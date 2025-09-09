Inovační agentura JIC posiluje tým na podporu startupů a scaleupů

„Chci vracet to, co jsem sám díky startupové komunitě a JICu získal. Podpora, kterou jsem tehdy dostal, pro mě byla zásadní – a teď nastal správný čas posunout se z role foundera a CEO do role mentora a průvodce pro nové firmy,“ říká Jan Mayer.
Mayer začínal netradičně – první pracovní zkušenosti získal při programování komponent do družic. V roce 2011 se se svým prvním startupem zapojil do akceleračního programu JIC StarCube. O několik let později vybudoval úspěšný Dataweps, který prošel tehdejším Startup Yardem i mentoringovým programem JICu. Firmu nakonec úspěšně prodal Heurece, kde působil více než čtyři roky v roli výkonného ředitele pro Česko a Slovensko. Mimo jiné v této roli také zastupoval Heureku v Bruselu při řešení regulace Digital Market Act (DMA).
„Díky mým zkušenostem jak s byznysovou, tak technologickou stránkou firem chci startupům pomáhat především s rozvojem B2B, expanzí a růstem. Vnímám současnou dobu jako přelomovou díky AI a příležitostem, které nabízí, takže to je určitě další oblast, které se budu věnovat,” dodává Mayer.
Produktová expertíza
Od září rozšířil řady JICu také Martin Křivánek, zkušený produktový manažer a konzultant. Po působení v BCG, Seznam.cz či MSD strávil téměř pět let v evropském hubu Googlu v Curychu, kde vedl „Creator“ část pro YouTube Channel Memberships. Po návratu do Brna rozvíjel produktový tým v SAPu a jako expert spolupracoval s JICem. Nyní se rozhodl věnovat podpoře startupů více.
„Baví mě zjišťovat, jak firmy fungují, a JIC je pro to tím pravým místem. Zejména softwarovým startupům mohu předat know-how z práce na globálních produktech a podílet se na jejich cestě od nápadu na trh. Vnímám to jako možnost mít přímý a viditelný dopad,“ doplňuje Martin Křivánek.
Podnikatelé a experti v týmu JIC
V JICu dlouhodobě působí řada osobností z podnikatelského prostředí. Mezi konzultanty patří například zakladatel firmy Flowmon Jiří Tobola, bývalý COO a člen představenstva firmy Tescan Martin Zadražil nebo podnikatelé Veronika Štěpánková, Libor Hoření a Jiří Zhoř. Silná je také síť spolupracujících expertů a komunita JICplus sdružující více než 700 founderů a C-level osobností z inovačního ekosystému.
JIC tvoří globálně úspěšné firmy – investuje do nich, propojuje je s mezinárodními partnery a pomáhá jim najít optimální cesty k růstu, financování, i k úspěšným exitům. Mohou to být firmy i mimo Jihomoravský kraj a Brno, kde inovační agentura sídlí. Podporuje také studenty a univerzitní spinoffy.
Inovační agentura JIC
Na JICu tvoříme globálně úspěšné firmy. Za více než dvacet let jsme podpořili 1300 firem, mezi něž patří hvězdy jako Kiwi.com, Y Soft či Flowmon.
Pomáháme ambiciózním firmám prorazit na světové trhy. Jejich lídrům a klíčovým osobnostem poskytujeme špičkovou podporu od úspěšných profesionálů a zkušených expertů ze startupového světa. Investujeme do nich, propojujeme je s mezinárodními partnery a pomáháme jim najít optimální cesty k financování, růstu i úspěšným exitům.
Znalostní ekonomika přináší demokracii ekonomickou stabilitu a posiluje celou společnost. Proto podporujeme v podnikání studenty i studentky a pomáháme univerzitám zakládat spinoff firmy. Věříme, že díky silným globálním firmám a startupům s unikátními produkty bude Evropa konkurenceschopnější.
K naplnění této vize je nezbytný silný inovační ekosystém. Proto jsme iniciovali platformu Velvet Innovation a vybudovali specializovaná centra: design & byznys inkubátor KUMST, centrum chytré výroby INTEMAC, digitální dílnu FabLab a inkubátor pro herní vývojáře Gamebaze.
