INTCO Medical představuje na WHX Miami 2026 zdravotnické materiály, rehabilitační pomůcky a řešení pro fyzioterapii

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  15:09
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Miami (USA) 19. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost INTCO Medical („INTCO" nebo „společnost"), přední světový výrobce jednorázových rukavic, představuje své zdravotnické spotřební materiály, rehabilitační zdravotnické vybavení a řešení pro fyzioterapii na veletrhu World Health Expo (WHX) Miami 2026, který se koná od 17. do 19. června na Floridě. Společnost zde prezentuje řadu jednorázových rukavic, včetně rukavic ze syntetického latexu Syntex™ Synthetic Latex Gloves a vyšetřovacích rukavic Synmax Pro Exam Gloves, a rehabilitační pomůcky, jako jsou invalidní vozíky a chodítka. Zároveň navazuje kontakty se zákazníky a partnery z celého světa a jedná s nimi o využití produktů, tržních trendech a možnostech spolupráce.

Během veletrhu společnost INTCO představuje inovace v oblasti jednorázových rukavic určených pro zdravotnické, průmyslové i každodenní použití. Rukavice Syntex™ Synthetic Latex Gloves jsou vyrobeny ze syntetického latexu a navrženy tak, aby kombinovaly pružnost, pohodlí a ochranu. Rukavice neobsahují přírodní latexové proteiny, čímž eliminují riziko alergií spojených s přírodním latexem, a zároveň nabízejí odolnost proti propíchnutí a chemikáliím pro zdravotnické a průmyslové využití. Podle zkoušek provedených v souladu s normou ASTM D6319 se vyznačují také měkkým materiálem a tažností přesahující 600 procent.

Společnost INTCO rovněž představuje vyšetřovací rukavice Synmax Pro Exam Gloves, které které mají nabídnout pocit podobný nitrilovým rukavicím při zachování cenových výhod vinylu. Produkt je určen zákazníkům, kteří hledají praktickou rovnováhu mezi pohodlím, ochranou, snadným používáním a cenovou výhodností.

Potřeby ve zdravotnictví, průmyslu i při každodenním používání jsou stále rozmanitější, a proto musí vývoj produktů vycházet z reálných podmínek použití – od vlastností materiálů a uživatelského komfortu až po environmentální aspekty," uvedl generální ředitel společnosti INTCO. „Veletrh WHX Miami 2026 nám poskytuje cennou příležitost setkat se s partnery z celého světa, lépe porozumět jejich potřebám a prozkoumat nové způsoby, jak je podporovat na různých trzích."

Kromě jednorázových rukavic společnost INTCO vystavuje rehabilitační vybavení, jako jsou invalidní vozíky a chodítka, a produkty pro fyzioterapii, včetně produktů pro teplé a studené obklady a elektrod pro EKG. Tyto produkty dokládají schopnost společnosti podporovat zdravotnická zařízení, pečovatelská zařízení, uživatele domácí péče a širokou škálu zákazníků v oblasti ochrany zdraví a zdravotní péče.

Návštěvníci se na veletrhu WHX Miami 2026 mohou se společností INTCO setkat na stánku B11.

O společnosti INTCO Medical

INTCO Medical je předním světovým výrobcem jednorázových rukavic. Jako technologicky orientovaná výrobní společnost se INTCO specializuje na výzkum a vývoj, výrobu a prodej zdravotnického spotřebního materiálu a zdravotnických prostředků dlouhodobé spotřeby. Další informace naleznete na stránkách https://www.intcomedical.com/.

 

Kontakt: LiXue, lixuegg@intco.com, 13806427592

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