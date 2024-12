Inovace ve zdravotnictví: První kroky k efektivnímu propojení inovací a zdravotnictví v roce 2024

Praha 10. prosince 2024 (PROTEXT) - Rok 2024 je pro DEX Innovation Centre – EIT Health Hub v České republice významným obdobím, kdy se v rámci projektu Towards Healthcare Open Innovation Platform in Czechia – Validator rozvíjí spolupráce mezi nemocnicemi, inovátory a dalšími klíčovými partnery. Tento projekt pod záštitou EIT Health si klade za cíl nejen propojovat zdravotnická zařízení s inovátory, ale také vytvářet základy pro efektivní strategie a procesy zavádění inovací do praxe.