Inovativní systémy CATL s kombinací různých chemických složení přinesou nový rozměr zážitku z mobility na nové energie

Na akci Dr. Wu Kai, hlavní vědec společnosti CATL, systematicky osvětlil příslušné silné stránky, omezení a cesty vývoje různých chemických složení. Poznamenal, že baterie LFP (lithium-železo-fosfát) se blíží své teoretické hranici energetické hustoty, což ji činí vhodnější pro technologický plán zaměřený na extrémně rychlé nabíjení k dosažení optimální rovnováhy. Díky vysoké energetické hustotě si baterie NCM (nikl-kobalt-mangan) udržuje vedoucí pozici v globální konkurenci, což podtrhuje, že energetická hustota zůstává klíčovým měřítkem pro vedoucí postavení. Sodíkové iontové baterie nabízejí široký potenciál pro extrémní teploty a aplikace v oblasti skladování energie. Ať už z pohledu diferencovaných potřeb spotřebitelů, nebo z hlediska energetické bezpečnosti a sociálního rozvoje, musí odvětví lithium-iontových baterií usilovat o koordinovaný vývoj napříč několika chemickými systémy.
Robin Zeng, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL, na konferenci zdůraznil, že průmyslové inovace musí být poháněny důsledným vědeckým přístupem. Aby se čínské technologie prosadily na globálním trhu, nestačí pouze rychlost a rozsah, ale záleží také na kvalitě inovací, schopnosti ověřovat výsledky a důvěryhodnosti značky.
Baterie Shenxing třetí generace pro superrychlé nabíjení: superrychlé nabíjení a mimořádně dlouhá životnost již nejsou vzájemně neslučitelné
Z elektrochemického hlediska závisí zvýšení rychlosti nabíjení při zachování životnosti baterie na jednom hlavním faktoru: nárůstu teploty, nikoli na udržovacím proudu. Jak ukazuje Arrheniova rovnice, zvýšení teploty baterie o 10 °C může zhruba zdvojnásobit rychlost vnitřních vedlejších reakcí, což je jev, který může výrazně zkrátit nabíjecí cyklus.
Baterie Shenxing pro superrychlé nabíjení třetí generace řeší problém tvorby a odvodu tepla prostřednictvím tří hlavních opatření. Jsou to snížení produkce tepla během provozu, silnější šíření tepla a přesnější regulace. Výsledkem je, že po 1000 úplných cyklech zůstává retence kapacity baterie nad 90 %, čímž se dosahuje optimální rovnováhy mezi extrémně rychlým nabíjením a mimořádně dlouhou životností.
Nejnovější baterie Shenxing pro superrychlé nabíjení třetí generace dosáhla údajně nejvyššího výkonu v oboru: ekvivalentní nabíjecí rychlosti 10C a špičkové nabíjecí rychlosti 15C. Nabíjení z 10 % na 35 % SOC (stavu nabití) trvá pouhou 1 minutu; z 10 % na 80 % SOC trvá 3 minuty a 44 sekund; a z 10 % na 98 % SOC trvá 6 minut a 27 sekund. I při extrémně nízkých teplotách -30 °C trvá nabíjení z 20 % na 98 % SOC přibližně 9 minut.
Kromě toho je systém díky kombinaci technologie samozahřívání baterie s plně integrovanou sítí pro superrychlé nabíjení a výměnu baterií navržen tak, aby umožňoval superrychlé nabíjení při nízkých teplotách, které není omezeno nabíjecími stanicemi – nabízí tedy jak rychlé nabíjení, tak výměnu baterií.
Baterie Qilin třetí generace: lehčí, výkonnější, prémiovější – nová definice dokonalosti elektromobilů
V minulosti se dosažení dlouhého dojezdu u prémiových elektromobilů s LFP bateriemi opíralo pouze o přidání větší kapacity, což je přístup, který nevyhnutelně ohrožuje nízkou hmotnost vozidla.
Baterie Qilin třetí generace je navržena pro prémiové elektromobily s dlouhým dojezdem, dosahuje energetické hustoty článků 280 Wh/kg a umožňuje dojezd 1000 km při podpoře superrychlého nabíjení 10C.
Baterie poskytuje špičkový výkon 3 MW, což je dvojnásobek výkonu závodní baterie Qilin druhé generace, která se představila na Nürburgringu (1330 kW).
Celý bateriový modul váží pouhých 625 kg. Ve srovnání s ekvivalentními systémy LFP to představuje úsporu hmotnosti 255 kg a úsporu místa 112 litrů. Ulehčení přináší mimořádně významné výhody:
- Spotřeba energie na 100 km klesá o více než 6 %, což představuje úsporu přibližně 0,78 kWh na 100 km. U vozového parku o velikosti jednoho milionu vozidel, která najedou ročně 20.000 km, to odpovídá úspoře elektřiny ve výši 156 milionů kWh a snížení emisí CO2 o 78.500 tun.
- Zlepšení výkonu a bezpečnosti zahrnují zkrácení zrychlení z 0 na 100 km/h o 0,6 sekundy, zkrácení rizikového okna při předjíždění o 12 %, zvýšení rychlosti při testu s losem o 8 %, snížení úhlu náklonu karoserie o 6,5 %, zvýšení schopnosti vyhýbání se překážkám o 15–25 % a zkrácení brzdné dráhy přibližně o 1,44 metru.
- Zvýšila se odolnost, životnost komponentů podvozku se prodloužila o 40 % a životnost pneumatik o více než 30 %, čímž se intervaly výměny prodloužily nejméně o 10.000 km. Ušetřených 112 litrů prostoru umožňuje zvýšit strop v kabině nejméně o 18 mm.
Na základě národní normy NP (bez tepelného šíření) je bezpečnost posílena prostřednictvím „tepelně-elektrického oddělení“, přičemž každý článek obsahuje samostatný uzavřený odvodní kanál, který izoluje tepelné jevy a zabraňuje jejich šíření, čímž zajišťuje, že „teplo jde tepelnou cestou a elektřina elektrickou cestou“.
Zhuštěná baterie Qilin: technologie letecké třídy poprvé použitá v osobních automobilech
Zhuštěná baterie Qilin poprvé aplikuje technologii letecké třídy na osobní automobily a dosahuje energetické hustoty článku 350 Wh/kg a objemové energetické hustoty 760 Wh/l, čímž stanovuje nový rekord pro sériově vyráběné baterie. To umožňuje dojezd 1500 km u sedanů a přes 1000 km u velkých SUV, přičemž hmotnost bateriového modulu je udržována pod 650 kg.
Tato zhuštěná baterie je vybavena katodou s vysokým obsahem niklu a anodou z křemíku a uhlíku s nízkou roztažností, což zvyšuje energetickou hustotu o 50 Wh/kg. Její pouzdro z titanové slitiny letecké kvality, které je první svého druhu, snížilo tloušťku o 60 % a hmotnost o 30 %, přičemž ztrojnásobilo pevnost jednotky a přineslo další zvýšení energetické hustoty o 20 Wh/kg.
Tato technologie vychází z programu CATL pro elektrické letectví, v rámci kterého systémy o hustotě 500 Wh/kg absolvovaly první letové testy na čtyřtunovém letadle a další testy probíhají na letadlech o hmotnosti přesahující 8 tun.
Nahrazení kapalného elektrolytu zhuštěným systémem eliminuje rizika spojená s únikem a hořením, čímž se dosahuje stavu „žádná kapalina, která by mohla uniknout, žádná kapalina, která by se mohla vznítit“. Současně společnost CATL zavedla nový kompozitní sběrač proudu, který v extrémních případech vnitřního zkratu funguje jako rychlá samovratná pojistka.
Superhybridní baterie Freevoy druhé generace: hybridy vstupují do éry čistě elektrického dojezdu 600 km
Super hybridní baterie Freevoy druhé generace rozšiřuje dojezd na čistě elektrický pohon až na 600 km a standardizuje superrychlé nabíjení 10C. Je průkopníkem „super hybridní technologie“, která integruje materiály LFP a NCM prostřednictvím míchání s rovnoměrným gradientem, přičemž krystalová struktura olivínu LFP slouží jako základní páteř, což umožňuje rovnoměrnou hybridizaci materiálů LFP a NCM na úrovni práškových částic.
Tím se dosahuje energetické hustoty 230 Wh/kg a zvyšuje se dojezd o více než 15 % bez zvýšení hmotnosti baterie ve srovnání s jednoduchými systémy LFP. To umožňuje plné pokrytí od běžného rodinného použití až po špičkové, všestranné hybridní scénáře a poskytuje optimální řešení pro různé aplikace.
Verze LFP nabízí dojezd až 500 km na čistě elektrický pohon, což umožňuje „nabíjení jednou týdně“ pro každodenní dojíždění. Verze NCM dále rozšiřuje dojezd na čistě elektrický pohon nad 600 km, přičemž celkový dojezd vozidla přesahuje 2000 km, což umožňuje plynulý zážitek z dvojího využití jak pro každodenní jízdu na elektřinu, tak pro cestování na dlouhé vzdálenosti.
Systém poskytuje při plném nabití okamžitý výkon 1,5 MW a při 20 % stavu nabití (SOC) udržuje výkon 1,2 MW, čímž řeší problém poklesu výkonu při nízkém nabití. V terénních podmínkách, kde je zapotřebí výkon přesahující 350 kW, poskytuje systém více než trojnásobek požadovaného výkonu, čímž zajišťuje konzistentní výkon i při nízkém stavu nabití.
Mezi bezpečnostní prvky patří zesílený spodní povlak schopný odolat nárazové energii 1500 joulů (desetinásobek národní normy) a vodotěsné těsnění, které umožňuje nepřetržité ponoření do hloubky 2 metrů po dobu více než 200 hodin bez snížení výkonu.
Sodík-iontová baterie Naxtra: dosažení zavádění sodík-iontových baterií do výroby v řádu GWh
Sodík-iontová baterie Naxtra představuje pro společnost CATL přechod od laboratorního průlomu k velkovýrobě. Systematickým překonáváním stovek technických výzev dosáhla společnost CATL zavádění do výroby v řádu GWh.
V roce 2026 společnost CATL úspěšně vyřešila čtyři klíčové překážky v odvětví hromadné výroby sodíkových iontových baterií – extrémní regulaci vody, tvorbu plynu v tvrdém uhlíku, přilnavost hliníkové fólie a samotvarující se anodové systémy – a připravila tak půdu pro spolehlivé nasazení ve velkém měřítku. Sodíková iontová baterie Naxtra by měla vstoupit do plné hromadné výroby do konce roku 2026.
Integrovaná síť rychlonabíjení a výměny baterií: jednotná architektura doplňování energie
Společnost CATL rovněž představila integrovanou síť rychlonabíjení a výměny baterií, která je koncipována jako jednotný systém namísto samostatných řešení a opírá se o tři vzájemně se doplňující pilíře – domácí nabíjení, veřejné nabíjení a výměnu baterií – s cílem vytvořit optimální ekosystém pro doplňování energie. Všechny výměnné stanice pro osobní automobily „Choco-Swap“ a těžká nákladní vozidla „QIJI“ budou vybaveny systémy rychlého nabíjení Shenxing, což umožní skutečnou synergii mezi nabíjením a výměnou, kdy každá stanice slouží jednak jako uzel pro výměnu baterií, jednak jako centrum pro vysokovýkonné nabíjení.
Integrované stanice pro nabíjení a výměnu baterií jsou vybaveny sdílenými kompaktními rozvodnami a nabíjecími moduly, což snižuje počet kroků při přeměně energie a celkové ztráty energie o více než 13% bodů ve srovnání s konvenčními nabíjecími stanicemi vybavenými úložišti. V nouzových situacích mohou baterie stanice vybíjet přímo do nabíjecích stojanů, čímž se míra využití zařízení zvýší na více než 85 %. To umožňuje servisní kapacitu 3× na jedno parkovací místo ve srovnání s konvenčními nabíjecími stanicemi vybavenými úložištěm, zatímco fixní investiční náklady na segment supernabíjení jsou sníženy na pouhou pětinu srovnatelných systémů.
Společnost CATL uvedla na trh baterii Choco-Swap #26 s vysokonapěťovou architekturou 800 V. První verze je k dispozici v provedení s kapacitou 75 kWh, přičemž v budoucnu budou následovat varianty s vyšší kapacitou, které budou plně kompatibilní s vozidly segmentů B až C s napětím 800 V. Díky tomuto uvedení na trh rozšíří systém Choco-Swap své pokrytí na kompletní škálu vozidel od modelů segmentu A0 až po segment C.
Pokud jde o rozšiřování sítě, společnost CATL plánuje do konce roku 2026 vybudovat 4000 integrovaných stanic pro nabíjení a výměnu baterií, které pokryjí téměř 190 měst a celostátní dálniční síť zahrnující 12 vertikálních a 11 horizontálních koridorů. K dnešnímu dni již vybudovala síť Choco-Swap 1470 stanic v 99 městech a její rozšiřování se nadále zrychluje.
Společně s automobilkami a energetickými partnery bude CATL spoluvytvářet „sdílenou síť pro dobíjení a výměnu baterií“ založenou na sdílení technologií, plynulém připojení a společných investicích. Mezi počáteční partnery patří Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling a BAIC, přičemž cílem je vybudovat do konce roku 2028 více než 100.000 sdílených zařízení pro doplňování energie.
Rozvoj komplexních energetických řešení
Od pěti typů baterií pokrývajících celé spektrum materiálů až po integrovanou síť rychlonabíjecích stanic a výměnných baterií – společnost CATL vybudovala kompletní hodnotový řetězec od bateriových produktů až po infrastrukturu.
CATL bude i nadále investovat do pokročilého výzkumu, velkovýroby a spolupráce v rámci ekosystému, aby urychlila přechod od bodových inovací ke komplexním energetickým řešením a zajistila, že výhody technologického pokroku budou dostupné ve všech oblastech mobility.
Zdroj: CATL