Inovace zásilkovým boxům prospívají. Pomůžou cyklistům, jedlíkům i lidem na hraně života a smrti

Praha 22. ledna 2026 (PROTEXT) - Výdejní boxy jsou fenoménem posledních let. Stále se posouvají ve vývoji dopředu. Příkladem je česká společnost OX Point, která umí v komplexních boxech zajistit mj. meteostanici, chlazení pro potraviny, velkoplošný displej pro elektronickou úřední desku či hotspot. Nepřestává v úsilí o další novinky, připravují se i cykloboxy či schránky s defibrilátorem.

„Nabízíme v současnosti nejkomplexnější zásilkové boxy na českém trhu. Příjem a odesílání zásilek jsou už dnes samozřejmostí, starostům obcí a měst nabízíme i další vychytávky. Příkladem za všechny je fungující obecní box ve středočeských Všeradicích, který slouží také jako elektronická úřední deska, nabíječka pro mobily, meteostanice či hotspot,“ říká provozní ředitel společnosti OX Point Vladislav Král.

Právě komplexnost služeb a ochotu je doplňovat a posouvat vpřed si pochvalují i starostové. „OX Point nabízí box, který reflektuje přání obce na přidanou hodnotu služby pro lidi a dokáže se vhodně přizpůsobit jejich požadavkům,“ tvrdí starosta Všeradic Martin Šebek.

OX Point už nabízí i možnost provozu zeleného boxu. První instalaci provedl koncem roku v Pelhřimově. „Boxy přinášejí společnosti ekologickou hodnotu v tom, že výrazně snižují uhlíkovou stopu. Dopravci i zákazníci díky nim ušetří za logistiku, nyní ale přicházíme s dalším nápadem. Na míru můžeme ze střechy boxu udělat malou zahrádku, která zkrášluje veřejný prostor,“ říká Vladislav Král z OX Pointu.

Boxy OX Point nabízejí i displeje s elektronickými úředními deskami, které usnadňují komunikaci mezi vedením samosprávy a občany. Novinky si připravují i pro letošní rok. „Naše chlazené boxy umožní ve velkém rozšířit dodej potravin do menších obcí. Defibrilátory zase mohou pomoct při záchraně lidských životů. A myslíme i na cyklisty, připravujeme pro ně cykloboxy, detaily zatím záměrně prozrazovat nebudu,“ dodává Král.

 

 

22. ledna 2026  13:21

V Jeseníkách panují dobré lyžařské podmínky, v provozu jsou všechny areály

ilustrační snímek

V Jeseníkách jsou v provozu všechna lyžařská střediska, současných zimních podmínek na mnoha místech provozovatelé stále využívají k dalšímu zasněžování...

22. ledna 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

V Beskydech mají lyžaři nadále výborné podmínky, pro běžkaře je ale sněhu málo

ilustrační snímek

V zimních střediscích na Frýdecko-Místecku budou mít lyžaři o víkendu výborné podmínky. Běžkaři si ale v Beskydech moc nezasportují, protože sněhu v terénu je...

22. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Zájem o start v extrémním závodě Lipno Ice Marathon je letos mimořádně vysoký

ilustrační snímek

Zájem o start v extrémním běžeckém závodě Lipno Ice Marathon je letos mimořádně vysoký. Organizátoři nyní evidují 150 přihlášených účastníků, což je výrazně...

22. ledna 2026  11:38,  aktualizováno  11:38

Včera bylo ve vestibulu stanice metro Muzeum veselo.

vydáno 22. ledna 2026  13:06

Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.

Nevšední zážitek čeká milovníky muzikálu v olomouckém divadle. V pátek se v premiéře představí rocková opera Evita, která je často nazývána muzikálem muzikálů. V jeden okamžik se na jevišti objeví...

22. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  13:02

Na západočeské Šumavě jsou dobré podmínky v lyžařských areálech, trvale mrzne

ilustrační snímek

V šumavských skiareálech v Plzeňském kraji jsou velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování. Horší je to se stavem stop pro běžkaře, které jsou hodně zmrzlé a...

22. ledna 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

ÚS: Justice chybovala při vyhoštění ukrajinského nájemného vraha

ilustrační snímek

Justice chybovala při vyhoštění Ukrajince Olega Kalašnikova, který si v Česku odpykal trest za nájemnou vraždu ukrajinského podnikatele v Litoměřicích, uvedl...

22. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  12:51

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

