Investiční záměr rekonstrukce Malé sportovní haly a bazénu na Výstavišti

Výstaviště Praha, které během Olympiády dětí a mládeže hostí Olympijský dům a stává se jedním z center sportovního dění v metropoli, připravuje projekt modernizace Malé sportovní haly a výstavby nového plaveckého areálu. Cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný sportovní komplex odpovídající potřebám rychle se rozvíjející části města.
„Olympiáda dětí a mládeže je krásnou ukázkou toho, jak velký potenciál mají mladí sportovci a jak důležitou roli hraje kvalitní sportovní zázemí. Pokud chceme, aby Praha vychovávala další generace reprezentantů, musíme jim nabídnout odpovídající podmínky pro trénink i každodenní sportování. Výstaviště má jedinečnou příležitost stát se místem, které bude sloužit vrcholovému i amatérskému sportu, školám i široké veřejnosti,“ říká Naďa Černá, členka představenstva Výstaviště Praha.
Rostoucí Praha potřebuje nové sportovní kapacity
Potřebu modernizace potvrzují také strategické dokumenty hlavního města. Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021–2032 označuje mezi prioritními investicemi ta zařízení, u nichž bez řešení hrozí omezení nebo znemožnění sportovní činnosti. Malá sportovní hala na Výstavišti patří mezi objekty, které bez zásadní investice čelí riziku budoucího uzavření.
Zimní stadion byl uveden do provozu v roce 1985 a jeho současná technologie chlazení slouží již více než dvě desetiletí. Odborné posudky potvrzují, že řada konstrukčních i technologických prvků se nachází na hranici své životnosti. Současně roste poptávka po ledových plochách, které v Praze dlouhodobě chybějí.
Podobná situace panuje také v oblasti plavecké infrastruktury. Praha 7 již dnes trpí nedostatkem kapacit bazénů a tento tlak bude dále růst v souvislosti s rozvojem území Bubny–Zátory. V nové městské čtvrti by v příštích desetiletích mělo žít až 26 tisíc obyvatel a vzniknou zde nové školy i veřejná vybavenost.
„Nejde pouze o rekonstrukci dvou objektů. Mluvíme o budoucnosti sportu v jedné z nejrychleji se rozvíjejících částí Prahy. Chceme vytvořit sportovní infrastrukturu, která bude sloužit dalším generacím dětí, sportovních klubů i obyvatel města. Takový projekt si zaslouží širokou odbornou, společenskou i partnerskou podporu,“ doplňuje Antonín Klecanda, radní Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.
Projekt pro další generace sportovců
Součástí připravovaného záměru je transformace Malé sportovní haly na moderní multifunkční tréninkové centrum s celoročním provozem ledové plochy a vybudování nového plaveckého areálu s 25metrovým bazénem a možností dalšího rozvoje směrem k plnohodnotnému padesátimetrovému sportovnímu bazénu.
„Olympiáda dětí a mládeže ukazuje, jak důležité je mít kvalitní sportovní infrastrukturu. Malá sportovní hala dnes hostí gymnastické soutěže, ale v budoucnu by mohla nabídnout moderní celoroční zázemí pro různé sporty, které v Praze dlouhodobě chybí. Každá investice do podobných sportovišť je investicí do budoucích generací sportovců a do zdravého životního stylu dětí a mladých lidí,“ vysvětluje přínosy takové modernizace Filip Šuman, prezident Olympiády dětí a mládeže.
Projekt počítá také s využitím nejmodernějších energetických řešení. Oba objekty mají fungovat v unikátní energetické synergii, kdy bude odpadní teplo vznikající při chlazení ledové plochy využíváno k ohřevu vody v bazénu. Technologie doplněná o tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje energie by mohla výrazně snížit provozní náklady i ekologickou stopu celého areálu. Záměr již získal podporu městské části Praha 7, největších sportovních organizací v České republice, Českého olympijského výboru, České unie sportu i příslušných sportovních svazů.
Výstaviště Praha proto otevírá diskusi o budoucnosti sportovní infrastruktury v hlavním městě a hledá partnery, kteří chtějí být součástí projektu s dlouhodobým přínosem pro Prahu, její obyvatele i budoucí generace sportovců.
Olympiáda dětí a mládeže nám připomíná, že investice do sportovní infrastruktury nejsou investicí do budov. Jsou investicí do zdraví, pohybu, komunitního života a příležitostí pro mladé lidi. Věříme, že právě nyní je správný čas začít společně mluvit o tom, jaké sportovní zázemí si Praha zaslouží pro dalších padesát let,“ uzavírá Naďa Černá.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.
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