Inovační agentura JIC patří mezi nejlepších padesát startupových hubů v Evropě

Pro české inovační prostředí to není jen symbolické ocenění. Jde o potvrzení, že i mimo tradiční inovační centra typu Mnichova, Paříže nebo Londýna může vznikat infrastruktura schopná produkovat úspěšné technologické firmy.
Žebříček hodnotí inkubátory a akcelerátory napříč Evropou podle kvality jejich programů, výsledků absolventů, přístupu k financování i hodnocení samotných founderů a investorů. Dominují mu tradičně německé a západoevropské instituce, což dává českému umístění o to větší váhu.
„Pokud má Česko dohnat inovační lídry, musí mít centra na úrovni evropské špičky. My chceme být jedním z nich. Podporovat startupy v rané fázi a tvořit z nich globálně úspěšné firmy, propojovat je s investory a sami do nich investovat prostřednictvím vlastního fondu. A zároveň výrazně zrychlit vznik spin-offů z univerzitního výzkumu,“ říká ředitel JIC Petr Chládek.
Vedle celkového umístění mezi 180 centry z 25 evropských zemí se JIC prosadil také v dílčím hodnocení infrastruktury. V kategorii Top 15 startupových hubů s nejlepším zázemím obsadil šesté místo v Evropě.
Ocenění odráží kvalitu startupového hubu JIC ve vědecko-technologickém parku na ulici Purkyňova v Brně. Startupy zde mají k dispozici kanceláře, laboratoře, sdílené prostory, komunitní zázemí a přímý kontakt s mentory, investory i dalšími foundery. Součástí širšího ekosystému na jižní Moravě jsou také specializovaná centra JICu zaměřená na design a byznys, herní vývoj nebo chytrou výrobu.
Strategický rozvoj inovačního prostředí
Zlepšující se pozice mezi evropskými huby signalizuje, že regionální inovační politika může mít měřitelný dopad, pokud je dlouhodobá a strategická jako na jižní Moravě.
Za více než dvacet let existence podpořil JIC přes 1300 startupů. Mezi nimi jsou firmy jako Kiwi.com, Y Soft nebo Flowmon. Jen během posledních pěti let dosáhly startupy podporované JICem exitů v souhrnné hodnotě přes 15 miliard korun. V regionu díky technologickým firmám vzniklo více než pět tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst a další tisíce navazujících pozic v místní ekonomice.
Další milník, který si JIC vytyčil, už nespočívá jen v inkubaci a akceleraci. Agentura chce hrát silnější roli i na investičním poli. Prostřednictvím fondu JIC Ventures plánuje investovat do dvou desítek startupů a stát se aktivním lead investorem. Cílem je nejen posílit dostupnost rizikového kapitálu mimo Prahu, ale celkově zvýšit konkurenceschopnost českých startupů v evropském měřítku.
Součástí strategie je i systematičtější podpora spin-offů. JIC chce ve spolupráci s univerzitami během několika let významně navýšit počet nových technologických firem vznikajících z výzkumu a vývoje. Region jižní Moravy má pro to silné předpoklady – soustřeďuje zhruba 70 tisíc studentů a disponuje dlouhodobě budovanými technologickými specializacemi.
Brno je dnes výrazným evropským centrem elektronové mikroskopie, kde vzniká třetina světové produkce high-tech přístrojů. Region má silnou pozici v kyberbezpečnosti, kde vyrostly globálně působící firmy, a rychle rostoucí sektor kosmických technologií a leteckého průmyslu. Významnou roli hraje i herní vývoj, kde působí desítky studií s mezinárodním dosahem.
Podle Chládka je právě široce zaměřená a dlouhodobá podpora founderů důvodem, proč se JIC dokáže srovnávat s většinou hubů ve střední Evropě. „Naší ambicí není jen být regionálním servisním centrem. Chceme budovat silné celé české prostředí, ze kterého budou pravidelně vyrůstat firmy schopné konkurovat globálně. To je skutečné měřítko úspěchu,“ dodává.
