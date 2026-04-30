Inovační rituál nazpět v Praze

Czech Industry Photo klade důraz na šíření technologických novinek, vizuální prezentaci úspěchů českého průmyslu v propojení na špičkový design, řemeslnou výrobu i hluboce zakořeněnou tradici českého odborného školství. Na této fotovýstavě se můžete pomyslně projít po nových zámeckých schodech od české architektky světového věhlasu paní Evy Jiřičné, svést se v novém supervlaku, nahlédnout na proces vyvažování obrovské turbíny, nebo se v rámci relaxace letmo přenést do jednoho středoškolského ateliéru a společně se studenty vytvořit sochařské dílo, které bude těšit ještě další generace.
Hlavní město má na letošním Czech Industry Photo rovněž své pražské reprezentanty - inovační lídry BTL Medical Development a Výtahy Praha. Technický ředitel českého výrobce zdravotní techniky BTL, Tomáš Drbal, k jejich novince uvádí: „Naše robotická rukavice pomáhá s diagnostikou, asistuje pacientům při pohybu a trpělivě je provází rehabilitačním tréninkem.“ Naopak Pavel Janeček, spolumajitel společnosti Výtahy Praha, k jejich velkoformátovému snímku říká: „I průmysl může být uměním v pohybu.“ Špičkové inženýrství přetavené do jejich vertikálního tubusu ze skla a oceli dává jeho slovům za pravdu. „Pro některé návštěvníky Czech Industry Photo může být právě tato luxusní výtahová kapsle novým bodem na seznamu přání,“ uvádí zakladatelka této putovní osvětové fotovýstavy, Kateřina Škopková.
Czech Industry Photo vzniklo na podporu průmyslové osvěty a bude k vidění do poloviny ledna příštího roku postupně v deseti městech Čech a Moravy. Velkoformátové vizuální zážitky jsou doplněny o dvojjazyčné příběhy, které návštěvníky přenesou do děje a zprostředkují jim spoustu zajímavých informací, o kterých doposud nemuseli mít ani ponětí.
Pořadatelem této putovní osvětové fotopřehlídky je v rámci společenské odpovědnosti PROMOLIGA® – komunikační agentura. Czech Industry Photo je realizováno bez státních a evropských dotací za podpory nadšenců, spolupracujících subjektů, asociací a partnerů, kteří v kreativní průmyslové osvětě spatřují důležitost a smysl. Hlavním partnerem VI. ročníku je opětovně společnost Canon CZ.
Více informací k této fotovýstavě, dalším zastávkám i doprovodným příběhům v online podobě lze nalézt na www.czechindustryphoto.com v českém a anglickém jazyce.
Czech Industry Photo je putovní osvětová výstava, která odhaluje potenciál a skryté krásy českého průmyslu v rámci rozmanitých odvětví. Tato fotovýstava je unikátním projektem, který prostřednictvím vizuální komunikace prezentuje zajímavé inovace českých univerzit, středních uměleckých škol, startupů a firem. Czech Industry Photo rovněž zprostředkovává pohled na pracovní postupy, obory a profese ve výzkumu, vývoji, výrobě, řemeslném zpracování, průmyslovém designu či transferu energií. Tato vzdělávací přehlídka se představuje každým rokem veřejnosti zdarma v deseti městech Čech a Moravy v podobě putovní prezentace, kdy se mimo jiné snaží také probudit zájem mladé generace o technologické novinky, vědu a kreativní umělecké obory s cílem podpořit perspektivu jejich budoucího zaměstnání.
PROMOLIGA® je komunikační agentura, která od roku 2015 poskytuje PR a marketingovou podporu inovátorům. „Pomáháme značkám růst a zvyšovat jejich tržní hodnotu - ONline i OFFline.”
