Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání

Zabeeh není zdaleka jediný. Eric Dodoo-Amoo, který vede oddělení pro Čínu na Ministerstvu financí Ghany, je absolventem ISSCAD z ročníku 2022. Dne 29. dubna 2026 se oba dostavili do Centra pro zahraniční výměny Jing-ťie na Pekingské univerzitě, aby se připojili ke studentům a absolventům z celého světa při oslavách 10. výročí institutu, které se konaly v rámci fóra o udržitelném rozvoji v globálním Jihu.
ISSCAD, založený v roce 2016, byl vybudován na premise, která je v mezinárodním rozvojovém vzdělávání stále vzácná: rozvojové země vytvořily vlastní soubor znalostí, který stojí za to systematicky studovat.
„Nejvýznamnější inovací tohoto institutu je to, že čerpá ze zkušeností s rozvojem Číny a dalších rozvojových zemí," uvedl Justin Yifu Lin, čestný děkan ISSCAD a bývalý hlavní ekonom Světové banky.
Na výročním fóru se sešli představitelé vlády, badatelé a diplomaté. Předseda rady PKU Che Kuang-cchaj a vysocí úředníci z Čínské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, ministerstva obchodu a ministerstva školství znovu potvrdili svůj závazek vůči institutu jako platformě pro rozvoj talentů, výzkum politiky a mezinárodní výměnu.
Arkebe Oqubay, bývalý vrchní ministr Etiopie a přední odborník na průmyslovou politiku v Africe, označil nadcházející desetiletí za klíčové období pro prohloubení spolupráce mezi zeměmi Jihu. Abigail Shoniwová, velvyslankyně Zimbabwe v Číně, poznamenala, že zimbabwští tvůrci politiky přímo čerpali z poznatků získaných prostřednictvím programů ISSCAD.
Desáté výročí bylo oslaveno speciální světelnou ceremonií a přehlídkou vlajek, na které se podíleli studenti a absolventi z více než 80 zemí, což symbolizovalo jednotu a společné aspirace globálního Jihu.
V uplynulém desetiletí institut vyškolil vysoké úředníky, diplomaty a výzkumníky z celé Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Tichomoří a nabídl jim doktorské a magisterské programy, které spojují akademický výzkum s terénní prací v oblasti politiky v Číně.
V době, kdy ISSCAD vstupuje do svého druhého desetiletí, Lin nastínil svou vizi: institut se má stát celosvětově uznávaným centrem výzkumné inovace a výměny znalostí mezi rozvojovými zeměmi.
