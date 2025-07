Interaktivní zážitky RoarFun: Od Colours of Ostrava až po USA

Před pěti lety byl letecký simulátor české společnosti RoarFun™ součástí prezentace Moravskoslezského kraje na festivalu Colours of Ostrava. Tehdy nabízel návštěvníkům zážitek z letu nad krajinou, ve které se festival konal. Dnes, po letech zkušeností a stovkách spokojených návštěvníků napříč Českem i po Evropě, se ten samý pohyblivý simulátor vydal přes oceán – až do Spojených států, kde zaujal odborníky na jednom z největších leteckých veletrhů světa. Tato cesta ukazuje, jak silný potenciál letecké trenažéry mají - nejen jako zábavná atrakce, ale jako výjimečný nástroj pro marketingové akce a sponzory, kteří chtějí na akcích opravdu zaujmout.

Pro sponzory akcí a pro firmy představuje pronájem realistického leteckého simulátoru jedinečnou příležitost, jak svou značku předvést v úplně novém světle. Společnost RoarFun nabízí široké možnosti emocionálního brandingu, díky kterým si návštěvníci spojí značku se silným zážitkem. Logo sponzora je možné integrovat například na virtuální letadlo, dovnitř kokpitu nebo na soutěžní obrazovku v designu klienta. Emocionální branding pro firmy skvěle funguje proto, že lidé si nejdéle pamatují to, co v nich vyvolalo opravdový prožitek - a právě tenhle okamžik si spojí se značkou sponzora.

Pronájem profesionálních leteckých simulátorů na klíč se ukazuje jako ideální Interaktivní zážitek pro letní festivaly a sponzorské eventy. Je to zážitek, který není jen zábavou ale má také edukativní rozměr. Dovolí lidem proniknout blíže k technologiím letectví. Pro nejmladší návštěvníky může být inspirací k tomu stát se pilotem. Pohyblivý letecký trenažér s virtuální realitou nebo obrazovkami nepotřebuje složité zázemí ani komplikované nastavení. Stačí mu prostor, proud a pár minut - a rázem se z něj stává centrum pozornosti. Skvěle se hodí i na tematické letecké dny.

"Na festivalu Colours of Ostrava měl náš letecký trenažér obrovský úspěch. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jaké to je sedět v kokpitu a pochopit základy pilotování. Pro Moravskoslezský kraj to byla ideální příležitost, jak spojit podporu regionální identity s podporou technického vzdělávání. Na tomto eventu jsme připravili let nad Moravskoslezským krajem, což vytvořilo unikátní zážitek spojený s danou lokalitou," Sděluje Lucie Teturová, obchodní ředitelka RoarFun™.

"Letecký zážitek na klíč jsme připravili také pro sponzora akce ‘Den ve vzduchu s Plzeňským krajem’, kde návštěvníci mohli usednout do pilotní kabiny a zaletět si z místního letiště Plasy. I zde šlo o spojení místa, značky a emoce. Pro sponzora Česká spořitelna to byla cesta, jak přirozeně a atraktivně vstoupit do světa návštěvníků. Každý z návštěvníků prošel krátkým školením a poté se pokusil s letadlem vzlétnout, užít si let a následně se pustit do náročnějšího úkolu - bezpečně přistát."

Společnost RoarFun™ nyní po úspěšném vstupu na evropský trh proniká na trh Spojených států. "Na naší první akci v USA jsme použili stejný letecký pohyblivý simulátor, který jsme kdysi nainstalovali na festival v Ostravě. Jen jsme změnili scénář letu - místo Moravskoslezského kraje jsme v USA nabídli let ze známého mezinárodního letiště princezny Juliany na ostrově Svatý Martin , ale myšlenka zůstává stejná. Pro prezentaci klienta jsme použili logo a poselství klienta do virtuálního kokpitu, na exteriér letadla. Logo klienta bylo viditelné také na načítacích obrazovkách, statických tapetách a dokonce i na posuvných obrazovkách během přestávek, což vytvářelo silné propojení značky s každým, kdo navštívil stánek. Tato akce nám připomněla, jak silné emoce může náš letecký zážitek vyvolat. Do kokpitu usedli i skuteční piloti, kteří si po letech opět prožili let - a odcházeli viditelně dojatí." Dodává obchodní ředitelka.

RoarFun™ je český technologický startup, který přináší revoluci v zábavě na akcích prostřednictvím inovativních mobilních závodních a leteckých simulátorů s komplexními možnostmi virtuálního brandingu. S více než desetiletou zkušeností v Evropě společnost jedinečným způsobem kombinuje vzdělávání, zábavu a marketing a vytváří tak nezapomenutelné a působivé zážitky. Moderní zábava RoarFun™ již byla doručena napříč EU, Velkou Británií a USA.

