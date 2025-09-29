Inovace v oblasti elektromotorů i chytrá řešení na míru - Innomotics se poprvé představí na MSV

- Elektromotory s nejvyššími třídami účinnosti IE5 a IE6 pro firmy představují možnost úspory energie. Innomotics představí na MSV své kompletní portfolio účinných i úsporných elektromotorů.
- Motor uvnitř motoru i motor v boxu s efektem dýmu – účastníci MSV se budou moci těšit nejen na inovace elektromotorů, ale i inovace v jejich prezentaci. Expozice Innomotics bude součástí zóny Elektrotechnické asociace, v pavilonu F (202).
Společnost Innomotics, přední výrobce elektromotorů a pohonů, se na 66. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu zaměří na prezentaci inovací v oblasti elektromotorů i velkých pohonů, které mění podobu moderního průmyslu. Představí kompletní portfolio účinných a energeticky úsporných elektromotorů i chytrá řešení na míru.
„Věříme, že budoucnost průmyslu stojí na schopnosti inovovat, spolupracovat a přemýšlet v širších souvislostech. Na MSV, kde se prezentujeme ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací, chceme ukázat, že stabilita nevzniká sama od sebe – je výsledkem technologického pokroku, lidské odvahy měnit věci k lepšímu a také letitých zkušeností, kterých jsme jako společnost za více než sto dvacet let své existence dosáhli. Proto v Innomotics stavíme na odborných znalostech našich zaměstnanců a zároveň aktivně rozvíjíme spolupráci s technickými školami, výzkumnými centry a mladými talenty. Věříme, že právě propojení generací, tradice a inovací je klíčem k úspěchu ,“ uvádí generální ředitel Innomotics ČR Roman Valný.
Společnost Innomotics představí na svém stánku Innomotics XP nevýbušný motor ve speciálním boxu s efektem dýmu pro ukázku spolehlivosti svých elektromotorů i v náročných a mnohdy nebezpečných podmínkách s výskytem výbušných plynů, nebo prachů. Tento motor je doplněn frekvenčním měničem Danfoss iC7, který umožňuje vynikající řízení motoru, i při nízkých rychlostech bez enkodéru.
Mezi vystavenými exponáty bude však také i tzv. motor v motoru – IE6 Motor s permanentními magnety, prezentující nejvyšší výkon s nejvyšší účinností elektromotoru. V oblasti nízkého napětí rozšiřuje společnost Innomotics své portfolio o elektromotory s permanentními magnety v nejvyšší energetické třídě IE6. Tyto motory se vyznačují o 20 % nižšími ztrátami ve srovnání s motory IE5. Motory s účiníkem blízkým 1 jsou k dispozici ve výkonech od 0,37 kW do 250 kW při 1500 ot./min a 3000 ot./min. Motory se vyznačují velkou hustotou výkonu, jsou až o 3 osové výšky menší a dodají konstantní moment v téměř celém rychlostním spektru bez použití nuceného chlazení.
Chybět v expozici Innomotics však nebudou ani chytrá řešení. Na MSV Innomotics představí elektropřevodovku s integrovaným měničem a ovládacím panelem.
A dále Innomotics představí také digitální platformu Inspire IQ ve spojení s Modulem Connect 600. Modul umožňuje dlouhodobý sběr dat z elektromotoru a je bránou do cloudové platformy Innomotics Inspire IQ. Platforma Inspire IQ data dlouhodobě zaznamenává, usnadňuje jejich analýzu a zefektivňuje prediktivní údržbu. Dále zpřístupňuje komplexní cloudové monitorovací funkce, například záznam teplot, vibrací, detekci částečných výbojů a analýzu podmínek prostředí. Celkově lze říci, že Innomotics Inspire IQ dokáže pomocí získaných dat optimalizovat provoz připojeného motoru, snížit náklady na údržbu a prodloužit jeho životnost. Platforma je otevřená a umožňuje na přání uživatele integraci dalších čidel využitelných například pro monitoring poháněného zařízení. Innomotics ve svém portfoliu nabízí také modul Connect 500 určený pro připojení vysokonapěťových měničů. Díky tomuto otevřenému řešení je možné na platformě Inspire IQ monitorovat celý systém regulovaného pohonu, tedy měnič s motorem a poháněným zařízením, a využít tak všechny jeho výhody.
Expozice Innomotics bude při MSV 2025 součástí zóny Elektrotechnické asociace, a to v pavilonu F (202), v části Digitální továrny 2.0.
Přiložené foto, zdroj Innomotics.
Sledujte nás na LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics