Inovační agentura JIC posiluje tým, díky kterému má z výzkumu vznikat víc firem

Zadražil se přidává k Veronice Štěpánkové, která na JICu tým podporující vznik spin-offů vede. Inovační agentura tím pokrývá dvě stěžejní oblasti, kde takové firmy vznikají: živé vědy a biotechnologie na jedné straně a deeptech v oblastech fyziky, elektroniky, materiálů a strojírenství na straně druhé.
Ani jeden z nich přitom není teoretik. Štěpánková je spolumajitelkou biotechnologického spin-offu Enantis, který šest let vedla jako CEO. V inovační agentuře je od roku 2020. Zadražil se podílel na vybudování globální technologické firmy z brněnského výzkumu a je podepsaný pod řadou patentů. Na JICu působí od roku 2022.
„U technologie umím odhadnout potenciál produktu, a pokud v ní něco je, chci pomoct dostat ji z laboratoře do reálného světa. Je škoda, když slibný výzkum skončí jen jako patent – komercializace je způsob, jak z něj může mít užitek co nejvíc lidí,“ říká Martin Zadražil.
Rozhoduje motivace komercializovat
JIC výzkumníky a jejich technologie s komerčním potenciálem aktivně vyhledává – vždy v úzké součinnosti s transferovými odděleními brněnských univerzit, přes společné akce i osobní kontakty.
„Klíčové je pracovat s motivací výzkumníků. Řada z nich chce hlavně bádat a publikovat, ale někde uvnitř cítí, že by jejich práce mohla být užitečná i mimo laboratoř. Naším úkolem je ukázat jim, že to jde – že komercializace je ten způsob, a jak vypadá cesta k ní,“ říká Veronika Štěpánková.
Vytváří celou síť lidí napojených na výzkumné prostředí: samotných vědců, kteří v komercializaci vidí smysl a dokážou zachytit slibný projekt u kolegů v sousední laboratoři, i zkušených zakladatelů, investorů a lidí z praxe, kteří u technologie poznají, jestli z ní může být firma. Mezi ně patří třeba Milan Šimek, zakladatel Sewio, investor Miloš Dendis nebo softwarový a hardwarový expert Ondřej Krajíček.
Role JICu tím ale nekončí. Vytipované projekty provází mentoringem a konzultacemi, které mají z nadějného nápadu udělat životaschopnou a investovatelnou firmu. To celé je součástí širšího řetězce, který inovační agentura pro vznik spin-offů buduje: od aktivního vyhledávání budoucích founderů na univerzitách přes vzdělávací program Applied! Od výzkumu k byznysu a síť expertů až po kapitál z fondu JIC Ventures pro deeptech projekty s nejvyšším potenciálem.
Aktuálně JIC pracuje s více než čtyřiceti projekty v různých fázích zralosti a jen za poslední rok pomohla vzniknout čtyřem spin-offům; nejnovějším je Ceraprint z CEITEC VUT, který vyvíjí keramické materiály pro světlem řízený 3D tisk. Tým přitom prošel programem Applied! a také konzultoval s Martinem Zadražilem.
Zdroj: JIC