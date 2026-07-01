Investiční byt nekupujete pro sebe, ale pro nájemníka. Rozhodují výnos a rizika

Investiční byt, nebo vlastní bydlení?
Právě v tomto bodě investoři často chybují. U telefonu za několik desítek tisíc korun porovnávají parametry, recenze i cenu, zatímco byt za několik milionů někdy koupí po jedné prohlídce a na základě dojmu. Stěžejní roli nehraje pocit investora, ale zda tam chtějí dlouhodobě bydlet kvalitní nájemníci.
Ještě před rezervací by si měli investoři ujasnit, co od investice očekávají. Pravidelný příjem, dlouhodobé zhodnocení, ochranu kapitálu, nebo kombinaci těchto cílů. Bez toho nelze posoudit, zda konkrétní byt dává smysl.
Klíčová nejen lokalita
Investor by měl mít kompletní výpočet na horizont minimálně 10 až 15 let. Důležité je, kdo v daném místě chce bydlet, jak velká je nabídka srovnatelných bytů, jaké nájemné je reálně dosažitelné a jak snadno bude možné nemovitost v budoucnu prodat. O tom rozhoduje více než 30 parametrů, např. dispozice a velikost bytu, výše poplatků za služby a SVJ nebo celková likvidita nemovitosti při budoucím prodeji. Byt může na první pohled působit atraktivně, ale pokud nějaký parametr pokulhává, investiční výsledek může kolísat.
Poté má smysl postavit finanční kalkulaci. Ta by měla zahrnout nejen kupní cenu a očekávané nájemné, ale také náklady na financování, vybavení, opravy, pojištění, správu, neobsazenost a budoucí prodej. Výnos nelze hodnotit podle nejoptimističtějšího scénáře ani podle předpokladu, že ceny nemovitostí vždy porostou.
Opatrnost s developery
Developer zná projekt detailně, jeho obchodní zájem ale nemusí být totožný se zájmem investora. Potřebuje prodat konkrétní nabídku a v určité fázi projektu se může jednat o jednotky, o které byl menší zájem. Je proto chybou vnímat bezmyšlenkovitě pouze jeho doporučení. Bonus, sleva nebo vybavení v ceně samy o sobě nic nevypovídají o kvalitě investice. Mohou pouze kompenzovat jednotlivé horší parametry.
Investor by proto neměl začínat otázkou, který byt se mu líbí nejvíce nebo který byl doporučen developerem. Nejprve musí stanovit vlastní kritéria a každou jednotku podle nich nezávisle prověřit. Investiční nemovitost se nekupuje pro dojem, ale pro výsledky, které má přinášet v dalších letech.
David Bureš, zakladatel & CEO FLET
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.
Zdroj: FLET