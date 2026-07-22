Institut strategického investování při VŠE spouští kariérní program v realitách

„Smyslem programu je propojit akademické vzdělání s praxí způsobem, který na českém trhu dosud chybí. Chceme studentům nabídnout strukturovanou cestu, jak vstoupit do realitního byznysu se skutečnými znalostmi a kontakty – ne jen jako stážisté, ale jako budoucí odborníci,“ říká Lucie Procházková z ISTI.
Program propojuje akademické zázemí VŠE s přímou praxí u tří klíčových hráčů trhu, přičemž každý z nich zastupuje jinou oblast realitního odvětví. Nábor nových účastníků bude probíhat průběžně, úspěšní uchazeči pak stráví v každé ze zapojených firem šest měsíců. Celková délka kariérního programu je tak standardně jeden a půl roku, ale studenti kombinující vzdělávání s Erasmem nebo zahraničním výměnným pobytem si budou moci stáže časově přizpůsobit. V každém cyklu bude přijatý velmi omezený počet účastníků. Absolventi vysokých škol nastupují do programu na plný úvazek, stávající studenti posledních dvou ročníků vysokých škol na přibližně 60-70% úvazek s flexibilní pracovní dobou a volnem ve zkouškovém období. Během stáží navíc studenti získají nadprůměrné finanční ohodnocení.
V Cushman & Wakefield se účastník programu stane součástí transakčního týmu Capital Markets. V průběhu stáže se seznámí s procesem akvizic a divestic nemovitostí, základy a průběhem due diligence a především s finančním modelováním realitních projektů. V týmu Business Development jednoho z předních českých developerů Penta Real Estate účastník pochopí celý proces developmentu nemovitostních projektů z pohledu investora-developera. Náplň zahrnuje modelování projektů, práci na transakcích a logiku investičního rozhodování. V dceřiné společnosti Komerční banky Upvest účastník programu uvidí, jak probíhá financování realitních projektů z pohledu věřitele a poskytovatele kapitálu – osvojí si celý proces od modelování po prověřování dluhových a ekvitních příležitostí, ale i jak probíhá správa investic ve fondu.
Kromě odborného rozvoje program studentům otevírá výjimečné příležitosti pro networking a budování kontaktů napříč celým realitním trhem. V průběhu stáží bude účastníkům zpřístupněno několik přednášek z MBA programu na VŠE akreditovaného RICS zaměřeného na realitní trh (mbare.vse.cz). Absolventi, kteří úspěšně dokončí celý program, mohou v případě oboustranného zájmu obdržet pracovní nabídku od některé ze tří zapojených společností.
Více informací o celém programu je na webové stránce ISTI na adrese isti.vse.cz/job-openings.
Zdroj: EMC