Inspirujte k velikosti, zapněte svou energii: TCL představuje na veletrhu IFA 2025 nejnovější technologie displejů a inovace v oblasti umělé inteligence

  7:51
Berlín 9. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí světový podnik u spotřební elektroniky a světová jednička v oblasti Mini LED a ultravelkých[1] televizorů, předvedla na veletrhu IFA 2025 podnětnou přehlídku na téma „Inspirujte k velikosti". Od špičkových audiovizuálních displejů, domácích spotřebičů s umělou inteligencí a chytrých připojených mobilních zařízení až po světovou premiéru TCL NXTHOMETM a řadu udržitelných inovací – výstava představila snahu společnosti TCL zlepšovat každodenní život prostřednictvím inovativních produktů, módního a špičkového designu a úchvatných zážitků.

Výstava, která se na veletrhu IFA 2025 pyšnila speciálním designem se sportovní tematikou, navozujícím sportovní atmosféru, a nejnovějšími technologickými inovacemi značky, také podtrhla závazek společnosti TCL propojovat diváky po celém světě díky transformativní síle technologie a zlepšovat sportovní zážitky fanoušků i sportovců kombinací inovací a vášně, které inspirují k velikosti na hřišti i mimo ně.

Inovativní audiovizuální displeje nabízejí pohlcující zábavu pro každého diváka

Jedním z vrcholů byla vlajková loď společnosti TCL pro rok 2025 – televizor C9K Premium QD-Mini LED. Díky panelu CrystalGlow WHVA, designu Virtually ZeroBorder, pokročilé technologii QLED a zvuku od Bang & Olufsen kombinuje model C9K průlomovou technologii displeje, pohlcující design a prvotřídní zvuk do jednoho mistrovského díla, které nabízí vzrušující zážitek z hraní her z první řady.

Od uvedení prvního televizoru QD-Mini LED na světě v roce 2019 společnost TCL nadále posiluje své vedoucí postavení v oblasti zobrazovací technologie díky své neustále se vyvíjející technologii QD-Mini LED. Díky kombinaci přesného podsvícení Mini LED s vedoucí technologií QLED na světě poskytuje tato inovace kontrast třídy OLED a široký barevný rozsah spolu s vyšším špičkovým jasem, delší životností a lepší hodnotou, zejména u ultravelkých televizorů, a to vše při využití nízkoenergetického podsvícení a vysoce účinných panelů pro menší dopad na životní prostředí.

Společnost TCL se nerozhodla omezit pouze na televizory, a tak na veletrhu IFA poprvé představila svou technologii QD-Mini LED také v ultraširokém monitoru 57R94 Dual 4K, který nabízí pohlcující obraz pro hraní her a produktivní práci s více okny.

V oblasti zvuku prezentovala společnost TCL také další inovativní zážitky ve spolupráci se společností Dolby. TCL představila nový bezdrátový reproduktor Z100 Wireless Free Sound Speaker. Ve spojení s televizory TCL, které podporují Dolby Atmos FlexConnect, si uživatelé mohou vybrat, jak chtějí rozmístit své reproduktory, což jim přináší svobodu a flexibilitu pro neuvěřitelné úchvatné zážitky z domácího kina. TCL také oznámila, že nová generace Dolby Vision, Dolby Vision 2, se brzy objeví v televizorech TCL, aby ještě více zkvalitnila zážitek ze sledování televize.

Inteligentní život s podporou AI nově stanovuje chvíle při domácím hraní

Základem portfolia společnosti TCL na veletrhu IFA 2025 byla umělá inteligence zaměřená na člověka, postavená na platformě Turing od Eagle Lab, která umožňuje chytřejší a personalizovanější zážitky, pokud jde o různé televizory, klimatizaci, ledničky, pračky, smartphony a další zařízení.

Klimatizace TCL FreshIN 3.0 je vybavena funkcemi zdraví s AI, řízení hlasem a úspora energie díky AI, které nabízejí ultra tichý čerstvý vzduch s čištěním QuadruPuri, zatímco VoxIN, BreezeIN a SaveIN AI zvyšují pohodlí, komfort a energetickou účinnost. V kuchyni zajišťuje vestavěná lednička s technologií T-Fresh hygienické prostředí pro potraviny a rychlý přístup k chlazeným svačinám a nápojům pro přestávky o poločase. Pračka a sušička řady SuperDrum s inteligentním připojením Wi-Fi umožňují uživatelům řídit praní na dálku, zatímco technologie Auto Dose automaticky dávkuje ideální množství pracího prostředku.

V oblasti mobilních zařízení je nový TCL NXTPAPER 60 Ultra vybaven nejnovější technologií NXTPAPER 4.0 a 7,2palcovým displejem s přirozeným světlem, který poskytuje dosud nejkomplexnější zážitek ze smartphonu, jenž je šetrný k očím. Tablet NXTPAPER 11 Plus rozšiřuje stejnou úroveň pohodlí na větší obrazovku spolu s integrovanými funkcemi AI, jako jsou pomoc při psaní a pomoc při tvorbě textů, které zvyšují produktivitu při studiu, práci a každodenním životě.

TCL AiMe, první modulární robot s umělou inteligencí na světě, přináší společnost do mnoha scénářů. TCL AiMe, který se na veletrhu poprvé představil v Evropě, slučuje realistické výrazy, interaktivní umělou inteligenci a funkce pro chytré bydlení, aby proměnil každodenní okamžiky na příležitosti k uvolnění představivosti, hraní a spojování.

Mezi další pozoruhodné exponáty patří: RayNeo X3 Pro – nejmenší plně barevné brýle MicroLED AR na světě, které nabízejí překlad v reálném čase, interakci s umělou inteligencí, prostorovou navigaci a chytré platby; bezpečnostní chytré hodinky TCL MOVETIME MT48 Kids Smartwatch; přenosný projektor TCL PlayCube; inteligentní zámek TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit; a řešení pro plynulý ekosystém člověk-vozidlo-domov.

Živé zážitky ožívají olympijským duchem

Jako celosvětový olympijský partner přinesla společnost TCL na veletrh IFA 2025 vzrušení ze zimních olympijských her prostřednictvím řady interaktivních zážitků inspirovaných nadcházejícími olympijskými hrami v Miláně a Cortině 2026. Mezi nimi byla i speciální zóna zimních olympijských her s maskoty Milo a Tina, která se stala nezapomenutelnou zastávkou pro návštěvníky veletrhu IFA. K vzrušení přispěla i společnost TCL, která představila Team TCL, speciální program na podporu účasti společnosti TCL na olympijských hrách.

Světová premiéra TCL NXTHOMETM přináší špičkové umění do každodenního života

Na veletrhu IFA 2025 se poprvé představila technologie TCL NXTHOMETM. Vychází z vize TCLArt „Inspirovat umělce zítřka" a TCL NXTHOMETM kombinuje řešení pro chytré domácnosti, spotřebiče pro životní styl a vynikající spolupráci s globálními partnery, včetně Audio od Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 a Alcantara.

Od chytré čerstvosti v kuchyni po umělecké bydlení v obývacím pokoji, filmový zvuk v domácím kině, kreativní energii v herní zóně a odpočinkovou relaxaci v ložnici – TCL NXTHOMETM přináší nové pojetí moderního bydlení, kde se inovace snoubí s uměním.

Udržitelnost díky zeleným inovacím

Letos společnost TCL také předvedla, jak prosazuje praktickou udržitelnost v celém svém hodnotovém řetězci. Řešení pro domácí energetiku SunPower od TCL integrují solární panely, bateriové úložiště, nabíječku elektromobilů, regulátor energie a tepelné čerpadlo do jednoho inteligentního systému spravovaného pomocí aplikace, který umožňuje domácnostem ukládat levnou energii pro pozdější použití, zatímco nové solární panely TCL poskytují dlouhodobý a konzistentní výkon.

Naprostou novinkou na veletrhu IFA 2025 byl TCL ECORA™ – průlomový udržitelný materiál vyvinutý ve spolupráci s Chris Lefteri Design. TCL ECORA™ je vyroben z recyklované porcelánové keramiky pocházející z Ťing-te-čenu, kolébky čínského porcelánu. Přeměňuje keramický odpad na vysoce výkonná plastová plniva, která nabízejí lepší odolnost a nižší emise uhlíku a zároveň vnášejí do moderního designu staleté řemeslné umění.

Od obrazovek po celé ploše, které stírají hranice mezi divákem a podívanou, až po personalizované technologie umělé inteligence a energetické systémy, které tiše šetří energii na pozadí, využívá portfolio TCL pro veletrh IFA 2025 špičkové inovace k vylepšení způsobu, jakým prožíváme sport a zábavu doma i mimo domov.

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí světový podnik v odvětví televizorů. Společnost TCL působí na více než 160 trzích po celém světě a specializuje se na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio systémů, domácích spotřebičů, mobilních zařízení, chytrých brýlí, komerčních displejů a dalších. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti TCL na adrese https://www.tcl.com.

[1] Ultravelké se vztahuje na televizory o úhlopříčce 85 palců a více.

KONTAKT: Yu Qiu aobai.qiu@rfcomms.com

 

