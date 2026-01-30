Inovativní a poutavá výstava ISLE 2026 stanoví budoucnost displejů a integrace

  8:04
Šen-čen (Čína) 29. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - ISLE 2026 – největší asijská výstava inteligentních displejů a integrovaných systémů – se bude konat od 5. do 7. března na Světovém výstavišti a kongresovém centru v Šen-čenu (Shenzhen World). Tato high-tech akce slibuje, že bude dosud nejdynamičtější a nejzajímavější, a představí tisíce nových produktů a řešení pro různé scénáře použití v oblasti displejů a audiovizuální integrace.

Třídenní akce ISLE 2026 sdružuje více než 1000 vystavovatelů jak na internetu, tak přímo na místě, včetně průmyslových gigantů jako Leyard, Absen, Unilumin, LEDMAN, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Novastar, Hikvision, DaHua a Uniview, s předpokládanou výstavní plochou 90.000 metrů čtverečních a návštěvníky z odborných kruhů z více než 100 zemí.

Komplexní centrum pro nákup displejů a integrovaných systémů

Mezi klíčové technologie, které budou vystaveny, patří pokročilé technologie micro-LED a mini-LED, ekologická řešení, interaktivní systémy založené na umělé inteligenci, profesionální jevištní vybavení, komerční displeje, 3D technologie viditelné pouhým okem, VR/AR/MR (virtuální realita, rozšířená realita, smíšená realita), digitální značení, konferenční a streamovací technologie (nepřetržitý přenos audiovizuálních dat), audiovizuální integrace a aplikace.

ISLE 2026 se nachází v blízkosti letiště v Šen-čenu a do 30 minut jízdy od většiny předních čínských výrobců LED. Globálním nákupčím tak nabídne bezpočet produktů a snadný průzkum továren na jedné platformě.

Proměňte zítřek pomocí technologie

Organizátor představí energeticky úsporné produkty, jako jsou velkoplošné obrazovky s nízkými emisemi uhlíku a fotovoltaické úložné audiovizuální systémy.

Špičkové technologie budou představeny v aplikacích pro chytrá města, poutavou zábavu, digitální obchod, vysílání, cestovní ruch, vzdělávání, bezpečnost a další.

Živá show „ISLE Gloshine" od pronajímatelského giganta Gloshine se bude konat na ploše 2500 metrů čtverečních v rámci ISLE 2026. Tato velkolepá produkce, která kombinuje LED obrazovky, scénické osvětlení a prostorový zvuk, představí imerzivní a dynamické spojení světla, umění a technologie.

Setkání s globálními inovátory

Ve spolupráci s významnými oborovými sdruženími bude uspořádáno přibližně 20 fór na vysoké úrovni, která poskytnou příležitost setkat se s kolegy z celého světa. Diskuse se budou týkat aktuálních témat, jako je pokrok v technologii Mini/Micro LED, digitální inteligence vylepšená umělou inteligencí, chytrá města, chytré kanceláře a aplikace displejů v chytrých vozidlech.

Zůstaňte v kontaktu a získejte nejnovější informace

Nenechte si ujít příležitost vidět, co přinese budoucnost

ISLE sdružuje globální odvětví audiovizuální techniky a systémové integrace pod jednou střechou. Ať už jste dodavatelem technologií, systémovým integrátorem nebo koncovým uživatelem z různých odvětví, ISLE 2026 vám nabídne jedinečnou příležitost objevit inovace, které utvářejí budoucnost audiovizuální technologie.

Pro registraci na ISLE 2026 klikněte na https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872395/image_1.jpg

 

KONTAKT: Jiaru Xia, xiajiaru@cantonfairad.com

 

 

