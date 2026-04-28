Integrace „Eco+“ v praxi byla představena na fóru SCO v Ningbu

Ningbo (Čína) 28. dubna 2026 (PROTEXT) - Ve dnech 28.–30. dubna se v čínském městě Ningbo v provincii Zhejiang konalo Fórum pro zelený a udržitelný rozvoj Shanghai Cooperation Organisation. Na této mezinárodní akci zaměřené na ekologickou a nízkouhlíkovou transformaci představilo Ningbo konkrétní příklady harmonického soužití člověka a přírody.

Opuštěný lom byl přeměněn na mezinárodní závodní okruh, jehož motoristický ruch podpořil rozvoj kulturního a turistického sektoru. Dříve neúrodná „stezka na sběr palivového dřeva“ byla upravena na národní horskou trasu, což vedlo ke vzniku specifických místních odvětví, díky nimž je oblast dnes známá jako „čínské město sportovních holí pro pěší turistiku“ a „čínské centrum výroby svítilen“. Ningbo dále rozvíjí svůj model integrace „Eco+“, v němž ekologické zdroje přetváří v průmyslový impuls, rozvojový potenciál a měřitelné výsledky sdílené prosperity. Město tak vytvořilo praktickou cestu k naplnění hodnoty principu „čisté vody a zelené hory jsou neocenitelným bohatstvím“ a nabízí reprodukovatelný „model Ningbo“ pro zelenou a nízkouhlíkovou transformaci měst po celém světě.

V městské části Beilun District bylo zaznamenáno více než 500 druhů organismů a oblast získala ocenění OSN „Město okouzlující biodiverzitou“. Od revitalizovaného zálivu Meishan v Beilunu přes mlhavou krajinu jezera Dongqian Lake v okrese Yinzhou až po historické kouzlo jezera Moon Lake v okrese Haishu využívají místní úřady „zlatý klíč“ ekologické správy k obnově dříve nevyužitých zelených hor a čistých vod. Ekologická správa v Ningbu přitom nekončí u obnovy hor a vodních ploch: prostřednictvím jednotného plánování a koordinované realizace integruje rozvoj „Eco+“ již od samotného počátku – chrání ekologické základy a současně zachovává prostor pro průmyslový rozvoj. Tento progresivní přístup přinesl oboustranně výhodný výsledek pro ekologii i ekonomiku; podél pobřeží zálivu Meishan se rychle rozvinula kulturní turistika a volnočasový průmysl, které každoročně přivítají více než dva miliony návštěvníků.

V okrese Fenghua District vznikla iniciativa „Studio společné prosperity“, která vybudovala platformu propojující celý řetězec „5G + internet věcí + zemědělství“ a zavedla model kombinující pevný nájem placený vesnickým kolektivům, profesionální provoz podniků a flexibilní zapojení zemědělců. Ve městě Yuyao oblast Hemudu jako první v Číně zavedla ekologicky integrovaný způsob chovu měkkýšovitých želv v polích s vodním ovsem, čímž spojila ekologickou ochranu, potravinovou bezpečnost a růst příjmů zemědělců. Společnost Zhenhai Refining & Chemical Company vybudovala první čínskou „bezodpadovou petrochemickou základnu“, která byla uznána jako národní modelový příklad „bezodpadového průmyslového parku“.

Díky svým horským a pobřežním zdrojům Ningbo prohlubuje řetězcovou integraci modelu „Ekologie + kulturní turistika + sport + výroba“ a soustavně převádí ekologickou hodnotu do konkrétních přínosů pro obyvatele. Ninghai County přeměnilo opuštěné historické stezky na 500 kilometrů dlouhou národní horskou trasu a vytvořilo národní demonstrační základnu sportovního průmyslu. Xiangshan County využilo impuls 2022 Asian Games k rozvoji pobřežního turismu a k otevření nových cest pro využití ekologické hodnoty mořských zdrojů. Okresy Yinzhou a Haishu rozvíjejí oblasti přátelské k biodiverzitě a podporují vznik nových sektorů, jako je vzdělávací turistika a kulturně-kreativní průmysl.

Aby zelený rozvoj probíhal stabilně a dlouhodobě udržitelně, Ningbo buduje systém správy založený na spolupráci vlády, podniků a veřejnosti. Ninghai jako první zavedlo „Banku půdy a lesních pozemků“, která prostřednictvím finančních nástrojů uvolňuje hodnotu lesnických zdrojů. Yinzhou, Cixi a další oblasti mobilizují širokou veřejnost k ochraně životního prostředí a vytvářejí model společné výstavby a sdílených přínosů, který podporuje dlouhodobou realizaci ekologické hodnoty.

 

Zdroj: Ningbo International Communication Center

 

 

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Požár kabelu teplárny odstavil přerovské domácnosti od teplé vody

ilustrační snímek

Požár kabelu z rozvodny v Dluhonicích do přerovské teplárny odstavil dnes odpoledne domácnosti v Přerově od teplé vody. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se...

28. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

Hnutí SPD v čele s Okamurou protestuje v Brně proti sjezdu sudetských Němců

Série protestních akcí proti květnovému sudetoněmeckému sjezdu v Brně pokračuje úterním shromážděním organizovaným hnutím SPD. Na Moravském náměstí se jej účastní předseda této vládní strany Tomio...

28. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:41

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  17:31

Zastupitelé Luhačovic odmítli záměr na výstavbu větrných elektráren v okolí

ilustrační snímek

Zastupitelé Luhačovic na Zlínsku odmítli záměr energetické společnosti postavit v okolí města sedm větrných elektráren. Dvě by měly být v místní části...

28. dubna 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

ilustrační snímek

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Dvůr Králové má smlouvu s investorem krytého bazénu a potápěčského centra

ilustrační snímek

Představitelé Dvora Králové nad Labem a soukromé společnosti Modrá studna dnes podepsali smlouvu o spolupráci na vybudování krytého bazénu s centrem pro...

28. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

V Třeboni vyroste strom na památku "Wintonova dítěte" Toma Schreckera

ilustrační snímek

Na památku Toma Schreckera, který byl jedním z dětí zachráněných před druhou světovou válkou Nicolasem Wintonem, vyroste v Třeboni strom. Schrecker před svou...

28. dubna 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

OBRAZEM: Lázně ducha opět zaplnily Litomyšl. Zahájení sezony patřilo Zoubkovi

Zahájení 15. ročníku lázeňské sezony přilákalo desítky tisíc lidí. (28. dubna...

Litomyšl o víkendu oficiálně zahájila 15. lázeňskou sezonu tradiční akcí Lázně ducha, která proměnila historické centrum města v živou kolonádu. Jako předchozí ročníky, i letos přilákala akce desítky...

28. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  17:02

Vysoká škola v Jihlavě a Dukla jednají o vstupu do univerzitní hokejové ligy

ilustrační snímek

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) s hokejovou Duklou připravují podklady pro vstup do Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). Projekt univerzitního...

28. dubna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

Karviná chystá prodej 14 stavebních pozemků, v lokalitě dokončuje infrastrukturu

ilustrační snímek

Karviná připravuje prodej stavebních pozemků mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro...

28. dubna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Simpsonovi po 800 epizodách mění svůj úvod. Gaučové gagy ustupují příběhu

Gaučové srandičky ztrácejí v dnešní době své opodstatnění. Technologiemi...

Po více než třech dekádách se v kultovním seriálu Simpsonovi mění zavedené pořádky. Tvůrci začali omezovat slavné gaučové gagy, které byly po léta neodmyslitelnou součástí úvodní znělky. Důvodem je...

28. dubna 2026

