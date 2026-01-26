InterBohemia vstupuje do 36. sezony a chce lidem dál usnadňovat výběr dovolené

Autor:
  11:07
Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Společnost InterBohemia patří mezi nejzkušenější agentury v oblasti krátkodobých pronájmů v Česku. Za více než tři desetiletí pomohla tisícům klientů najít místo pro víkendový pobyt, rodinnou dovolenou i delší prázdniny. Právě jednoduchý výběr zůstává její hlavní prioritou i do dalších let.

InterBohemia dlouhodobě staví na široké nabídce rekreačních nemovitostí, kvalitním klientském servisu a doplňkových službách, jako je například pojištění. Cílem je, aby si zákazník mohl vybrat dovolenou rychle, přehledně a bez zbytečného stresu.

Jednodušší hledání přináší víc rezervací

Velký důraz klade InterBohemia na uživatelskou přívětivost webu. V uplynulém roce proto investovala do vylepšení filtrace pobytů, díky které si zákazníci snadněji vyberou například víkendový pobyt podle ceny, lokality nebo termínu.

Právě tato změna se pozitivně promítla i do výsledků – meziročně se podařilo zrealizovat o 10 % více rezervací.

Reakce na měnící se cestovatelské trendy

InterBohemia dlouhodobě sleduje změny v chování klientů. Rostoucí zájem o cestování a poznávání nových míst vede řadu zákazníků k volbě zahraničních destinací. Na tento trend agentura reaguje rozšířením aktivit i mimo český trh.

V současnosti se proto zaměřuje na aktivní propagaci nabídky rekreačních nemovitostí v zahraničí, především v Německu a Nizozemsku. Cílem je oslovit nové klienty a zároveň zvýšit obsazenost nemovitostí v portfoliu.

Výhled do roku 2026

Do další sezony vstupuje InterBohemia s cílem dál zlepšovat služby a zjednodušovat cestu k vysněné dovolené. „Dlouhá historie je pro nás závazkem. I po 35 sezonách chceme zákazníkům nabízet moderní služby, které odpovídají současným nárokům na pohodlí, rychlost a jednoduchost,“ doplňuje Daniel Boháček, spolumajitel agentury InterBohemia.

Prioritou zůstává kombinace širokého výběru ubytování, spolehlivého servisu a moderního online prostředí, ve kterém si zákazník zvládne vše vyřídit pohodlně z jednoho místa.

O společnosti InterBohemia

InterBohemia působí na trhu krátkodobých pronájmů od roku 1990. Specializuje se na zprostředkování rekreačních pobytů v Česku i zahraničí a patří mezi nejzkušenější agentury v tomto segmentu. Důraz klade na kvalitní klientský servis, široký výběr nemovitostí a neustálé inovace digitálních nástrojů.

Zdroj: InterBohemia

