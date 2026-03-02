Investiční boom v českém MedTech: H2 Global Group s patentem z Japonska a valuací 1,6 mld. Kč pre-money otevírá prostor investorům

MedTech je zpět na radaru investorů
Zdravotnické inovace patří mezi nejživější investiční témata současnosti. Globální hráči v oblasti MedTech a HealthTech aktivně vyhledávají nejlepší technologie, které jsou připravené nebo blízko uvedení na trh, a to nejen prostřednictvím partnerství, ale i přes kapitálové vstupy a akviziční scénáře. Tento trend se promítá i do středoevropského prostoru, kde se klinicky ukotvené platformy s mezinárodní škálovatelností stávají cílem investorů i strategických partnerů, protože kombinují růstový potenciál s významným společenským dopadem.
H2 Global Group: od „nižších stovek milionů“ k 1,6 mld. Kč pre-money
Ještě před několika lety se hodnota H2 Global Group pohybovala v nižších stovkách milionů korun. Zlom nastal ve chvíli, kdy skupina dokoupila a ukotvila klíčové duševní vlastnictví, tedy evropský patent EP 3701956 B1 „Profylaktické nebo terapeutické činidlo pro demenci“, od japonského výzkumného týmu pod vedením profesora Shigea Ohty a současně dosáhla regulatorních a klinických milníků, které jsou v MedTechu považovány za standardní milníky skokového růstu hodnoty projektu.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qgrEBbVWLdc
Patent popisuje využití molekulárního vodíku v oblasti neurodegenerativních onemocnění včetně demencí a je v procesu rozšiřování do dalších světových teritorií. Z investičního pohledu je zásadní právě kombinace vědeckého základu, patentové ochrany, regulatorního plánu a klinických dat. Díky této kombinaci se z „jednoduché molekuly“ stává škálovatelná technologická platforma, která řeší nejen otázku ekonomickou, ale hlavně společenskou.
Dalším zásadním krokem bylo schválení klinické studie Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a přechod do fáze klinické validace a registrace zdravotnického prostředku využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění. Právě kombinace získání patentů, klinické studie a navazujících regulatorních kroků vedla ke skokovému navýšení valuace, jak je v MedTech odvětví obvyklé.
Proč může být pro investory atraktivní stát se součástí právě nyní
V MedTechu se největší část budoucí hodnoty často tvoří v období, kdy se potkají tři věci: silné IP, klinická data a regulatorní průchodnost. H2 Global Group je právě v tomto bodě: klinické hodnocení bylo avizováno jako zahájené v lednu 2026 a projekt současně míří do registrační fáze s cílem registrace prvního regulatorně registrovaného zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.
Pro investory to typicky znamená:
- možnost podílet se na projektu před plnou materializací klinické a regulatorní hodnoty, tedy v době, kdy je hodnota firmy typicky mnohem nižší než při potenciálním prodeji strategickému partnerovi,
- příležitost podílet se na tématu, po kterém roste poptávka nejen ze strany fondů, ale i strategických partnerů v oblasti MedTech,
- potenciál budoucích strategických dohod a akvizičních scénářů, které v odvětví opět zrychlují.
Mezinárodní „apetit“ na unikátní platformová řešení
Z pohledu globálních společností je klíčové získat technologii, která je nadčasová, chráněná patenty, škálovatelná a regulatorně uchopitelná. Právě takové projekty se v posledních letech stávají předmětem investic i akvizic, protože urychlují uvedení inovací na trh.
Důkazem je tok kapitálu strategických hráčů v oblasti MedTech: například Johnson & Johnson koupil Shockwave Medical přibližně za 13,1 mld. USD, Novo Holdings převzal Catalent zhruba za 16,5 mld. USD a Siemens Healthineers akvíroval Varian Medical Systems přibližně za 16,4 mld. USD. Mezi další často citované transakce patří Philips a jeho nákup BioTelemetry za zhruba 2,8 mld. USD nebo akvizice Abcam společností Danaher za přibližně 5,7 mld. USD, což ukazuje, že globální hráči aktivně nakupují technologie s klinickou hodnotou, regulatorní průchodností a možností rychlého škálování.
Jak se mohou investoři zapojit
H2 Global Group cílí i na drobné investory, kteří chtějí získat příležitost podílet se na unikátním řešení v oblasti MedTech/HealthTech. Tato příležitost je časově i oběmově omezená. Zájemci o bližší informace mohou napsat nebo zavolat: David Konupčík, ředitel pro vztahy s investory, david.konupcik@H2invest.cz, tel.: 724269373
O autorovi
David Maršálek je zakladatel a majitel skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využívání molekulárního vodíku a na propojování kapitálu s inovacemi v oblasti MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče.
Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a zvýšila hodnotu firmy na komunikovanou pre-money valuaci 1,6 mld. Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii schválenou SÚKL a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění, s jasně definovanou strategií budování „medicíny budoucnosti“ prostřednictvím klinicky a regulatorně ukotvené, škálovatelné platformy.
Zdroj: H2 Global Group
