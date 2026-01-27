Inovace se setkává s atletikou: Huawei a Eliud Kipchoge představují běžecké hodinky nové generace

Autor:
  8:13
Šen-čen (Čína) 27. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 5. ledna 2026 oznámil běžecký tým dsm-firmenich, jehož členem je maratonská ikona Eliud Kipchoge, převratné partnerství se společností Huawei. Jako oficiální technologický partner se Huawei spojuje s tímto bezkonkurenčním týmem, známým jako nejlepší běžecký tým na světě, aby posílil kulturu běhání, inspiroval širokou veřejnost k vášni pro tento sport a prosazoval chytřejší tréninkové metody. Alex Huang, hlavní marketingový ředitel Huawei Consumer Business Group, uvedl: „Spojením odborných znalostí společnosti Huawei v oblasti inteligentních nositelných technologií s hlubokými znalostmi výkonnostního tréninku chceme nabízet cenné poznatky, které budou přínosem nejen pro elitní atlety, ale i pro běžce všech úrovní po celém světě."

Kipchoge, který je mezi běžci po celém světě považován za živoucí legendu, má za sebou doslova ikonickou kariéru. Jeho průlomový výkon, kdy maraton zaběhl za 1 hodinu, 59 minut a 40 sekund, prolomil nedosažitelnou dvouhodinovou bariéru – historický milník, který posunul hranice lidských schopností a ztělesnil jeho přesvědčení, že „žádný člověk není omezen". Pro něj běhání přesahuje elitářství; je to univerzální činnost otevřená všem, bez ohledu na věk nebo vzdálenostní cíle. Běhat znamená být svobodný. Běhat znamená být zdravý. Běhat společně znamená být sjednocení. Proto je další kapitolou Eliudovy kariéry vytvoření globálního hnutí běžců.

Ve snaze podpořit všeobecnou vášeň pro běhání, hledá Kipchoge globálně vlivného partnera s nejmodernějšími technologiemi a rozsáhlou uživatelskou sítí – Huawei se jeví jako ideální volba. Již více než 12 let je Huawei předním hráčem v oblasti zdraví a fitness, do června 2025 [1] dodal po celém světě více než 200 milionů nositelných zařízení a v prvních třech čtvrtletích tohoto roku vedl globální dodávky. Díky svému závazku k inovacím a obrovské uživatelské komunitě ztělesňuje Huawei podstatu běžecké dokonalosti. Jeho špičková řešení nabízejí Kipchogemu a jeho týmu neocenitelné informace, jako jsou přesné tréninkové údaje a vědecké hodnocení zátěže, které umožňují elitním běžcům překonávat hranice a nově stanovovat hranice možného.

Tato spolupráce přináší překvapivé odhalení – společnost Huawei se chystá představit špičkové profesionální běžecké hodinky, které znamenají její návrat do této oblasti pět let po uvedení první generace HUAWEI WATCH GT Runner v roce 2021. Za tuto dobu společnost Huawei pečlivě zdokonalila svou technologickou převahu: systém TruSense poskytuje bezkonkurenční přesnost, odezvu a komplexnost při sledování zdraví a kondice; polohovací systém Sunflower představuje kvantový skok v přesnosti polohování; přísné testování zahrnující více než 100 běžců zajišťuje, že přesnost předpovědí závodních výkonů přesahuje 97 % [2], zatímco model strojového učení pro hodnocení únavy umožňuje sportovcům trénovat chytřeji. Další důvěryhodnost dodávají elitní běžci jako Kipchoge a Joshua Cheptegei, kteří přispějí reálnými poznatky z tréninků a závodů, což povede k opakovaným vylepšením algoritmů a funkcí s cílem vytvořit zařízení, která skutečně odpovídají potřebám běžců.

Tyto špičkové běžecké hodinky přicházejí s řešením dlouhodobého problému na trhu – překlenují propast mezi špičkovou funkčností a uživatelsky přívětivým designem. Zatímco většina stávajících modelů je určena výhradně pro elitní běžce a svými složitými funkcemi mohou běžné uživatele spíše odradit, společnost Huawei využívá své rozsáhlé znalosti v oblasti 3C technologií k vytvoření univerzálního řešení. Hodinky jsou navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky zkušených běžců a zároveň byly přístupné i začátečníkům. Slouží také jako komplexní nástroj kontroly zdraví pro širokou veřejnost. Odstraněním bariér a hladkým propojením profesionálního sportovního výkonu s přístupným sledováním zdraví umožňuje Huawei všem, kteří touží žít naplno, vychutnat si radost a vitalitu z běhání.

[1] Údaje pocházejí ze zprávy IDC.

[2] Údaje pocházejí z laboratoří Huawei.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2866304/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2866307/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg 

KONTAKT: Congshu Liu, liucongshu@huawei.com

 

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

