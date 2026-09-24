Investiční byt potřebuje pravidelný audit stejně jako jiné investice

Koupí investičního bytu vzniká dlouhodobá investice, jejíž podmínky se postupně mění. Vyvíjí se ceny nemovitostí, nájemné, provozní náklady, technický stav domu i samotného bytu. Měnit se mohou také cíle investora nebo jeho finanční situace.
Přesto se u nemovitostí často setkáváme s přístupem, kdy největší pozornost dostane samotný nákup. Jakmile se podaří najít nájemníka a na účet pravidelně přichází nájemné, začíná majitel investici vnímat jako hotovou věc. Tím ale péče o investici zdaleka nekončí.
Výnos je potřeba vztahovat k aktuální hodnotě nemovitosti
Vezměme si byt, který investor před lety koupil za čtyři miliony korun a dnes má hodnotu devět milionů. K hodnocení jeho výkonnosti je proto důležité pracovat i s tím, jakou hodnotu má dnes a jak efektivně kapitál uložený v nemovitosti pracuje.
Stabilní nájemné představuje pouze jednu část celkového cyklu. V průběhu let se může změnit jeho tržní úroveň, náklady na provoz, technický stav bytu nebo investice, které bude nemovitost v dalších letech vyžadovat. Všechny tyto faktory ovlivňují její současnou výkonnost i další roli v portfoliu.
Ve FLET posouváme práci s investičním bytem od běžné správy ke komplexnímu řízení investice. Správa nám vedle každodenního fungování nemovitosti přináší také data o její skutečné obsazenosti, dosaženém nájemném, rychlosti znovuobsazení, provozních nákladech nebo technických zásazích. Díky nim můžeme sledovat, jak si konkrétní byt vede v praxi.
Co je audit nemovitostí?
Na těchto informacích stavíme audit nemovitosti, ve kterém provozní data doplňujeme o aktuální tržní cenu, dosažitelné nájemné, čistý výnos, technický stav, očekávané investice, poptávku nájemníků nebo vývoj lokality.
Investor díky tomu získává ucelenější obrázek o kondici své nemovitosti. Velmi užitečná je podle mě také jednoduchá otázka: Kdybych měl dnes celou hodnotu tohoto bytu v hotovosti, koupil bych za ni stejnou nemovitost znovu?
Odpověď nemusí automaticky vést k prodeji. Nutí ale investora podívat se na byt jako na současnou investici, nikoliv jako na rozhodnutí, které udělal před několika lety a které už není potřeba přehodnocovat. Pro další rozhodování jsou ale důležité podmínky, za kterých investice funguje dnes.
Držet, optimalizovat, nebo prodat
Výsledky auditu následně převádíme do doporučení dalšího postupu, pro které FLET využívá vlastní princip semaforu. Zelená znamená, že nemovitost plní svoji funkci a dává smysl ji dále držet. Žlutá ukazuje prostor pro zlepšení, například prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo úpravy nájemného. Červená signalizuje, že stojí za úvahu prodej a přesun kapitálu do jiné investice.
Audit přirozeně navazuje na dlouhodobou správu nemovitosti. Data, která při ní vznikají, využíváme k pravidelnému hodnocení investice a následně i k rozhodování o tom, co s ní dál. Majitel tak nemusí vycházet pouze z toho, za kolik byt kdysi koupil nebo kolik mu každý měsíc přichází na účet.
U investičních bytů považuji za důležité se k jejich výkonnosti v průběhu času vracet a znovu vyhodnocovat jejich roli v portfoliu. Někdy audit potvrdí, že současné nastavení funguje dobře. Jindy ukáže prostor k optimalizaci. A v některých případech může otevřít i otázku, zda kapitál přesunout do výkonnější investice.
David Bureš, zakladatel & CEO FLET
O společnosti FLET
Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.flet.cz.
Zdroj: FLET
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59325.