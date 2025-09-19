Investice do budoucnosti: organizace Education Cannot Wait pomáhá 14 milionům dětí v krizových situacích po celém světě

New York (USA) 19. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová zpráva ECW o výsledcích zdůrazňuje transformativní výsledky vzdělávání dětí a dospívajících v nouzových situacích a dlouhodobých krizích a vyzývá k urgentnímu financování pro udržení pokroku.

Organizace Education Cannot Wait (ECW), globální fond pro vzdělávání v nouzových situacích a dlouhodobých krizích při Organizaci spojených národů, dnes zveřejnila svou zprávu Investice do budoucnosti: výroční zprávy o výsledcích za rok 2024 , z níž vyplývá, že v polovině svého strategického plánu na období 2023–2026 se ECW a jejím strategickým partnerům podařilo poskytnout inkluzivní a kvalitní vzdělání 8,3 milionu dětí a dospívajících zasažených krizí ve 33 zemích. Celkový počet dětí, kterým ECW od svého založení pomohla, tak dosáhl 14 milionů dívek a chlapců

Se silným důrazem na rovnost a inkluzi tvoří 51 % oslovených dívky a 43 % děti uprchlíků nebo vnitřně vysídlených osob. Zpráva dokládá, že investice ECW vedou k měřitelným zlepšením: více dětí se zapisuje do škol, zůstává ve škole a učí se odborné i sociálně-emocionální dovednosti. K rovnějšímu přístupu a účasti přispívají také pozitivní změny v genderových normách.

„Tento pokrok odráží jedinečnou sílu strategického modelu ECW a neochvějné odhodlání naší globální koalice partnerů. Nejedná se pouze o koordinaci, ale o společný závazek, který se promítá do kolektivního působení," uvedla Sigrid Kaagová, předsedkyně řídící a vedoucí skupiny ECW.

Zpráva zachycuje společné úsilí více než 100 partnerů – včetně hostitelských vlád, agentur OSN, místních a mezinárodních organizací občanské společnosti, filantropických nadací a vedoucích představitelů soukromého sektoru –, kteří se v roce 2024 spojili, aby zajistili vzdělávání v některých z nejtíživějších krizí na světě.

Na systémové úrovni model rychlé reakce a víceletého programování ECW nadále posiluje koordinaci a partnerství v oblasti humanitární pomoci, rozvoje a míru, a to díky větší podpoře místních partnerů a národní odpovědnosti.

V roce 2024 bylo 39 % z 202 milionů USD vyplacených ECW přiděleno zemím klasifikovaným jako „zapomenuté krize" – jako je Bangladéš, Burkina Faso, Kamerun, Demokratická republika Kongo, Haiti, Libanon, Mali, Myanmar, Nigérie a Jižní Súdán. To podtrhuje závazek fondu pomáhat dětem v nejvíce opomíjených a nedostatečně financovaných nouzových situacích.

Zpráva také ukazuje, že se ECW a jeho partneři více zaměřují na průsečík klimatické krize a krize ve vzdělávání, přičemž 41 % dětí, kterým byla v letech 2023–2024 poskytnuta pomoc, tj. 3,4 milionu dívek a chlapců, bylo zapojeno do programů podporujících přizpůsobení se změně klimatu.

Navzdory těmto úspěchům zpráva varuje před rostoucím nedostatkem finančních prostředků. Do konce roku 2024 mobilizoval ECW 934 milionů USD na svůj strategický plán na období 2023–2026, což představuje přibližně dvě třetiny jeho cíle. Nicméně 113 milionů USD ze slíbených příspěvků zůstává neuhrazeno.

Mezitím vystupňované konflikty, nucené vysídlení a katastrofy způsobené klimatickými změnami vedou k bezprecedentním humanitárním potřebám. Vzdělávací systémy v krizových oblastech jsou na pokraji kolapsu, přičemž odhadem 234 milionu dětí a dospívajících postižených krizí potřebuje naléhavou podporu ve vzdělávání, což představuje nárůst o 18 % ve srovnání se situací před třemi lety.

Vzdělávání však zůstává jedním z nejméně financovaných sektorů v humanitární pomoci. V roce 2024 bylo v humanitárních výzvách splněno pouze 30 % požadavků na financování vzdělávání, přestože vzdělávání představuje pouze 5,4 % celkových požadavků Globálního humanitárního přehledu.

„Vzdělávání je naší nejlepší – ne-li jedinou – nadějí pro děti, které nesou hlavní břemeno krizí. Abychom mohli pokračovat ve své práci a chránit významné výsledky, jichž jsme dosáhli, žádáme své partnery z veřejného i soukromého sektoru o obnovení finančních příspěvků. Těšíme se také na rozšíření závazků prostřednictvím nových inovativních partnerství," uvedla Kaagová.

Aby ECW dosáhla svého cíle mobilizovat do konce roku 2026 prostředky ve výši 1,5 miliardy USD, potřebuje další příspěvky ve výši 567 milionů USD. S touto podporou mohou ECW a jeho partneři poskytnout kvalitní vzdělání 20 milionům dětí, které to nejvíce potřebují. Bez rozhodných opatření hrozí, že miliony dětí zůstanou pozadu – ne kvůli nedostatku řešení, ale kvůli chronickému nedostatku investic.

Hlavní výsledky

• Od založení organizace bylo osloveno 14 milionů dětí, z toho 8,3 milionu dětí ve 33 zemích pouze během prvních dvou let strategického plánu ECW na období 2023–2024.

• 51 % oslovených dětí jsou dívky a více než 40 % jsou děti, které byly násilně vysídleny, což je nejvyšší podíl od založení ECW.

• 96 % programů zaznamenalo zvýšenou účast na vzdělávání, přičemž 74 % vykázalo v letech 2023–2024 zlepšení v oblasti rovnosti pohlaví.

• Z víceletých programů, které poskytly údaje, 88 % vykázalo zlepšení výsledků v oblasti gramotnosti a/nebo počtářských dovedností a 78 % vykázalo zlepšení v oblasti sociálně-emocionálního učení v letech 2023–2024.

• V letech 2023–2024 bylo osloveno více než 155.000 dětí se zdravotním postižením.

• V letech 2023–2024 bylo 6 % oslovených dětí v předškolním věku a 20 % ve věku střední školy, přičemž byl zaznamenán výrazný pokrok v oblasti středoškolského vzdělávání dívek.

• V programech schválených v roce 2024 je téměř třetina (29 %) finančních prostředků určena/plánována k převodu místním a národním organizacím.

• 41 % dětí, kterým byla v letech 2023–2024 poskytnuta pomoc, tj. 3,4 milionu dívek a chlapců, bylo zapojeno do programů podporujících přizpůsobení se změně klimatu.

• Stáhněte si úplnou zprávu a stručné shrnutí.

• Přístup k b-roll (doplňkovým záběrům), fotografiím ve vysokém rozlišení a příběhům o důsledcích.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2775991/Education_Cannot_Wait.jpg 

KONTAKT: Greg Benchwick, gbenchwick@unicef.org

 

