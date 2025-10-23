Intralogistika v praxi: Jungheinrich ČR představil novinky na EXPO v Modleticích

Praha 23. října 2025 (PROTEXT) - Společnost Jungheinrich ČR s.r.o. uspořádala ve svém sídle v Modleticích u Prahy akci Jungheinrich EXPO, která nabídla návštěvníkům aktuální pohled na trendy a inovace v intralogistice a automatizaci. Akce přilákala téměř 200 zástupců z více než 100 firem z oboru logistiky, retailu a průmyslu, což potvrzuje zájem trhu o moderní řešení interního toku materiálu.

Klíčová témata akce

• Hlavní pozornost byla zaměřena na automatizační technologie, které mění interní materiálové toky – od příjmu přes výrobu až po expedici.

• Návštěvníci měli možnost sledovat v reálném provozu robotické systémy, které zvyšují efektivitu, přesnost a flexibilitu skladových či výrobních procesů.

Robotická řešení v centru pozornosti

SOTO – autonomní mobilní robot pro manipulaci s KLT boxy. Robot je určen pro automatické zvedání, přepravu a předávání menších kontejnerů či boxů v rámci intralogistického toku. Na EXPO byl vystaven v reálné demonstraci a návštěvníci měli možnost konzultovat jeho integraci do skladových systémů i ERP prostředí.

arculee M – mobilní robot určený pro spodní transport. Vysoce citlivé 360° senzory a autonomní navigace umožňují bezpečný provoz robotů i v prostoru s lidmi a další technikou. Živá prezentace ukázala, jak lze arculee nasadit pro efektivní vnitropodnikový transport a tím snížit chybovost i náklady.

Akademické propojení a vzdělávání

Mezi účastníky akce byli také studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze (Katedra logistiky), kteří využili jedinečné příležitosti pro setkání s experty z praxe, prohlídku technologií a diskusi o budoucnosti intralogistiky. Jungheinrich s katedrou spolupracuje i na dalších projektech s cílem dlouhodobě zlepšovat logistické prostředí v České republice.

