhu, odvozené od přírodního triterpenoidního skeletu (enfumafungin). Lefamulin (2019), antibiotikum třídy pleuromutilinů, navazuje na houbový metabolit pleuromutilin. Tyto příběhy potvrzují: houby jsou mocným zdrojem inovací.
Beta-glukany a triterpeny: vědecky podložený přínos
Klíčové složky medicinálních hub – ß-glukany a triterpeny – jsou zkoumány pro své imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky i dopad na metabolické zdraví a odolnost vůči stresu. Praxe se tak může opírat o mechanismy, ne jen o sliby.
Sibipharm: kde se příroda potkává s technologiemi
V Sibipharm rozvíjíme mykobiotech – plný cyklus od suroviny po finální formy:
- Vlastní pěstírny a sběr v lesích (důraz na čisté lokality a bio přístup).
- Profesionální dehydratace, která chrání termolabilní frakce.
- Kryomletí při -196 °C (kapalný dusík) › kryoprášky plného spektra. Tento formát šetrně zachovává profil účinných látek a zvyšuje biologickou dostupnost – přístup ceněný ve farmacii i ve výživě pro mise s přísnými hmotnostními/objemovými limity (např. kosmické).
- Trojnásobné extrakty (voda–alkohol–glycerin) s ultrazvukovou kavitační extrakcí – pokrývají polární i nepolární frakce a zajišťují stabilitu finální formy.
- Kontrola kvality v každém kroku: identifikace suroviny, profilace aktivních frakcí, testy kontaminantů.
Co získá profesionál i koncový zákazník
- Účinnost formulací díky synergii ß-glukanů, triterpenů a doprovodných metabolitů.
- Reprodukovatelnost a transparentnost použitých technologií.
- Praktické formy pro TČM terapeuty, nutriční specialisty, fytoterapeuty i kliniky preventivní medicíny.
Závěr
Houby jsou jednou z nejsilnějších přírodních inovací. Ve Sibipharm měníme tuto sílu v technologii – od kryoprášků plného spektra po moderní extrakty. Pracujete na pomezí vědy a zdraví? Rádi si vyměníme zkušenosti a probereme spolupráci.
Doc. Ing. Evgeny Razumov, DrSc.
mycobiotech SIBIPHARM výrobce houbových doplňků stravy www.sibi.cz