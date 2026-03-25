Investiční happy index u Čechů vyhrávají fondy, prohrává stavební spoření

Autor:
  15:48
Praha 25. března 2026 (PROTEXT) - Lidé v Česku investují mnohem více a častěji, než se na první pohled zdá. Za posledních 10 let zdvojnásobili svůj finanční majetek, a stále častěji sahají po investičních nástrojích. Ne se všemi jsou ale při zpětném pohledu stejně spokojeni. Nejčastěji si Češi chválí fondy, akcie a dluhopisy, nejméně spokojeni jsou se stavebním spořením. Jen velmi malý podíl respondentů lituje svého rozhodnutí investovat. Více než pětinu naopak mrzí, že neinvestovali dříve a mnohem více. Vyplývá to z průzkumu Banky CREDITAS realizovaného agenturou Ipsos.

V posledních pěti letech jsme zažili období na naše poměry velmi vysoké inflace, kterou nepokryly ani zvýšené úrokové sazby na spořicích účtech. Výkonnost akciových indexů byla ve srovnání s tím násobná. Logicky se proto zájem domácností začal posouvat k investicím,“ říká hlavní ekonom Banky CREDITAS Petr Dufek. „Peníze vložené v lednu 2020 na termínovaný vklad s průměrným úročením by do současnosti vynesly 22 %. Index EuroStoxx se přitom zhodnotil o 56 %, index S&P 500 o 94 % a pražský PX dokonce o 138 %,“ dodává. 

 V praxi u aktiv domácností klesá podíl hotovosti a depozit a roste podíl fondů, dluhopisů a akcií. Význam penzijního spoření, investičního životního pojištění a stavebního spoření v rámci finančního portfolia domácností setrvale klesá.

 Investiční happy index

 Více než tisícovky lidí jsme se zeptali, jak jsou spokojeni se svými investicemi v posledních pěti letech a čeho nejvíce litují. Na základě toho jsme vytvořili Investiční happy index (IHI), který vyjadřuje poměr pozitivních a negativních odpovědí u jednotlivých typů investic. Jednoznačným vítězem jsou při zpětném pohledu na vlastní zkušenosti s finančními produkty fondy s Investičním happy indexem (IHI) 15, tedy s 15 spokojenými na jednoho nespokojeného. Hned za nimi jsou akcie a dluhopisy s IHI 13 a další aktiva se 7. Překvapivě nižší poměr je u kryptoměn (5), kde je zároveň značná část lidí, kteří investovali bez hlubší znalosti. Penzijní produkty (4) a životní pojištění (3) patří ve zpětném pohledu k problematickým a nejhůř dopadlo stavební spoření s indexem 1 (každý druhý klient tedy svého rozhodnutí lituje). Nižší spokojenost zde nejspíš souvisí s nižším zhodnocením.

 

Investiční happy index (IHI)   
 CelkemMužiŽeny
Akcie a dluhopisy131023
Podílové fondy161419
Krypto572
Jiná aktiva7104
Spoření na důchod454
Stavební spoření111

 „Zajímavé je, že ženy u investic do fondů, akcií či dluhopisů hodnotí svá investiční rozhodnutí s odstupem času pozitivněji než muži. U kryptoměn a dalších alternativních aktiv je poměr opačný, vyšší míru spokojenosti zde uvádějí muži,“ říká Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Banky CREDITAS a doplňuje: „Za zmínku stojí také to, že oblíbenost investičních nemovitostí, které jsou však už pro řadu lidí nedostupné, vede stále více investorů k tomu, že místo přímého nákupu volí nemovitostní fondy.“  

 Velké rozdíly v investování jsou také napříč generacemi. Lidé do 30 let zkoušejí téměř vše a mají největší zkušenost s akciemi či dluhopisy (54 %) a vysokou s fondy (38 %). Zkoušejí i krypto, ale poměr spokojených je tu horší než průměr (6:1). Skoro polovina zástupců střední generace (31-54) investovala do akcií a dluhopisů s vysokou mírou spokojenosti. U starší generace (55+) je vidět vyšší podíl konzervativních nástrojů, jako je penzijní spoření, velmi oblíbené jsou u ní také podílové fondy, neholdují ale kryptu ani alternativním aktivům.

 Rozvoj investování v čase podpořily klesající úrokové sazby a zejména vlastní pozitivní zkušenost, kterou investoři postupně získávají. Průzkum ukazuje, že těch, kteří by investovali bez znalostí nebo byli následně zklamáni, je jen velmi málo. Z českých střadatelů se postupně stávají investoři, kteří dokážou své peníze zhodnocovat lépe než na bankovních účtech, a přibližují se tak svým západním protějškům. „Češi obecně investují později a opatrněji, než by měli. Výsledkem je, že u fondů, akcií a dluhopisů zhruba každý pátý konstatuje, že měl investovat více nebo dřív,“ uzavírá Ivana Pícková.

Disclaimer: Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. 

 

Zdroj: Banka CREDITAS

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

25. března 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

25. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

25. března 2026  16:50

25. března 2026  13:32,  aktualizováno  16:43

Petřín

Petřín

Lanovka na Petřín

vydáno 25. března 2026  16:36

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  16:36

25. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

25. března 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

V Plzni se narodilo mládě vzácného takina čínského, dostalo jméno Bumi

25. března 2026  16:17

25. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.