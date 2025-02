Investice do lepšího zraku se vyplatí, váš život bude kvalitnější

Ne nadarmo se říká, že na zdraví se nevyplácí šetřit. Platí to nejen o prevenci či zdravém životním stylu, ale i o investici do lepšího zraku. Jedná se o nejdůležitější lidský smysl, který nám zprostředkovává 80 až 90 % vjemů o okolním světě. Nutnost nosit brýle či kontaktní čočky tedy znamená řadu omezení jak v profesním, tak i v každodenním životě.

Jednorázová investice se časem vrátí

Nejčastějšími očními vadami jsou krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, které lze přibližně do 40 let odstranit za pomoci rychlé a bezbolestné laserové operace. Nejrychlejší oční laser na světě VISUMAX 800 působí na oko jen 10 sekund. Zájem o tyto zákroky stoupá, protože stále více lidí si uvědomuje, jak jim ostré vidění bez brýlí ulehčuje život. Je pravdou, že odstranění dioptrií laserem znamená investici, protože tyto zákroky pojišťovny neproplácejí. Kvalitní operace jednoho oka stojí cca od 25 tisíc korun včetně doživotní záruky. Je však zapotřebí pohlížet na tuto investici z dlouhodobého horizontu. Korekční pomůcky představují celoživotní finanční zátěž a v součtu se vůbec nejedná o malou částku. Když si spočítáte, kolik peněz utratíte za brýle, čočky a další související náklady za celý život, zjistíte, že se vám investice do operace může rychle vrátit. Při rozložení počátečních nákladů do deseti let vychází laserová operace obou očí na zhruba 416 Kč měsíčně. Balení kontaktních čoček, roztoku a pouzdra vyjde často dráž, navíc je nutné připočíst také náklady na brýle, protože pouze s kontaktními čočkami fungovat nelze.

Operaci lze pořídit i na splátky

Pokud se člověk rozhodne pro laserovou operaci, odborníci doporučují absolvovat ji kolem 20. roku. „Ideální čas k operaci dioptrií laserem je mladá dospělost, jelikož vada už je z větší části ustálená, a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Laserová refrakční operace očí se navíc dá rozložit na splátky. „Laserové operace ale i jiné zákroky, u nás můžete získat na splátky bez navýšení a jiných poplatků,“ dodává oftalmoložka.

Pozor na levné operace

Pokud jde o zdraví, nevyplatí se na něm šetřit. Více než na cenu proto u laserových refrakčních operací hleďte na kvalitu služeb. „Zjistěte si, kolik takových zákroků ročně konkrétní kliniky provádějí, jak dlouho probíhá vstupní a předoperační vyšetření, jak zkušený je operatér a jakým a jak rychlým laserem bude operaci provádět. Určitě se také ptejte, co všechno vám oční klinika nabídne v rámci pooperační péče a na co poskytuje záruku. To vše totiž zásadně ovlivňuje kvalitu vašeho vidění do budoucna,“ vypočítává doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Kvalitní předoperační vyšetření je základ úspěchu

Předoperační vyšetření je pro úspěch operace naprosto stěžejní. Důkladná prohlídka by měla trvat 2 až 3 hodiny a její součástí by vždy mělo být rozkapání očí, díky kterému dojde k rozšíření zornic a následně je možné pomocí štěrbinové lampy prohlédnout oční pozadí. „Operace může proběhnout už v následujících dnech, ale nikdy by se neměla provádět ve stejný den jako předoperační vyšetření, protože oko se po rozkapání vrátí do původního stavu až za zhruba čtyřiadvacet hodin,“ upozorňuje docentka Skorkovská.

Řešit se dají i vysoké dioptrie

U některých pacientů bohužel nelze laserovou operaci bezpečně provést. Typicky se jedná o lidi s vyšší krátkozrakostí či dalekozrakostí v kombinaci s astigmatismem, kde není vhodná laserová operace s ohledem na tloušťku rohovky. I pro ně ale existuje řešení v podobě takzvané fakické nitrooční čočky EVO ICL, která se vkládá za duhovku před přirozenou čočku oka, čímž dlouhodobě a bezpečně koriguje oční vadu. „Implantace fakické čočky je vhodná především pro mladé pacienty, kteří mají plnou akomodační schopnost, tedy normálně zaostřují do blízka na čtení. Je to stejné i u laserových operací, které jsou určeny rovněž pro mladé pacienty s plnou akomodací,“ informuje primářka Skorkovská.

Po čtyřicítce bez brýlí

Zbavit se brýlí a tím zvýšit kvalitu života je možné i po čtyřicítce. Pokud je již přítomna presbyopie, tedy přirozený úbytek schopnosti oka zaostřovat do blízka spojený se stárnutím čočky, pak je vhodnější operace, při níž se vymění přirozená čočka za čočku umělou. Tato metoda, která řeší problém presbyopie a je vhodná i pro ty, kdo mají vysoké dioptrie, se nazývá PRELEX. „Název této metody vznikl jako zkratka termínu Presbyopic Lens Exchange – Presbyopická výměna čočky. Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rychlý chirurgický zákrok. Během operace se původní přirozená oční čočka nahrazuje umělou nitrooční čočkou,“ vysvětluje oftalmoložka Valešová. Díky femtosekundovému laseru LenSx lze zákrok provést bez využití skalpelu.

Operace šedého zákalu může prodloužit život

Také senioři, kteří trpí šedým zákalem neboli kataraktou, si mohou dopřát ostrý zrak, a to i ve velmi pokročilém věku. Při operaci katarakty lze zainvestovat do prémiové oční čočky, která umožní kvalitní vidění na dálku, na střední vzdálenost i na blízko. V této věkové kategorii je investice do dobrého zraku zvláště důležitá, protože může ovlivnit celkový zdravotní stav. Podle studie Blue Mountains Eye Study úspěšná operace šedého zákalu snižuje riziko předčasného úmrtí člověka až o 40 %. Jako důvody uvádí lékaři především psychiku člověka, která se po operaci katarakty mnohonásobně zlepší. „Pacienti trpící šedým zákalem po úspěšném podstoupení operace jsou prokazatelně v mnohem lepší fyzické i emocionální kondici než lidé s neléčeným šedým zákalem. Tito lidé netrpí tak často depresemi, vedou aktivní život bez závislosti na okolí, lépe spí. To vede k tomu, že se u těchto lidí významně snižuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, diabetu a srdečních potíží a tím klesá i míra úmrtnosti,“ vysvětlují autoři studie, lékaři Public Health and Community Medicine na univerzitě v Sydney. „Lidem se po operaci katarakty výrazně zvýší kvalita života, a to může souviset s omezením výskytu infarktu či dalších zdravotních komplikací. Ale to platí převážně pro pacienty v pokročilém stádiu nemoci,“ dodává docentka Skorkovská. Po operaci katarakty jsou senioři méně závislí na svém okolí, mnozí opět začnou řídit auto a podnikat nejrůznější aktivity se svými přáteli či rodinou. Proto se v České republice operuje šedý zákal už v počátečních stádiích a nečeká se, až katarakta dozraje. Lékaři tedy apelují, aby senioři chodili na pravidelné prohlídky a případné oční onemocnění mohlo být odhaleno zavčasu. Na investici do lepšího zraku a kvalitnějšího života zkrátka není nikdy pozdě.

Zdroj: NeoVize

