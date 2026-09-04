Inspirováno životem, poháněno umělou inteligencí: TCL na veletrhu IFA 2026 nově definuje každodenní zážitky

TCL staví na svém technologickém prvenství v oblasti displejů všech velikostí, domácích spotřebičů a řešení pro inteligentní bydlení a ukazuje, jak může umělá inteligence přinášet plně provázané zážitky napříč různými oblastmi každodenního života, místo aby zůstávala uzavřená v jednotlivých produktech. Expozice Inspiration Habitat propojuje technologie sahající od kinematografických displejů po obrazovky do dlaně, od klimatizace a praní až po přístup do domu a společníky pro celou rodinu do zážitků, které přirozeněji reagují na lidi, jejich potřeby i prostory kolem nich.
Inspirace pro váš pohled: Rozšiřujeme způsoby, jimiž vnímáme svět
Obrazovka je hlavní vstupní branou k umělé inteligenci, a právě u ní začíná vize AI Inspired Life od TCL. Na veletrhu IFA 2026 představuje TCL rozšířené portfolio zobrazovacích technologií – od velkých televizorů pro domácí kino po smartphony, tablety a nositelná zařízení, která dohromady pokrývají stále více způsobů, jak lidé sledují obsah, pracují a spojují se s ostatními.
Středobodem je televizor TCL X11L SQD-Mini LED. Model X11L představuje vrchol technologií Mini LED od TCL napříč variantami QD-Mini LED, RGB-Mini LED a SQD-Mini LED. Pohání jej podsvícení Super Mini LED, vrstva Super QLED a panel WHVA 2.0 Ultra, díky nimž nabízí až 20 736 přesných zón stmívání, jas HDR 10 000 nitů a pokrytí barevného prostoru BT.2020 až ze 100 %. Spolu se zvukem Audio by Bang & Olufsen nastavuje TCL X11L nové měřítko obrazu a zvuku Mini LED v domácnosti.
Špičkové know-how TCL v oblasti displejů plně dokládá také TCL X3A OLED+ Gaming Monitor, který přináší do hraní vysoký kontrast a dvourežimové ultravysoké obnovovací frekvence. Řada TCL Digital Signage TMN přenáší zobrazovací schopnosti TCL do profesionálního prostředí. O stejně velkolepý zvuk se stará vlajkový soundbar TCL Q95K, který díky akustické architektuře 11.1.4 a ladění zvuku ve spolupráci se značkou Bang & Olufsen vytváří pohlcující prostředí domácího kina. Vedle zásadních hardwarových inovací rozšířila TCL nedávno také Gemini for Google TV™ do dalších zemí a jazyků, včetně evropských trhů, jako jsou Spojené království, Francie, Itálie a Španělsko. Gemini mění objevování obsahu na velké obrazovce – nabízí chytřejšího společníka na bázi AI a činí celý proces konverzačním a snadným.
U menších a osobnějších obrazovek rozvíjí TCL jako celosvětově uznávaná značka smartphonů dále různé zobrazovací technologie navržené pro odlišné způsoby vnímání. Poprvé se na veletrhu IFA 2026 představuje řada smartphonů TCL P80 v čele s modelem TCL P80 Ultra, který kombinuje špičkový 50MPx periskopický teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, jasný 1,5K displej dosahující až 3 200 nitů a tenkou, lehkou konstrukci pro každodenní používání. Modely P80 Ultra a P80 Pro navíc přinášejí novou generaci exkluzivní technologie NXTPAPER od TCL, která zvyšuje pohodlí očí při čtení, sledování obsahu venku i za šera a při dlouhodobém používání zařízení. Uživatelům tabletů přináší TCL TAB A1 Plus NXTPAPER tento zážitek připomínající papír na 12,2palcovém displeji. Na opačném konci spektra přenosných displejů zkoumají brýle RayNeo GT Max AR a chytré brýle RayNeo iO nové podoby nositelného zobrazování a každodenní interakce s umělou inteligencí a TCL Tbot posouvá dětské chytré hodinky od strážce bezpečí venku k interaktivnímu stolnímu společníkovi.
Kromě produktových ukázek svedla TCL dohromady také řadu odborníků z oboru i technických expertů, aby prozkoumali budoucnost domácí zábavy na velké obrazovce. S pohledy hollywoodské koloristky Natashy Leonnet, produktového šéfa Google TV Fahada Durraniho a technologického tvůrce Adama Butchera se diskuse zabývají tím, jak trend rostoucích úhlopříček domácích televizorů stále více obnažuje nedostatky obrazové kvality a jak umělá inteligence proměňuje televizor z pasivního displeje ve vysoce personalizované centrum zábavy – přičemž další úroveň pohlcujícího zážitku závisí na tom, jak dobře spolu fungují zobrazovací technologie, tvůrčí záměr a inteligentní interakce.
Inspirace pro váš komfort: Každodenní inteligence bez námahy
V domácnosti patří k nejužitečnějším způsobům využití umělé inteligence ty, které pracují nenápadně v pozadí. Klimatizace TCL FreshIN 3.0 Ultra kombinuje technologii přívodu čerstvého vzduchu s vylepšeným modelem T-AI založeným na velkých datech, který upravuje frekvenci kompresoru pro vyšší účinnost a nad rámec výkonu invertoru přináší až o 37 % vyšší úsporu energie. Funkce Smart Voice Control navíc umožňuje rychlé ovládání hlasem bez nutnosti připojení k internetu, zatímco sledování kvality vzduchu v reálném čase dává uživatelům lepší přehled o podmínkách v interiéru.
Při praní využívá TCL AI SuperDrum Laundry Tower P9 Ultra funkci Generative AI Wash: rozpozná velikost náplně, typ tkaniny a míru znečištění a poté automaticky upraví množství vody, teplotu, dávkování pracího prostředku a délku programu tak, aby praní bylo optimální. Po dokončení programu zajistí tepelné čerpadlo s trojitým invertorem účinné sušení při nízké teplotě, díky čemuž je celý proces šetrnější k životnímu prostředí. Vestavná chladnička TCL Free Built-in přistupuje ke komfortu jinak: kombinuje flexibilní ukládání potravin a regulaci vlhkosti s lícovaným vestavným designem vytvořeným pro moderní kuchyně.
Kromě domácích spotřebičů využívá TCL umělou inteligenci i k tomu, aby majitelům pomohla lépe spravovat a zabezpečit jejich domov. Chytrý zámek TCL K11D Pro Dual-Screen AI přidává interakci s podporou umělé inteligence a sledování návštěv, takže majitelé mohou dveře bezpečně odemknout na dálku, a chytrý zámek D2 Pro Matter Palm Vein umožňuje bezdotykový přístup s maximálním pohodlím, aniž by ubíral na bezpečnosti.
Inspirace pro vaše bydlení: Domov, který se přizpůsobí vám
S tím, jak jsou domácnosti stále propojenější, nepřijde další krok chytrého bydlení díky pouhému přidávání dalších chytrých zařízení, ale díky tomu, že tyto technologie budou spolupracovat intuitivněji a zároveň nenápadně splynou s prostředím domova.
Vylepšený koncept TCL NXTHOME™ propojuje chytré displeje, domácí spotřebiče a inteligentní design do uceleného obytného prostředí. Expozice inspirovaná rytmem ročních období spojuje technologie TCL s pohledy značek Bang & Olufsen, Roche Bobois, Castelli Milano 1938, Chris Lefteri Design a WGSN a zkoumá, jak mohou domovy budoucnosti lépe reagovat na své obyvatele, aniž by jim technologie dominovaly.
Rodinný robotický společník AiMe od TCL zase přináší do života rodiny přirozenou multimodální interakci, věrohodný pohyb a průběžně se rozvíjející obsah. Podporuje děti v objevování, sebevyjádření a budování dobrých návyků a rodičům pomáhá s každodenními činnostmi. V oblasti energetiky chytré domácnosti kombinuje solární panel SunPower Origin Back Contact technologie back-contact a šindelového uspořádání článků v jediném panelu, čímž zvyšuje účinnost a dlouhodobý výkon při použití v domácnostech.
Inspirace pro vaši vášeň: Technologie pro okamžiky, které sdílíme
Vedle rozsáhlé nabídky produktů a technologií ukazuje TCL rovněž to, jak dokáže technologie inspirovat tím, že lidi propojuje s tím, na čem jim nejvíce záleží. Mistrovství světa v basketbalu žen FIBA 2026 se koná v Berlíně souběžně s veletrhem IFA, a TCL proto ve své roli FIBAGlobal Partner přináší energii a napětí turnaje do expozice Inspiration Habitat prostřednictvím série basketbalových zážitků a fanouškovských aktivit. Díky partnerství s FIBA a dalšími sportovními organizacemi po celém světě přenáší TCL vizi AI Inspired Life mimo domov – do okamžiků, které lidé sdílejí.
Objevte na letošním veletrhu IFA vizi AI Inspired Life od TCL v expozici Inspiration Habitat, kde inteligence nekončí u propojených produktů, ale zahrnuje skutečně chytré bydlení jako přirozenou součást toho, jak si lidé užívají život doma i mimo něj.
TCL na veletrhu IFA 2026
Stánek TCL na IFA 2026
Datum: 4.–8. září 2026
Místo konání: Hala 21A, Messe Berlin, Německo
O společnosti TCL
TCL je přední značkou spotřební elektroniky a globálním lídrem v odvětví televizorů. Působí na více než 160 trzích po celém světě a specializuje se na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, včetně televizorů, audiosystémů, domácích spotřebičů, mobilních zařízení, chytrých brýlí, komerčních displejů a dalších.
1 Ultravelkými se rozumí televizory s úhlopříčkou 85 palců a více.
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KONTAKT: Qiu Yu, yu.qiu@rfcomms.com, +876-18817555851