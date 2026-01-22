Inovace zásilkovým boxům prospívají. Pomůžou cyklistům, jedlíkům i lidem na hraně života a smrti

„Nabízíme v současnosti nejkomplexnější zásilkové boxy na českém trhu. Příjem a odesílání zásilek jsou už dnes samozřejmostí, starostům obcí a měst nabízíme i další vychytávky. Příkladem za všechny je fungující obecní box ve středočeských Všeradicích, který slouží také jako elektronická úřední deska, nabíječka pro mobily, meteostanice či hotspot,“ říká provozní ředitel společnosti OX Point Vladislav Král.
Právě komplexnost služeb a ochotu je doplňovat a posouvat vpřed si pochvalují i starostové. „OX Point nabízí box, který reflektuje přání obce na přidanou hodnotu služby pro lidi a dokáže se vhodně přizpůsobit jejich požadavkům,“ tvrdí starosta Všeradic Martin Šebek.
OX Point už nabízí i možnost provozu zeleného boxu. První instalaci provedl koncem roku v Pelhřimově. „Boxy přinášejí společnosti ekologickou hodnotu v tom, že výrazně snižují uhlíkovou stopu. Dopravci i zákazníci díky nim ušetří za logistiku, nyní ale přicházíme s dalším nápadem. Na míru můžeme ze střechy boxu udělat malou zahrádku, která zkrášluje veřejný prostor,“ říká Vladislav Král z OX Pointu.
Boxy OX Point nabízejí i displeje s elektronickými úředními deskami, které usnadňují komunikaci mezi vedením samosprávy a občany. Novinky si připravují i pro letošní rok. „Naše chlazené boxy umožní ve velkém rozšířit dodej potravin do menších obcí. Defibrilátory zase mohou pomoct při záchraně lidských životů. A myslíme i na cyklisty, připravujeme pro ně cykloboxy, detaily zatím záměrně prozrazovat nebudu,“ dodává Král.
Zdroj: CONTEG