Investiční skupina DRFG posílila svůj tým o další čtyři klíčové odborníky

„Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat tyto profesionály do našeho týmu. Jejich zkušenosti a odborné znalosti jsou klíčové pro naši další expanzi a úspěch na nových trzích. Těšíme se na jejich přínos a věříme, že společně dosáhneme skvělých výsledků,“ řekl Roman Řezníček, generální ředitel a akcionář investiční skupiny DRFG.

Úspěšná expanze nejen na stávajících, ale především na dalších evropských trzích je dlouhodobý cíl, který si investiční skupina vytyčila pro tento i následující roky. Peter Michajlov jako Head of International Expansion a Lucie Mihalovič jako manažerka externí distribuce pro ČR a SK k jeho naplnění mají napomoct.

Peter Michajlov přináší do DRFG přes dvacet let zkušeností v oblasti rozvoje obchodu, inovací i digitalizace finančních produktů a služeb. Byl u zrodu tří úspěšných českých bank, přičemž tou poslední byla Partners Banka. V rámci skupiny PPF zároveň nabyl bohaté zkušenosti s expanzí bankovních služeb v zahraničí.

Lucie Mihalovič má za sebou 17 let zkušeností v bankovnictví a finančních korporacích, z toho 12 let v předních českých bankách. Více než pět let působila v Generali Investments CEE, kde byla ředitelkou bankovní distribuce. Nyní se stará o navazování vztahů s externí distribucí investičních produktů skupiny, a to jak v České republice, tak na Slovensku, kam má v příštích měsících skupina v plánu s finančními službami vstoupit.

Další důležitou pozici obsadil Michal Jakeš, odborník na IFRS. Ten nově vede finanční a ekonomické oddělení společně s controllingem. S Mezinárodními finančními standardy IFRS i řízením financí má bohaté zkušenosti z předchozích pozic ve společnostech Siemens Large Drives, Pražská teplárenská nebo Cushman & Wakefield, kde se věnoval zejména konsolidaci a reportingu, přípravě rozpočtů a finančním analýzám.

Své cenné zkušenosti a znalosti do skupiny přináší i Aleš Pulkrábek, který zaujal pozici seniorního development manažera s orientací na přípravu a realizaci výstavby. Ve své nové roli je zodpovědný za rozvoj projektů a jejich implementaci. Dále se zaměřuje na inovace a optimalizaci technických procesů, což bude klíčové pro další růst a úspěch nemovitostních projektů DRFG.

O investiční skupině DRFG

Investiční skupina DRFG byla založena v Brně v roce 2011. Jako strategický investor se dlouhodobě věnuje nemovitostem, telekomunikacím a finančním službám. Prostřednictvím svých investičních aktivit působí hned na několika evropských trzích. DRFG spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 25 miliard korun. V telekomunikacích působí v pěti evropských zemích. Skupina má více než 1000 zaměstnanců a spolupracovníků. DRFG je zakladatelem a správcem nemovitého majetku investičních fondů pod značkou CZECH FUND. Více na www.drfg.cz.

