Institut H21 nově povede Jan Hořeňovský

„Adamu Růžičkovi velmi děkuji za to, kam se mu podařilo Institut H21 dovést. Za ty roky se z něj stala organizace, která slaví akademické úspěchy doma i v zahraničí, vydává úspěšné knihy a pravidelně organizuje mezinárodní symposium Demokracie ve 21. století – jednu z nejvýznamnějších odborných akcí, která je jedinečným prostorem pro diskuzi mezi špičkami světové vědy, politiky, experty i širokou veřejností,“ ocenil odcházejícího Růžičku zakladatel Karel Janeček. „Věřím, že Jan Hořeňovský, který dlouhodobě vedl právní tým IH21, bude skvělým nástupcem a podaří se mu Institut dále posunout v jeho globálním společenském významu a dopadu,“ dodal.

Hořeňovský také prozradil, že Institut v letošním roce plánuje uspořádat již 6. ročník oblíbeného mezinárodního symposia Demokracie v 21. století a vydat překlad publikace The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, která je aktuálně bestsellerem na Amazonu. „Chtěl bych velice poděkovat Karlu Janečkovi za důvěru a jeho dlouhodobý přínos tématům volebních systémů, svobody projevu a demokracie, kterým se v Institutu věnujeme,“ řekl Hořeňovský. „Naší ambicí je stát se nejvýznamnější organizací zabývající se volbami a svobodou projevu ve střední Evropě. Zároveň se chceme věnovat i širším tématům týkajících se demokracie, ať již jde o roli moderních technologií či národní identity,“ dodal.

Adam Růžička po svém působení v Institutu zamířil do redakce Aktuálně.cz. „Po odpracované pětiletce se loučím a těším se, co Honza s týmem neuvěřitelně šikovných, pracovitých a intelektuálně poctivých kolegů dokáže,“ dodal Růžička. Hořeňovský k tomuto uvedl, že Růžička organizaci neopouští úplně, ale bude mít i nadále možnost pokračovat v některých svých výzkumných projektech v rámci Institutu.

Institute H21, z. ú. je výzkumná organizace se zaměřením na výzkum voleb a fungování svobodných společností. Jejím zakladatelem je matematik Karel Janeček. Věnuje se především volebním systémům, primárně zkoumání implementace volební metody D21. Souběžně se zaměřuje na prosazování demokratických hodnot, a to především v oblasti svobody projevu. K tomuto tématu konzultuje v rámci expertních skupin, dělá osvětu u širší veřejnosti a vydává knihy. Institut H21 je členem odborných platforem svobodaslova.online a Síť k ochraně demokracie.