Investiční skupina SCF otevírá fond zaměřený na retail parky. Očekávaný roční výnos je přes 10 %

„Naše portfolio se dynamicky rozrůstá a v následujících měsících chystáme další expanzi. Více investovat bychom chtěli právě v oblasti retail parků. Spuštěním nového fondu umožníme širší skupině investorů podílet se na našich investičních příležitostech a růstu našeho portfolia,“ říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF. „Zvolili jsme naprosto transparentní model odměňování – vyděláváme na výkonnosti fondu, a to pouze v případě, kdy skutečně doručíme investorům slibovaný výnos. Odměna navíc bude vyplácena až po prodeji nemovitostí a není tak závislá na pouhém oceňování. Na trhu nás odlišuje i způsob, jakým nemovitosti do fondu vkládáme – u všech aktiv používáme jejich reálnou kupní cenu bez jakéhokoliv navyšování hodnoty,“ dodává Malíř.
SCF CROP je již druhým projektově zaměřeným podfondem fondu SCF Investment Partners SICAV, a.s. Tím prvním je SCF Eagle, který drží podíl v šesti obchodních centrech v Polsku. Jeho cílový výnos je také přes 10 % p.a., tento cíl se ale SCF daří dlouhodobě překonávat. K datu posledního ocenění v polovině roku totiž podfond SCF Eagle dosáhl od svého založení loni na podzim výnosu téměř 18 %.
Investoři do podfondu SCF CROP neplatí kromě fixních nákladů na chod fondu žádné manažerské poplatky za správu, odměna správci je pouze za výkonnost fondu. Ta v tradičním formátu dosahuje výše 20 % nad 6 % výnosu u prioritních investičních akcií. Doporučená investice do fondu fungujícího pod dohledem České národní banky je minimálně 100 tisíc EUR. Lock-up období je tři roky.
SCF (Star Capital Finance) je investiční a poradenská skupina vedená Josefem Malířem. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství v regionu střední Evropy. Cílí především na komerční nemovitosti, konkrétně na kanceláře a maloobchod se zbožím každodenní potřeby, jako jsou retail parky, supermarkety nebo nákupní centra. Hodnota majetku spravovaného skupinou SCF přesahuje 700 milionů EUR. Součástí portfolia vlastněných, spoluvlastněných a spravovaných nemovitostí jsou například obchodní centra OC Futurum Ostrava, OC Lužiny nebo OC Danubia v Bratislavě, šest rozsáhlých obchodních center v Polsku, průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík v Praze.
Zdroj: Star Capital Finance