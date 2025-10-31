INTEMAC Inspiration Day 2025: Budoucnost výroby je digitální, ale stále o lidech

Letošní ročník se zaměří na to, jak digitální technologie podporují člověka v rozhodování, zvyšují efektivitu a zlepšují řízení výroby. Představí společnosti, které dokázaly díky chytrým inovacím zjednodušit procesy, zvýšit kvalitu a posílit týmovou spolupráci, aniž by musely mít rozsáhlé rozpočty nebo velká vývojová oddělení. Akci zahájí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který dlouhodobě podporuje rozvoj moderní výroby a inovačního prostředí v tomto regionu.
„Digitalizace výroby není jen o datech a robotech, ale především o lidech a jejich znalostech, rozhodnutích a schopnosti inovovat. Když se know-how zaměstnanců propojí s digitálními nástroji, výroba získá úplně novou úroveň flexibility i odpovědnosti,“ říká Jindřich Weiss, CEO INTEMACu. „Naším cílem je ukázat, že digitalizace je dostupná a smysluplná i pro menší podniky, které chtějí vyrábět chytře a udržitelně.“
Úvodní keynote přednese Karel Novotný ze společnosti Linaplast, který ukáže, že skutečným klíčem k úspěchu nejsou jen nové technologie, ale firemní kultura a jasná strategie rozvoje. Následovat budou příběhy společností KLEPÁČ Production, IN-EKO Team a Zlomek s.r.o., které představí, jak ve spolupráci s INTEMACem a společností Effectivity dokázaly zavést chytré prvky řízení výroby, automatizovat sběr dat nebo digitalizovat plánování výroby – a to v podmínkách menších firem.
Speciální blok AI ve výrobě nabídne přehled o nejnovějších řešeních využívajících umělou inteligenci pro úlohy jako kontrola kvality, prediktivní údržba nebo podpora rozhodování ve výrobních procesech. Zástupci obranného a polovodičového průmyslu pak představí, kam tato dynamická odvětví směřují a jaké nové příležitosti přinášejí pro české dodavatelské firmy.
Den uzavře networking a ukázky chytré továrny INTEMAC, kde si účastníci prohlédnou flexibilní výrobní buňku, systém vizuální kontroly produktů i robotickou buňku pro prediktivní údržbu s využitím AI.
Účast je zcela zdarma, registrace probíhá na www.intemac.cz.
Akce se koná v rámci projektu EDIH-DIGIMAT s podporou Jihomoravského kraje.
Zdroj: INTEMAC