Inteligentní řetězcový střídač Huawei o výkonu 506?kW získal ocenění Za chytřejší elektroniku na Intersolar Europe 2026

Nový vlajkový produkt společnosti Huawei – model SUN2000-506KTL – je prvním řetězcovým střídačem s výkonem přes 500 kW, který byl v tomto odvětví uveden na trh. Nejedná se pouze o jednoduché zvýšení výkonu a napětí oproti předchozí generaci modelu SUN2000-330KTL. Model SUN2000-506KTL přináší tři průkopnické inovace:
- první řetězcový fotovoltaický střídač v odvětví s napětím 1000 V střídavého proudu,
- první řetězcový střídač v odvětví schopný formování sítě,
- nejvyšší hustotu výkonu v odvětví.
Zákazníkům nabízí čtyři klíčové výhody:
- optimalizovanou návratnost investic,
- vylepšené schopnosti formování sítě,
- efektivní provoz a údržbu
- a vynikající bezpečnost a spolehlivost, čímž posouvá inovace v oblasti inteligentních řetězcových střídačů na novou úroveň.
Jako vlajkový produkt řešení FusionSolar9.0 společnosti Huawei pro inteligentní fotovoltaické systémy nové generace v měřítku velkých energetických projektů je řetězcový střídač 506KTL již nasazován ve velkém měřítku. Od roku 2025 zavádí Huawei toto řešení v různých scénářích na čínském trhu a jeho mezinárodní přijetí se velice zrychluje. V současné době se po celém světě staví projekty o celkovém výkonu více než 10 GW s využitím řešení FusionSolar9.0, protože developeři na různých trzích přehodnotili své návrhy ve prospěch nižšího BOS (vyvážení nákladů) a vynikající ekonomiky po celou dobu životního cyklu tohoto řešení.
Společnost Huawei se zavázala podporovat energetickou transformaci prostřednictvím řešení, která jsou technicky špičková, komerčně životaschopná a koncipovaná s ohledem na dlouhodobou perspektivu. Umožňuje tak solárním elektrárnám stát se inteligentními zařízeními podporujícími rozvodnou síť – nikoli pasivními zdroji výroby – a tím podněcovat kvalitní rozvoj celého odvětví.
Ocenění „Za chytřejší elektroniku" je významným uznáním odhodlání společnosti Huawei v oblasti inovací. Huawei na slavnostním předávání cen uvedla, že toto ocenění je pro tým velkou motivací, která představuje mnohem více než jen čest – je to zásadní potvrzení vytrvalého úsilí společnosti Huawei o inovace, neúnavného technologického výzkumu a koncepce zaměřené na zákazníka.
V souladu s koncepcí značky „Využít každý paprsek na maximum" se Huawei zavázala plně rozvinout potenciál solární energie tím, že přináší spolehlivější, hodnotnější a inovativnější řešení.
Společnost Huawei bude i nadále prosazovat otevřenou spolupráci a ruku v ruce s globálními partnery neustále nabízet vysoce kvalitní produkty a řešení, aby společně vytvářela zelenější a lepší budoucnost.
Zdroj: Huawei Digital Power