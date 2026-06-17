Instantní fotoaparát instax mini 13 - zábava a kreativita ve vaší dlani

Uživatelé u modelu mini 13 ocení novou funkci samospouště, kterou lze nastavit na 2 nebo 10 sekund. Díky tomu může fotografující zachytit na snímku nejen objekt svého zájmu, ale i sebe. Uživatel také zvládne jednoduše pořídit selfie, aniž by fotoaparát držel v ruce, a to s pomocí přiloženého příslušenství pro nastavení správného úhlu.
K dalším funkcím fotoaparátu mini 13 patří režim Close-Up, selfie zrcátko a automatická expozice. Nechybí ani funkce korekce paralaxy, při níž se hledáček fotoaparátu v režimu Close-Up zarovná s objektivem. Tím se eliminuje posun objektu, který zůstane přesně ve středu snímku. Model mini 13 nabízí i automatické ovládání blesku, které optimalizuje kvalitu snímků při jasném i slabším světle. Novinka má velmi intuitivní ovládání – pouhým pootočením objektivu lze fotoaparát zapnout i vypnout nebo zvolit oblíbený režim Close-Up (focení detailů zblízka).
Mini 13 je ideální volbou pro ty, kteří se chtějí seznámit se světem instax. Umožňuje experimentování s instantní fotografií, jako je zkoušení nového světla, póz nebo scén (zejména pomocí nové funkce samospouště).
Vylepšená mobilní aplikace instax UP!
Společně s uvedením modelu mini 13 přichází také nové a vylepšené funkce bezplatné mobilní aplikace instax UP!. Ta je určena pro instax uživatele a slouží k digitálnímu skenování, importu, třídění a ukládání fotografií na jedno místo, bez ohledu na to, jaký instantní film, fotoaparát nebo tiskárnu instax používají. Díky integraci umělé inteligence přináší aktualizovaná verze přesnější skenování snímků. Byla výrazně vylepšena i celková schopnost aplikace učit se, takže dokáže rozeznat samotné snímky od pozadí nebo jiného rušivého obsahu, což zaručuje čistší a přesnější skeny.
Nová varianta mini filmů Pastel Galaxy
Současně s modelem mini 13 byl představen i nový instantní film instax mini Pastel Galaxy. Vyznačuje se zábavným kosmickým motivem se třpytivými, lesklými ozdobami a uklidňujícími barvami, které dodávají instax fotkám svěží atmosféru.
Barvy, ceny a dostupnost
Instantní fotoaparát instax mini 13 se bude prodávat od 25. června 2026 v barevných variantách Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green a Clay White za 2299 Kč s DPH. Současně se začne prodávat také film instax mini Pastel Galaxy, a to za cenu 299 Kč včetně DPH.
Více informací najdete na https://instax.cz/instax-fotacky/mini-13/.
O značce instax
Od svého původního uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro chytré telefony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax tak nadále nabízí rozmanité způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.
Zdroj: Fujifilm