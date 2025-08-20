Inovace ve zbrojařství - základ růstu GEVORKYAN, a.s.

V 1H 2025 GEVORKYAN, a.s. úspěšně uzavřela vývojové projekty v nových aplikacích, jako jsou optoelektronické přístroje nočního vidění, termovize a laserové techniky, pro rostoucí zbrojní průmysl.
Díky silné inovační pozici na trhu zahájila společnost ve 2. čtvrtletí 2025 spolupráci s předními evropskými hráči v oblasti záchranných vest pro námořnictvo a letectví.
Postupně se dokončuje vývoj projektů pro zbrojní průmysl na trhy USA a jednotlivé projekty se přesouvají do sériové výroby, což zvyšuje aktuální tržby přibližně o 5 milionů eur ročně.
Neustále přibývají nové projekty v oblasti zbrojního průmyslu od zákazníků v České republice a Evropě, což vytváří stabilní perspektivu růstu tržeb a udržení marže EBITDA nad solidních 30 %, tedy více než dvojnásobek v tomto odvětví!
V současné době společnost prochází závěrečnou fází vývoje revolučních „kompozitních“ nábojnic nové generace s poptávkou v řádu stovek milionů kusů ročně.
Upozornění: Tento dokument v žádném případě nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo koupi cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a pro kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat uvedeného zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií vypracovaného podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektech, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
