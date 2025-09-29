Inovace v oblasti elektromotorů i chytrá řešení na míru - Innomotics se poprvé představí na MSV

Autor:
  13:13
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - 
  • Elektromotory s nejvyššími třídami účinnosti IE5 a IE6 pro firmy představují možnost úspory energie. Innomotics představí na MSV své kompletní portfolio účinných i úsporných elektromotorů.
  • Motor uvnitř motoru i motor v boxu s efektem dýmu – účastníci MSV se budou moci těšit nejen na inovace elektromotorů, ale i inovace v jejich prezentaci. Expozice Innomotics bude součástí zóny Elektrotechnické asociace, v pavilonu F (202).

Společnost Innomotics, přední výrobce elektromotorů a pohonů, se na 66. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu zaměří na prezentaci inovací v oblasti elektromotorů i velkých pohonů, které mění podobu moderního průmyslu. Představí kompletní portfolio účinných a energeticky úsporných elektromotorů i chytrá řešení na míru.

„Věříme, že budoucnost průmyslu stojí na schopnosti inovovat, spolupracovat a přemýšlet v širších souvislostech. Na MSV, kde se prezentujeme ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací, chceme ukázat, že stabilita nevzniká sama od sebe – je výsledkem technologického pokroku, lidské odvahy měnit věci k lepšímu a také letitých zkušeností, kterých jsme jako společnost za více než sto dvacet let své existence dosáhli. Proto v Innomotics stavíme na odborných znalostech našich zaměstnanců a zároveň aktivně rozvíjíme spolupráci s technickými školami, výzkumnými centry a mladými talenty. Věříme, že právě propojení generací, tradice a inovací je klíčem k úspěchu ,“ uvádí generální ředitel Innomotics ČR Roman Valný.

Společnost Innomotics představí na svém stánku Innomotics XP nevýbušný motor ve speciálním boxu s efektem dýmu pro ukázku spolehlivosti svých elektromotorů i v náročných a mnohdy nebezpečných podmínkách s výskytem výbušných plynů, nebo prachů. Tento motor je doplněn frekvenčním měničem Danfoss iC7, který umožňuje vynikající řízení motoru, i při nízkých rychlostech bez enkodéru.

Mezi vystavenými exponáty bude však také i tzv. motor v motoru – IE6 Motor s permanentními magnety, prezentující nejvyšší výkon s nejvyšší účinností elektromotoru. V oblasti nízkého napětí rozšiřuje společnost Innomotics své portfolio o elektromotory s permanentními magnety v nejvyšší energetické třídě IE6. Tyto motory se vyznačují o 20 % nižšími ztrátami ve srovnání s motory IE5. Motory s účiníkem blízkým 1 jsou k dispozici ve výkonech od 0,37 kW do 250 kW při 1500 ot./min a 3000 ot./min. Motory se vyznačují velkou hustotou výkonu, jsou až o 3 osové výšky menší a dodají konstantní moment v téměř celém rychlostním spektru bez použití nuceného chlazení.

Chybět v expozici Innomotics však nebudou ani chytrá řešení. Na MSV Innomotics představí elektropřevodovku s integrovaným měničem a ovládacím panelem.

A dále Innomotics představí také digitální platformu Inspire IQ ve spojení s Modulem Connect 600. Modul umožňuje dlouhodobý sběr dat z elektromotoru a je bránou do cloudové platformy Innomotics Inspire IQ. Platforma Inspire IQ data dlouhodobě zaznamenává, usnadňuje jejich analýzu a zefektivňuje prediktivní údržbu. Dále zpřístupňuje komplexní cloudové monitorovací funkce, například záznam teplot, vibrací, detekci částečných výbojů a analýzu podmínek prostředí. Celkově lze říci, že Innomotics Inspire IQ dokáže pomocí získaných dat optimalizovat provoz připojeného motoru, snížit náklady na údržbu a prodloužit jeho životnost. Platforma je otevřená a umožňuje na přání uživatele integraci dalších čidel využitelných například pro monitoring poháněného zařízení. Innomotics ve svém portfoliu nabízí také modul Connect 500 určený pro připojení vysokonapěťových měničů. Díky tomuto otevřenému řešení je možné na platformě Inspire IQ monitorovat celý systém regulovaného pohonu, tedy měnič s motorem a poháněným zařízením, a využít tak všechny jeho výhody.

Expozice Innomotics bude při MSV 2025 součástí zóny Elektrotechnické asociace, a to v pavilonu F (202), v části Digitální továrny 2.0.

Přiložené foto, zdroj Innomotics.

Sledujte nás na LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu. Bude ji tvořit sál s jevištěm a hledištěm a technické místnosti. Příští rok vznikne...

29. září 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Ústečtí zastupitelé schválili uvolnění 50 milionů Kč na opravu základní školy

Ústečtí zastupitelé dnes rozhodli o uvolnění 50 milionů korun na opravu základní školy Mírová na Severní Terase. Primátor Petr Nedvědický (ANO) ČTK řekl, že...

29. září 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Dán Olesen řádí a táhne hokejisty Motor za výhrami

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran. Realita je...

29. září 2025  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ivan Bartoš: Nechceme spolupráci s extrémisty a populisty. Tedy s ANO, SPD, KSČM a Motoristy

29. září 2025  12:58

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro oběti zneužívání v církvi

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro lidi, kteří se setkali se zneužíváním v církevním prostředí a potřebují podporu nebo nasměrování k další...

29. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům,...

29. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:42

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:42

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Policie obvinila tři muže z Karvinska z prodeje milionu nelegálních cigaret

Policie ve spolupráci s celníky obvinila tři muže z Karvinska z prodeje nelegálních cigaret. Na černý trh jich dodali zhruba milion kusů. Stát neodvedením...

29. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Huawei a Shanghai Jiao Tong University zahajují globální přehlídku inteligentního vzdělávání a výzkumu

29. září 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.