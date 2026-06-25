Investiční záměr rekonstrukce Malé sportovní haly a bazénu na Výstavišti

Autor:
  15:55
Sledovat Metro na Googlu

Praha 25. června 2026 (PROTEXT) - Olympiáda dětí a mládeže přivádí v těchto dnech do hlavního města tisíce mladých sportovců, trenérů i fanoušků. Připomíná zároveň důležitou skutečnost: sportovní úspěchy nezačínají na stupních vítězů, ale v bazénech, halách a tréninkových centrech. Areál Výstaviště Praha, který je již desítky let domovem ledních sportů i plavání, připravuje modernizaci Malé sportovní haly a nový plavecký areál. Cílem je zachovat a dále rozvíjet sportovní zázemí, které slouží sportovním klubům, školám i široké veřejnosti a které bude nezbytné také pro budoucí rozvoj Prahy.

Výstaviště Praha, které během Olympiády dětí a mládeže hostí Olympijský dům a stává se jedním z center sportovního dění v metropoli, připravuje projekt modernizace Malé sportovní haly a výstavby nového plaveckého areálu. Cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný sportovní komplex odpovídající potřebám rychle se rozvíjející části města.

„Olympiáda dětí a mládeže je krásnou ukázkou toho, jak velký potenciál mají mladí sportovci a jak důležitou roli hraje kvalitní sportovní zázemí. Pokud chceme, aby Praha vychovávala další generace reprezentantů, musíme jim nabídnout odpovídající podmínky pro trénink i každodenní sportování. Výstaviště má jedinečnou příležitost stát se místem, které bude sloužit vrcholovému i amatérskému sportu, školám i široké veřejnosti,“ říká Naďa Černá, členka představenstva Výstaviště Praha.

Rostoucí Praha potřebuje nové sportovní kapacity

Potřebu modernizace potvrzují také strategické dokumenty hlavního města. Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021–2032 označuje mezi prioritními investicemi ta zařízení, u nichž bez řešení hrozí omezení nebo znemožnění sportovní činnosti. Malá sportovní hala na Výstavišti patří mezi objekty, které bez zásadní investice čelí riziku budoucího uzavření.

Zimní stadion byl uveden do provozu v roce 1985 a jeho současná technologie chlazení slouží již více než dvě desetiletí. Odborné posudky potvrzují, že řada konstrukčních i technologických prvků se nachází na hranici své životnosti. Současně roste poptávka po ledových plochách, které v Praze dlouhodobě chybějí.

Podobná situace panuje také v oblasti plavecké infrastruktury. Praha 7 již dnes trpí nedostatkem kapacit bazénů a tento tlak bude dále růst v souvislosti s rozvojem území Bubny–Zátory. V nové městské čtvrti by v příštích desetiletích mělo žít až 26 tisíc obyvatel a vzniknou zde nové školy i veřejná vybavenost.

„Nejde pouze o rekonstrukci dvou objektů. Mluvíme o budoucnosti sportu v jedné z nejrychleji se rozvíjejících částí Prahy. Chceme vytvořit sportovní infrastrukturu, která bude sloužit dalším generacím dětí, sportovních klubů i obyvatel města. Takový projekt si zaslouží širokou odbornou, společenskou i partnerskou podporu,“ doplňuje Antonín Klecanda, radní Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Projekt pro další generace sportovců

Součástí připravovaného záměru je transformace Malé sportovní haly na moderní multifunkční tréninkové centrum s celoročním provozem ledové plochy a vybudování nového plaveckého areálu s 25metrovým bazénem a možností dalšího rozvoje směrem k plnohodnotnému padesátimetrovému sportovnímu bazénu.

„Olympiáda dětí a mládeže ukazuje, jak důležité je mít kvalitní sportovní infrastrukturu. Malá sportovní hala dnes hostí gymnastické soutěže, ale v budoucnu by mohla nabídnout moderní celoroční zázemí pro různé sporty, které v Praze dlouhodobě chybí. Každá investice do podobných sportovišť je investicí do budoucích generací sportovců a do zdravého životního stylu dětí a mladých lidí,“ vysvětluje přínosy takové modernizace Filip Šuman, prezident Olympiády dětí a mládeže.

Projekt počítá také s využitím nejmodernějších energetických řešení. Oba objekty mají fungovat v unikátní energetické synergii, kdy bude odpadní teplo vznikající při chlazení ledové plochy využíváno k ohřevu vody v bazénu. Technologie doplněná o tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje energie by mohla výrazně snížit provozní náklady i ekologickou stopu celého areálu. Záměr již získal podporu městské části Praha 7, největších sportovních organizací v České republice, Českého olympijského výboru, České unie sportu i příslušných sportovních svazů.

Výstaviště Praha proto otevírá diskusi o budoucnosti sportovní infrastruktury v hlavním městě a hledá partnery, kteří chtějí být součástí projektu s dlouhodobým přínosem pro Prahu, její obyvatele i budoucí generace sportovců.

Olympiáda dětí a mládeže nám připomíná, že investice do sportovní infrastruktury nejsou investicí do budov. Jsou investicí do zdraví, pohybu, komunitního života a příležitostí pro mladé lidi. Věříme, že právě nyní je správný čas začít společně mluvit o tom, jaké sportovní zázemí si Praha zaslouží pro dalších padesát let,“ uzavírá Naďa Černá.

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

www.navystavisti.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Nemocnice na jihu Moravy kvůli horku zákroky neodkládají, je více úrazů

ilustrační snímek

Jihomoravské nemocnice v souvislosti s vysokými teplotami zákroky neodkládají. Ve dnech, kdy jsou na jihu Moravy několik dní v řadě tropické teploty, se...

26. června 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Trolejbusy se vrátily tam, kde to před 90 lety začalo. Nově jedou i na Strahov

Praha zprovoznila dvě nové trolejbusové tratě. Linka 51 pojede z Bořislavky na...

Pražská městská hromadná doprava píše další kapitolu. V poslední školní den se ve zkušebním provozu zprovoznily nové trolejbusové tratě. Jedna z Bořislavky na Hradčanskou, druhá z Karlova náměstí na...

26. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

ilustrační snímek

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek...

26. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Projekt Spolu s Hasiči podpořil dobrovolné hasiče v Neveklově, Lešanech a Netvořicích

26. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

26. června 2026  14:53

Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

26. června 2026  14:52

Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům

Lidé se ve vedrech vydali ochladit na pískovnu Náklo na Olomoucku. (25. června...

V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat rekordní teploty. V pozoru jsou dopravci, farmáři, záchranáři i lidé v zoo. Dopravci nasazují na...

26. června 2026  14:32

Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

ilustrační snímek

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině....

26. června 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CBkolo. Do ulic vyjede v první...

26. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Zavízofest rozproudí Tanvaldský Špičák

ilustrační snímek

Tradiční rockový minifestival se koná po skončení školního roku v kempu Tanvaldský Špičák.

26. června 2026  14:11

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Dělníka zasypaly skleněné tabule, zraněného do nemocnice přepravil vrtulník

Muže zavalily skleněné desky z korby dodávky.

Zásah letecké záchranné služby si vyžádalo zranění muže v Jáchymově na Karlovarsku. Podle vyjádření hasičů na něj spadly skleněné tabule z korby dodávky. Událost byla původně hlášená jako pád lešení...

26. června 2026  13:02,  aktualizováno  14:08

Správa KRNAP varuje před rizikem požárů v současném horkém počasí

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes vydala varování před zvýšeným rizikem požárů v současném mimořádně horkém počasí. Vyzvala návštěvníky Krkonoš...

26. června 2026  12:30,  aktualizováno  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.