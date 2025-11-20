Investika realitní fond expanduje na regionálním polském realitním trhu akvizicí druhé fáze špičkového administrativního komplexu Centrum Południe ve Wrocławi

Praha 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - INVESTIKA realitní fond, největší český a slovenský nezávislý otevřený podílový realitní fond pro drobné investory, posílil své polské realitní portfolio akvizicí 21.500 m2 špičkových kanceláří ve Wrocławi. Společně s joint-venture partnerem společností BUD Holdings získal INVESTIKA realitní fond druhou fázi Centra Południe od Skanska Commercial Development Europe za 62 mil. eur.

“Strategií INVESTIKA realitního fondu je rozšiřovat své působení na klíčových centrálních a dynamických regionálních trzích v Polsku a nabízet velmi kvalitní komerční prostory se silnými nájemci ve vyhledávaných lokalitách. Naše poslední akvizice druhé fáze Centra Południe ve Wrocławi do této strategie perfektně zapadá,“ uvádí Jaroslav Kysela, člen představenstva investiční společnosti INVESTIKA, která obhospodařuje INVESTIKA realitní fond, a dodává: “Těší nás, že jsme mohli opět spolupracovat s osvědčeným partnerem Skanska Commercial Development Europe, předním developerem špičkových kanceláří ve střední Evropě.” 

Udržitelné kanceláře v byznysovém centru Wrocławi

Wrocław je regionálním centrem Dolního Slezska a třetím největším polským městem. Působí zde řada finančních institucí (bank, leasingových a inkasních společností) a inovativních R&D firem. Oblast kolem třídy Powstańców Śląskich je byznysovým distriktem města. Centrum Południe, administrativní projekt Skanska Commercial Development Europe, byl postaven ve dvou fázích přímo na třídě Powstańców Śląskich.

INVESTIKA realitní fond získal druhou fázi projektu Centrum Południe, která byla dokončena v roce 2023. Nemovitost nabízí 21.500 m2 špičkových udržitelných kanceláří a maloobchodních prostor, více než 200 parkovacích míst a další služby. Vysoký standard udržitelnosti dokládá mezinárodní environmentální certifikace LEED Platinum s druhým nejvyšší bodovým hodnocením v Evropě, certifikace WELL Gold a certifikát Object Without Barriers. Budova je plně pronajatá, a to z valné většiny globálnímu poskytovateli finančních služeb BNY Mellon.

“Vážíme si silného partnerství, které jsme vybudovali s investiční společností INVESTIKA, a těší nás, že si opět vybrala nemovitost od Skanska. Tato trvalá důvěra potvrzuje náš společný závazek k dlouhodobé hodnotě, udržitelné kvalitě a k vytváření pracovišť, která přirozeně podporují lidi i organizace. Budova Centrum Południe odráží naše přesvědčení, že promyšlený design, přístupnost a odolnost přispívají k trvalé výkonnosti investic,” řekl Mariusz Krzak, výkonný viceprezident Skanska Commercial Development Europe v Polsku. 

V rámci transakce zastupovaly kupující poradenské firmy Addleshaw Goddard, Savills, Cushman & Wakefield, Koda a White & Case. Financující bankou byla Santander Bank Polska. Prodávající zastupovaly poradenské firmy Dentons a JLL.

Fotografie: 5 fotografií Centra Południe – druhá fáze, Wrocław, Polsko

O společnosti Investika (Kupující v zastoupení INVESTIKA realitního fondu)

Společnost INVESTIKA je česká investiční společnost s licencí České národní banky na obhospodařování a administraci investičních fondů a poskytování investičních služeb. Společnost byla založena v roce 2015 a k 30. září 2025 obhospodařovala přes 30 miliard korun. Počet investorů, kteří ve fondech INVESTIKA zhodnocují své finanční prostředky, přesáhl ke stejnému datu 100.000.

Vlajkovou lodí společnosti INVESTIKA je stejnojmenný realitní fond, který je s 25 miliardami korun investičního kapitálu pod správou největším z nebankovních nemovitostních fondů pro drobné investory v ČR a SR. Fond cílí na stabilní výnos 4–6 % ročně. Toho dosahuje díky silné diverzifikaci svého nemovitostního portfolia z hlediska typu budov, odvětví, ve kterých působí jejich nájemci, a zemí, v nichž se reality nacházejí. INVESTIKA realitní fond vlastní nemovitosti v České republice, Polsku, Rakousku, Chorvatsku a ve Španělsku. www.investika.cz

O BUD Holdings (Kupující)

BUD Holdings je soukromá private equity společnost se sídlem v Lucembursku, která se zabývá investicemi soukromého kapitálu především do nemovitostí. Svou pozornost zaměřuje na přípravu a realizaci investic ve střední a východní Evropě, obvykle ve spolupráci se silným majoritním akcionářem. V posledních třech letech se společnost BUD Holdings jako spoluinvestor podílela na realitních transakcích v hodnotě více než 250 milionů eur. www.bud-holdings.com

O společnosti SKANSKA Commercial Development Europe (Prodávající)

Skanska Commercial Development Europe je předním developerem administrativních projektů v regionu CEE. Působí ve čtyřech zemích: v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v České republice. Používáme znalosti a prognózy k tomu, abychom utvářeli způsob, jak lidé žijí, pracují a spojují se. Společně s našimi klienty, partnery a kolegy tvoříme udržitelná místa zaměřená na budoucnost a řešení, která podporují zdravý život. Naše projekty mají certifikaci LEED, WELL Core & Shell a WELL Health-Safety Rating Systems. Skanska Commercial Development Europe je součástí skupiny Skanska Group – jedné z největších světových developerských a stavebních firem, která funguje již 135 let. www.skanska.pl

 

Zdroj: Investika

 

