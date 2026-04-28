Integrace „Eco+“ v praxi byla představena na fóru SCO v Ningbu

Opuštěný lom byl přeměněn na mezinárodní závodní okruh, jehož motoristický ruch podpořil rozvoj kulturního a turistického sektoru. Dříve neúrodná „stezka na sběr palivového dřeva“ byla upravena na národní horskou trasu, což vedlo ke vzniku specifických místních odvětví, díky nimž je oblast dnes známá jako „čínské město sportovních holí pro pěší turistiku“ a „čínské centrum výroby svítilen“. Ningbo dále rozvíjí svůj model integrace „Eco+“, v němž ekologické zdroje přetváří v průmyslový impuls, rozvojový potenciál a měřitelné výsledky sdílené prosperity. Město tak vytvořilo praktickou cestu k naplnění hodnoty principu „čisté vody a zelené hory jsou neocenitelným bohatstvím“ a nabízí reprodukovatelný „model Ningbo“ pro zelenou a nízkouhlíkovou transformaci měst po celém světě.
V městské části Beilun District bylo zaznamenáno více než 500 druhů organismů a oblast získala ocenění OSN „Město okouzlující biodiverzitou“. Od revitalizovaného zálivu Meishan v Beilunu přes mlhavou krajinu jezera Dongqian Lake v okrese Yinzhou až po historické kouzlo jezera Moon Lake v okrese Haishu využívají místní úřady „zlatý klíč“ ekologické správy k obnově dříve nevyužitých zelených hor a čistých vod. Ekologická správa v Ningbu přitom nekončí u obnovy hor a vodních ploch: prostřednictvím jednotného plánování a koordinované realizace integruje rozvoj „Eco+“ již od samotného počátku – chrání ekologické základy a současně zachovává prostor pro průmyslový rozvoj. Tento progresivní přístup přinesl oboustranně výhodný výsledek pro ekologii i ekonomiku; podél pobřeží zálivu Meishan se rychle rozvinula kulturní turistika a volnočasový průmysl, které každoročně přivítají více než dva miliony návštěvníků.
V okrese Fenghua District vznikla iniciativa „Studio společné prosperity“, která vybudovala platformu propojující celý řetězec „5G + internet věcí + zemědělství“ a zavedla model kombinující pevný nájem placený vesnickým kolektivům, profesionální provoz podniků a flexibilní zapojení zemědělců. Ve městě Yuyao oblast Hemudu jako první v Číně zavedla ekologicky integrovaný způsob chovu měkkýšovitých želv v polích s vodním ovsem, čímž spojila ekologickou ochranu, potravinovou bezpečnost a růst příjmů zemědělců. Společnost Zhenhai Refining & Chemical Company vybudovala první čínskou „bezodpadovou petrochemickou základnu“, která byla uznána jako národní modelový příklad „bezodpadového průmyslového parku“.
Díky svým horským a pobřežním zdrojům Ningbo prohlubuje řetězcovou integraci modelu „Ekologie + kulturní turistika + sport + výroba“ a soustavně převádí ekologickou hodnotu do konkrétních přínosů pro obyvatele. Ninghai County přeměnilo opuštěné historické stezky na 500 kilometrů dlouhou národní horskou trasu a vytvořilo národní demonstrační základnu sportovního průmyslu. Xiangshan County využilo impuls 2022 Asian Games k rozvoji pobřežního turismu a k otevření nových cest pro využití ekologické hodnoty mořských zdrojů. Okresy Yinzhou a Haishu rozvíjejí oblasti přátelské k biodiverzitě a podporují vznik nových sektorů, jako je vzdělávací turistika a kulturně-kreativní průmysl.
Aby zelený rozvoj probíhal stabilně a dlouhodobě udržitelně, Ningbo buduje systém správy založený na spolupráci vlády, podniků a veřejnosti. Ninghai jako první zavedlo „Banku půdy a lesních pozemků“, která prostřednictvím finančních nástrojů uvolňuje hodnotu lesnických zdrojů. Yinzhou, Cixi a další oblasti mobilizují širokou veřejnost k ochraně životního prostředí a vytvářejí model společné výstavby a sdílených přínosů, který podporuje dlouhodobou realizaci ekologické hodnoty.
