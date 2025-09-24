INTEMAC otevírá nové testovací zázemí pro robotické povrchové úpravy

Nedostatek lidí, tlak na vyšší produktivitu i rostoucí požadavky na kvalitu – to jsou výzvy, které dnes řeší většina výrobních firem. Jedním z řešení je robotizace povrchových úprav, která ale byla dosud pro menší podniky obtížně dostupná a byla předností automobilek a velkých výrobců. Centrum INTEMAC v Kuřimi proto otevřelo testovací zázemí, kde si mohou firmy technologie vyzkoušet v reálném provozu a získat potřebné know-how. Nejbližší příležitostí bude akce Robotická řešení povrchových úprav, která se koná 15. října 2025 v Kuřimi. Účastníky čeká kombinace odborné konference a živých ukázek robotických systémů – inspirace i praktické návody, jak technologie bezpečně zavést do výroby. Registrace zdarma na www.intemac.cz/roboticke-reseni.
„Malé a střední podniky v Česku si mohou poprvé komplexně vyzkoušet robotické systémy pro lakování, broušení nebo svařování. INTEMAC v Kuřimi představuje nové testovací zázemí, které jim pomůže zvládnout nedostatek lidí ve výrobě a posunout kvalitu o úroveň výš,” říká CEO INTEMACu Jindřich Weiss.
Konkrétní přínosy robotických systémů:
- Lakování a nátěry: zajišťují rovnoměrnou vrstvu barvy, nižší spotřebu materiálu, minimální vady.
- Broušení a leštění: přesně odstraňují nerovnosti a připravuje díly pro další zpracování, čímž zvyšuje kvalitu konečného výrobku.
- Čištění dílů: odstraňují oleje, tavidla a nečistoty, čímž snižuje riziko reklamací.
- Kontrola kvality: senzory a kamery detekují povrchové vady, umožňují rychlou nápravu a minimalizují zmetkovitost.
